AMD chystá vícenásobné generování „fake snímků“ pro grafické karty Radeon. Důkaz nalezen v ovladačích

Od loňského roku nabízela Nvidia funkci vícenásobného generování snímků, kdy se mezi skutečné snímky vkládají dva, tři nebo dokonce pět „fake“ snímků dointerpolovaných pomocí AI (tedy pro majitele karet generace GeForce RTX 5000 – předchozí GPU mají smůlu). Od té doby vícenásobné generování poskytnul také Intel, ale nikdy nebylo nabízeno na grafikách Radeon. Zdá se však, že AMD už tuto funkci chystá a je na cestě do ovladačů.
Vícenásobné generování snímků pro Radeony?
Už dříve se spekulovalo, že by AMD mohlo tuto funkci plánovat, nebo ji alespoň interně testovat. Z pohledu samotného fungování je hlavní problém vybudovat samotný mechanismus interpolování snímků ležících mezi reálnými snímky hry pomocí pohybových vektorů a samotných obrazových dat. To, zda se z nich pak interpoluje jeden, nebo více po sobě jdoucích, už je relativně malá změna, větší potíž je dost možná s načasováním zobrazení tak, aby výsledek byl dobře plynulý (což je problém sdílený i s běžným generováním, ale u multisnímkového dost možná složitější).
Teď se zdá, že AMD se pomalu chystá tuto funkci vydat. Stopy po tom, že je v přípravě, se totiž objevily v ovladačích grafik Radeon. Přišel na ně vývojář aplikace RadeonTuner, která slouží pro úpravu různých nastavení GPU Radeon bez toho, abyste museli otvírat klasickou obslužnou aplikaci AMD Software. RadeonTuner přitom může zpřístupňovat i nastavení, která v oficiální aplikaci nejsou vidět.
Podle autorů RadeonTuneru už AMD teď má v ovladačích nastavení pro volbu počtu generovaných snímků (funkce je označená „FSR Multi Frame Generation“), kterou RadeonTuner zpřístupňuje. Zde je třeba zdůraznit, že zatím tato volba podle všeho nic nedělá. Autor RadeonTurneru uvádí, že infrastruktura pro nastavení nových funkcí se typicky ve veřejných ovladačích objevuje dříve, než je oživena samotná logika, která funkci provozuje. Je pravděpodobné, že jde o přípravu na plánované vydání funkce multisnímkového generování, momentálně ale funguje jenom v ovladačích, které AMD testuje interně v rámci firmy.
Režimy 2× až 8×
RadeonTuner (po zapnutí možnosti měnit experimentální nastavení) umožňuje volbu počtu „fake“ snímků nastavit na 1 až 7, což znamená, že reálnou snímkovou frekvenci hry bude možné násobit 2×, 3×, 4×, 5×, 6×, 7× a 8×. Toto nemusí znamenat, že všechny tyto režimy budou zpřístupněné oficiálně v ovladačích Radeonů, je možné, že nakonec budou k dispozici jen některé z těchto režimů, nebo že některé budou přidány později.
Volba je mimochodem přístupná jenom pro grafiky generace Radeon RX 9000 (s architekturou RDNA 4). To bude nejspíš proto, že vícesnímkové generování je vybudováno na technologii generování snímků pomocí AI modelu, kterou přineslo FSR4 v aktualizaci Redstone. AMD od té doby uvolnilo modifikovanou verzi FSR4 (respektive FSR 4.1) pro grafiky Radeon RX 7000 (a v budoucnu i RX 6000), ale to se týká jen AI upscalingu, ne AI generování snímků. Na starších grafikách, kde bude dál používáno generování snímků z FSR 3.1 nepoužívající AI, tak nejspíš budete mít k dispozici jen jednoduché generování.
Za jak dlouho se do ovladačů dostane opravdu fungující podpora této funkce, ještě nevíme. Podle autora RadeonTuneru nejspíš může jít o dobu v rámci měsíců, takže se možná dočkáme někdy na podzim, nebo třeba v lednu během CES 2027. Pokud tedy generování používáte. Pokud o uměle interpolované snímky nemáte zájem, tak vám ono čekání i omezení jen na generaci RX 9000 bude srdečně jedno.
Zdroj: VideoCardz, RadeonTuner