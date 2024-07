AMD uvádí AFMF 2. Generování snímků dostupné ve všech hrách, teď s lepší kvalitou i výkonem

Je to skoro rok, co AMD vydalo pro uživatele grafik Radeon funkci nazvanou AMD Fluid Motion Frames (AFMF), která je alternativním řešením ke generování interpolovaných snímků jaké poskytuje DLSS 3 nebo FSR 3, avšak pro hry které tyto funkce neumí. AFMF totiž funguje na úrovni ovladačů a generuje snímky bez integrace do samotné hry. Teď vychází druhá vylepšená verze AFMF 2, která kromě vyšší kvality také rozšiřuje kompatibilitu.

AFMF 2 neboli AMD Fluid Motion Frames 2 je opět součást funkce HYPR-RX, která slučuje různé triky zvyšující snímkovou frekvenci ve hrách, ale bude se dát aktivovat i samostatně. Dělá se to samozřejmě v aplikace AMD Software. Protože jde o funkci ovladačů GPU, není dostupná pro majitel jiných grafik (což je případ u FSR 3, které je integrované na úrovni samotné hry).

Tato nová verze spojuje více různých zlepšení. AFMF 2 je nyní kompatibilní s režimem borderless fullscreen a také je nyní možné tuto funkci používat současně s funkcí Radeon Chill (která snižuje spotřebu GPU při hraní), což by se mělo hodit v noteboocích. V kombinaci s funkcí Radeon Chill ovladače zamknou maximální FPS hry na polovinu snímkové frekvence monitoru (a AFMF 2 ji pak interpolací zvýší na plnu frekvenci). Vedle DirectX her je AFMF 2 nově podporované také ve hrách běžících přes API Vulkan a OpenGL.

Lepší kvalita a možnosti nastavení

Nová verze AFMF 2 také přidává nové možnosti nastavení kvality a výkonu. Lze zvolit Peformance Mode, a to buď režim Quality, nebo Performance. První má lepší obrazovou kvalitu a je doporučený pro samostatné grafiky Radeon (volba auto ho pro ně nastavuje automaticky). Jednodušší režim Performance je méně náročný na výkon a je určený pro integrované grafiky (volba auto ho na nich nastaví automaticky).





Nastavení AMD Fluid Motion Frames 2 Autor: AMD

Vedle toho pak lze nastavit také Search Mode, která má zlepšovat plynulost při interpolování snímků. AFMF funguje tak, že pokud hra obsahuje velmi rychlý či chaotický pohyb, je interpolování dočasně přerušeno (takže FPS se vrací na nativní hodnotu) aby se předešlo viditelným chybám v obrazu.

AFMF má mít práci s pohybem vylepšenou a režim High vede k tomu, že je ona pojistka díky tomu používána méně často, takže používání interpolovaných snímků je v takových rychle se pohybujících scénách aktivní častěji. Naproti tomu režim Standard je konzervativnější a častěji interpolaci vypíná. Podle AMD je High vhodnější pro vyšší rozlišení (1440P a víc), zatímco Standard pro 1080p (nastavení auto tuto volbu přepíná přesně podle tohoto doporučení na základě rozlišení).

Nastavení AMD Fluid Motion Frames 2 Autor: AMD

AFMF 2 má mít obecně lepší obrazovou kvalitu (jak v režimu High, tak Standard), přičemž údajně je to i díky nějakým AI technikám. Ty byly nicméně použité zřejmě pro samotný vývoj (ne v reálném času při používání AFMF) a pomohly vyvinout lepší algoritmus. Podle AMD by ve všech režimech měla být obrazová kvalita lepší oproti předchozí verzi AFMF.

Lepší latence

Také má být zlepšená latence, tedy čas, o který se kvůli interpolaci vždy zhoršuje odezva hry (toto je nevyhnutelné z podstaty fungování interpolace a platí jak pro AFMF, tak pro FSR 3 i pro DLSS 3 a generování snímků od Nvidie). Podle AMD má AFMF 2 obecně nižší přidanou latenci, tj. ve všech režimech, rozlišeních a nastaveních kvality (a na všech grafikách).

Ve spojení s funkcí Anti-Lag má například latence klesnout o 12 % při hraní Counter-Strike 2 na integrovaném GPU Ryzenu 7 8700G, nebo až o 28 % v Cyberpunku 2077 při hraní na Radeonu RX 7900 XTX (s rozlišením 4K a Ultra nastavením ray tracingu).

Hardware, s kterým je možné používat AMD Fluid Motion Frames 2 Autor: AMD

Také pro Radeony RX 6000

AFMF mělo již dříve podporu i pro grafiky Radeon RX 6000, toto nyní pokračuje. AFMF 2 je podporováno samostatnými grafikami generací Radeon RX 7000 a Radeon RX 6000 (u těch však zatím AFMF 2 není kompatibilní s režimem borderless fullscreen).

Je možné ho používat také na integrovaných grafikám v procesorech Ryzen, ale jenom na těch, která mají architekturu RDNA 3, což znamená mobilní Ryzeny s architekturou Zen 4 (Ryzeny 7040 a Ryzen 8040/8045, dále Ryzen Z1 a Z1 Extreme) a také desktopové procesory Ryzen 8000G.

Funkce AFMF 2 je zatím vydána jako beta a je dostupná v speciálním preview ovladači, který můžete stáhnout z odkazu na web AMD, uvedeného níže. Těchto preview verzí možná vyjde vícero, než se AFMF 2 dostane do standardně distribuovaných ovladačů pro grafiky Radeon. V těch by měla funkce ale být přidána ve čtvrtém kvartálu roku.

Zdroje: Preview ovladač pro AFMF 2, článek AMD