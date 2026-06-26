Apple chystá překvapení v procesorech: Přeskočí většinu čipů M6, místo nich přijde velmi rychle generace M7

Místo různých zvěstí o chystaných procesorech AMD nebo Intelu je tu teď zpráva poodhalující budoucí plány firmy Apple, která se svými procesory pro telefony a poté i notebooky a další počítače s operačním systémem MacOS vyšvihla v poslední dekádě mezi špičku v oboru CPU. Mark Gurman, leaker zřejmě nejlépe informovaný o plánech firmy a píšící pro Bloomberg, teď prozradil, co (a kdy) čekat od procesorů M6 a M7.
M6 bude existovat jenom jako levnější základní model
Gurman potvrdil, že Apple vydá novou generaci označenou M6 pravděpodobně už letos, nejspíš tedy v obvyklém podzimním termínu. Generace procesorů M6 má ale být relativně malá a dost možná může mít i kratší trvání. Bude totiž existovat pouze základní verze M6 (údajně má kódové označení Komodo nebo také H18G), ale nikoliv vyšší modely M6 Pro či M6 Max. Ty podle Gurmana Apple v této generaci přeskočí a upgrade dostanou až s další generací.
Základní procesor Apple M5 má 4+6 jader, což by mohlo být zachováno i u generace M6, ale zatím to není potvrzeno. GPU ale dostane více jader či lépe řečeno výpočetních jednotek. Těch má být 12 místo 10 v M5, což znamená GPU o 1536 shaderových jednotkách (čili podobná konfigurace, jakou mají nejvýkonnější procesory Intel Core Ultra 300 „Panther Lake“, nicméně výkon na jednu jednotku může být dost odlišný). Podle Gurmana má být GPU lépe vybaveno na současné využití pro grafiku i AI operace.
Gurman uvádí, že M6 má dostat upgrade na rychlejší operační paměť, která má dosáhnout propustnosti 200 GB/s. To by mohlo znamenat, že už budou poprvé použité paměti LPDDR6. Kromě přepracovaného paměťového subsystému (není jasné, zda to znamená jen nový řadič pamětí, nebo i změny v cache) má procesor mít také upgradovaný Neural Engine (NPU) pro aplikace umělé inteligence a vylepšené multimediální enginy pro video. Také jádra CPU mají mít lepší výkon, což se obvykle očekává.
Tímto procesorem tedy budou aktualizované jen levnější počítače, které teď mají procesor M5. Podle Gurmana půjde například o levnější modely MacBooků Pro (s kódovým označením J804), které by měly vyjít letos.
M7 vyjde krátce po M6?
Zatímco generace M6 byla okleštěna pouze na základní verzi, další generace M7 má mít opět větší rozsah. A prý by mohla vyjít rychle, Apple nebude čekat celý rok a mohl by prý vydat základní čip M7 už v první polovině roku 2027, tedy možná něco podobného jako v případě časného uvedení M4 v květnu 2024. (Na druhou stranu je pravda, že předchozí M3 a M5 naopak vyšly s delším než 12měsíčním odstupem, takže je to možná spíš tak, že M3 a M5/M6 vychází v cyklu opožděně a M4 a M7 toliko dohánějí jejich zpoždění a vrací se tím k původní zhruba roční kadenci, než že by vyšly abnormálně brzy).
Generace M7 je údajně zaměřená zejména na aplikace umělé inteligence a zlepšení jejich výkonu. Z tohoto důvodu má opět být zvýšen výkon pamětí, jejich propustnost má stoupnout na 240 GB/s u základní verze M7 (patrně to opět bude s použitím LPDDR6 na 192bitové sběrnici).
Základní M7 má kódové označení Delos nebo H19G, ale opět zatím nemáme informace o počtech jader. Výkonnější modely M7 Pro, M7 Max a M7 Ultra nesou kódové jméno Andros (jejich kódy jsou H19S, H19C a H19D), nevyjdou ale hned současně se základním M7, ale až později. U M7 Pro a M7 Max se údajně očekává vydání ke konci roku 2027, zatímco model M7 Ultra vyjde až v roce 2028. Počty jader neznáme. Pokud by to Apple dělal stejně jako dnes, verze Pro a Max by měly stejný počet jader, ale M7 Max by mělo dvakrát výkonnější GPU. M7 Ultra by mohla kombinovat dva čipy M7 Max, takže by měla dvojnásobek jader a dvojnásobek jednotek v GPU (a také dvojnásobnou paměťovou sběrnici).
Připomeňme, že základní verze M7 by se podle některých zpráv měla vyrábět v továrnách Intelu, na procesu 18A či 18A-P. Apple by díky tomu mohl dost ušetřit na ceně výroby (a získat politické body za lokální výrobu v USA), byť se na oplátku může potýkat s horší výtěžnosti a parametry. Jde o první čip, na kterém si firma Intel jako foundry dodavatele vyzkouší. Výkonnější modely M7 Pro, Max a Ultra nejspíš budou vyráběné v TSMC na jeho 2nm procesu (který je lepší než proces Intel 18A), aby se minimalizovalo riziko.
Ještě vyjde highend současné generace: M5 Ultra
Přestože by se už měl blížit procesor M6, Apple ještě opožděně vydá jeden model řady M5 – nejvýkonnější verzi M5 Ultra. Ta má kódové označení Sotra D či H17D a bude vydána v počítači Mac Studio (verze s M5 Ultra má kódové označení J775). Vydání by údajně mělo být letos, ale není řečeno, kdy přesně. Počítač a s ním i procesor byly údajně předtím odložené kvůli problémům v dodavatelském řetězci a explozivnímu nárůstu cen pamětí.
M5 Ultra by mělo být ekvivalentem dvou procesorů M5 Max. Zřejmě tedy bude nabízet GPU s 80 výpočetními jednotkami (10 240 shaderů) a celkově 1024bitovou sběrnicí pamětí LPDDR5X-9600, což by mohlo dodávat celkovou teoretickou propustnost 1228 GB/s. Procesorová část by tedy mohla mít 12 velkých a 24 prostředních jader.
Procesor má údajně podporovat až 768 GB operační paměti (která je používaná i pro GPU). Ale není jasné, zda s ní bude skutečně nabízen, a to kvůli vysoké ceně paměťových čipů a jejich omezeným zásobám na trhu. Apple už například ukončil možnost koupit modely s procesorem M3 Ultra a 512GB pamětí a posléze i 256GB konfiguraci, nyní lze koupit jenom verze s 96 GB RAM. To by se mohlo opakovat i u M5 Ultra.
Zdroje: Bloomberg, techPowerUp