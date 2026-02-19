APU Ryzeny „Medusa Point“ dostanou integrované GPU s architekturou RDNA 4m, bude podporovat FSR4

Nedávno jsme tu měli článek o tom, že notebookové procesory AMD Ryzen (tzv. APU) poměrně dlouho zůstanou na starší architektuře integrovaného GPU a velký upgrade na RDNA 5 u nich zřejmě nastane až v roce 2029. Ukazuje se ale, že ač toto stále platí, chystané APU Medusa Point, které vyjde za rok, přece jenom bude mít nějaké grafické novinky. Jeho GPU totiž sice staví na staré RDNA 3.5, ale dostanou se do něj některé důležité novinky.
GFX1170
V lednu se v patchích linuxového otevřeného ovladače GPU Radeon objevilo označení grafické architektury či instrukční sady GPU „GFX1170“ (což lze také číst jako GFX11.7). Mělo by tedy asi jít stále o derivát architektury RDNA 3.5 z Ryzenů AI 300, protože číslování odkazuje k verzi architektury GFX11, což je generace RDNA 3, zatímco RDNA 4 už je GFX12 a RDNA 5 bude GFX13. Ovšem dnes existující RDNA 3.5 v noteboocích má nižší označení GFX1150 (GFX11.5).
Toto vyvolalo určité naděje. GFX1170 by asi mohlo být označení právě grafické architektury pro příští generaci 3nm APU Ryzenů „Medusa Point“, které budou založené na jádrech Zen 6 a doteď jsme měli informaci, že zůstanou u RDNA 3.5. Možná to ale bude nakonec spíš její částečně aktualizovaná verze – ne úplně RDNA 4 (protože v označení není GFX12), ale ani ne zcela nezměněná RDNA 3.5. Možná, že architektura by se mohla jmenovat RDNA 3.7, ale Phoronix také uvádí, že se v kódu objevilo označení RDNA 4m (M patrně znamená mobilní).
APU Medusa s grafikou RDNA 4m a podporou FSR4?
Od architektury RDNA 4m (nebo 3.7) nelze asi čekat stejný výrazný posun ve výkonu jako předvedla RDNA 4, instrukční sada je stále založená na RDNA 3.5. Ale kód ovladačů potvrzuje, že se do ní dostaly některé elementy a funkce, které RDNA 3.5 nemá. GPU má dostat funkce SALUFloatInsts a DPPSrc1SGPR. A také maticové instrukce WMMA a SWMMAC pro akceleraci umělé inteligence specifické pro tuto architekturu.
Možná nejdůležitější věc, která by RDNA 4m mohla odlišovat, je to, že toto integrované GPU už bude podporovat technologii FSR4 s upscalingem pomocí umělé inteligence a dost možná i další AI rozšíření představené jako FSR Redstone.
Novější patche pro ovladače totiž ukazují, že RDNA 4m / GFX1170 má navíc proti RDNA 3.5 podporu akcelerace AI s instrukcemi používajícími datový typ FP8 a Bfloat8. A to je důležitá komponenta, protože právě na použití datového typu FP8 závisí, zda GPU podporuje FSR4 a FSR Redstone.
AMD sice vyvinulo neoficiálně verzi používající datový typ INT8 (tedy celočíselný místo floating-point hodnoty), ale nakonec ji nevydalo. Zřejmě kvůli tomu, že dosahuje horší kvality obrazu. Tato verze ale byla možná nedopatřením uvolněna jako open source a pomocí nástroje Optiscaler se dá relativně snadno ve hrách použít, pokud máte grafiku Radeon RX 7000 (osobně vyzkoušeno).
Medusa Point by ale podle tohoto mohla mít přímo oficiální podporu technologie FSR4 v plné kvalitě s FP8 modelem (a dost možná i FSR Redstone), což bude pro integrované grafiky s jejich omezeným výkonem docela důležitý bonus. Nakonec to tedy s Medusa Point po grafické stránce nebude zas taková nuda, jak hrozilo.
Zda třeba RDNA 4m nemá i nějaké další elementy z plnotučné verze RDNA 4, které vylepší i hrubý výkon nebo třeba dosažené frekvence, to uvidíme. Zatím to vypadá, že do RDNA 4m se dostaly hlavně změny v akceleraci AI, kdežto zlepšení akcelerace ray tracingu ještě v kódu zmiňovaná nejsou.
Architektury GPU mohou být hybridní, s mixem funkcí z více generací
Grafické architektury AMD nejsou striktně ohraničené tak, že by vždy mohly existovat jen jako celistvý blok se všemi funkcemi. Například u konzolí je vidět, že u nich AMD je schopné modulárně tvořit různé „custom“ verze. Ačkoliv se u PlayStation 5 mluví o architektuře RDNA 2, ve skutečnosti jde spíš o RDNA 1 s přidanou podporou raytracingové akcelerace z RDNA 2. Architektuře však chybí další důležité přídavky jako například variable rate shading a mesh shadery.
Vzniklo to tak, že definice architektury byly uzavřena ještě před samotnou architekturou RDNA 2 pro grafiky Radeon RX 6000, jde tedy o jakýsi „fork“ rané verze RDNA 2, do kterého pak paralelně byly horizontálním přenosem převzaty některé, ale ne všechny pozdější novinky.
Trošku podobné to prý bude PlayStationu 6, u kterého se sice mluví o tom, že architektura GPU bude RDNA 5, ale nebude to opět kompletní verze, neboť opět došlo k „forku“ architektury ještě před uzavřením definicí pro plnou verzi RDNA 5 pro grafiky Radeon. Podle leakera Keplera_L2 ale tentokrát bude rozdíl výrazně menší než u PS5 a byť PS6 nebude mít úplně kompletní vlastnosti RDNA 5, nemělo by to mít velké dopady.