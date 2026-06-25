Apokalypsa na trhu způsobená AI pokračuje. Došlo i na 20 let staré paměti DDR2, zdražují o víc jak 100 %

Za posledního tři čtvrtě roku otřásl trhem extrémní nárůst cen pamětí, který pocítily telefony, PC i notebooky, ale i třeba právě vydaná Steam Machine od Valve. Protože nejhorší je situace s pamětí DDR5, kterou konzumují AI servery, vedlo to renesanci zájmu o paměti DDR4 a okrajově možná i o PC s DDR3. Ale ani starší paměti nezůstanou ušetřené. Podle aktuálních zpráv už jsou k nedostání a prudce zdražují dokonce i paměti DDR2.
„RAMagedon“ už zasáhl i paměti z roku 2003
Paměti DDR2 jsou přes dvacet let stará technologie – desktopové procesory Intel Pentium 4 (respektive tehdy čipsety jejich desek) je začaly používat roku 2004 a Athlony 64 od AMD v roce 2006, ale samotná technologie byla oficiálně uvedena již v roce 2003. Už od roku 2007 až 2008 přitom paměti DDR2 začínala nahrazovat paměť DDR3. Mimochodem, žádný počítač, který by používal tyto paměti, už dnes nelze používat (ani neoficiálně a bez podpory s použitím triků) s aktuálním operačním systémem Windows 11 – všechny z nejstarších stále Windows 11 zvládajících počítačů už jsou s DDR3.
I tyto paměti ale podle analytické firmy TrendForce nyní výrazně stoupají na ceně. V jejich případě to bude i proto, že se výrazně ztenčila nabídka pamětí ve skladech na světovém trhu, takže jakékoli nečekané zvýšení poptávky vede k nedostatku. Ale tlak vyvolaný růstem cen DDR5, DDR4 a pak i DDR3 právě přiměl některé odběratele opět vyrábět zařízení s tímto starým typem paměti místo novějších – a tím vznikl jejich nedostatek. Převis poptávky nad nabídkou je přitom asi podobně silný jako u nových technologií.
Podle TrendForce během aktuálního čtvrtletí (tedy Q2 2026) cena 512Mb (64MB) čipů DDR2 na burze stoupla o 55–60 %. A není to konec, strmé zdražování bude pokračovat v létě – během třetího kvartálu očekává TrendForce zdražení o dalších 35–40 % (což za tyto dva kvartály dohromady dává nárůst 109–124 %). Pokud těchto pamětí ale bude dál nedostatek na to, aby se pokryla nově vzniklá poptávka, ceny zřejmě porostou dál.
Paměti DDR2 už nevyrábí velcí výrobci ovládající trh standardních pamětí DDR5 a DDR4 (byť ty už před začátkem nynějšího „RAMagedonu“ utlumovali, což zvedlo jejich ceny již loni na jaře a v létě). Podle TrendForce by teď jejich zdrojem měla být výroba firem Winbond a ESMT v relativně menším objemu určeném pro různé legacy a průmyslové zákazníky. Winbond přitom objem jejich výroby doteď snižoval a přesouval se k DDR3, DDR4 a LPDDR4 kvůli lepším maržím. ESMT výrobu naopak rozšiřuje a využívá díru na trhu uvolněnou Winbondem – nicméně je otázka, zda bude schopná navýšit kapacitu.
Pokud nepracujete s embedded či průmyslovými zařízeními a hardwarem s tak dlouhým životem nebo archaickým původem, že jsou ještě stavěné s pamětí DDR2, patrně se vás už toto zdražení nedotkne (byť se teoreticky může projevit na cenách bazarových modulů pro retro počítače). Je to ale doklad hloubky krize, která se kvůli mánii okolo AI na počítačovém trhu vytvořila a v jeho dějinách je asi bezprecedentní. Celý sektor počítačů a elektroniky se z této krize asi bude hodně těžko a dlouze vzpamatovávat. A to ještě ani nevíme, kdy zdražování skončí a to vzpamatovávání bude moci začít.
Zdroje: Tom’s Hardware, TrendForce