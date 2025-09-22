AI vykreslování her pro všechny grafické karty? FSR4 od AMD bude fungovat i mimo grafiky RDNA 4

Herní upscaling FidelityFX Super Resolution (FSR) od AMD měl vždy výhodu, že fungoval na všech grafických kartách. U nové verze FSR4 využívající technologii umělé inteligence ale začalo být vyžadováno GPU letošní generace s architekturou RDNA 4. Zdá se ale, ze toto je jenom dočasné a FSR 4 bude nakonec dostupné šířeji. A to dokonce nejen pro starší Radeony, ale možná i pro další grafiky. AMD na tom prokazatelně pracuje.
Omezenou kompatibilitu s Radeony RX 7000 se už podařilo takříkajíc hacknout na platformě Linux. Tam lze FSR 4 aktivovat pomocí emulace operací FP8, které FSR4 používá, v ovladačích skrze instrukce pracující s datovým typem FP16. Jenže to stojí minimálně dvojnásobek výkonu, což limituje užitečnost tohoto upscalingu.
Nicméně poté dostali majitele starších grafik další důvod k naději. AMD nedávno vydalo SDK pro vývoj her s upscalingem FSR a na Githubu s ním údajně omylem uvolnilo i kód samotného AI upscalingu. Ten byl zase smazán, nicméně technicky je asi kód možné použít pod licencí MIT, kterou v té chvíli nesl. V tomto kódu každopádně byla nalezena další indicie k tomu, že podpora bude FSR4 rozšířená na další GPU.
V kódu je totiž alternativní implementace upscalingu používající nikoliv výpočty FP8 nebo FP16, ale instrukce pracující s celočíselným datovým typem INT8 a dotyčný model kvantizovaný pro tyto instrukce. A takové operace podporuje větší škála GPU, včetně Radeonů RX 7000. Zatím nemůžeme vědět, zda tato varianta třeba nebyla pouze experimentální, aby se nakonec ukázala jako nepoužitelná. Ale může být předzvěstí budoucích plánů.
Jednomu z uživatelů Redditu se podařilo kód SDK zkompilovat a výsledná knihovna se dá do her injektovat pomocí nástroje Optiscaler, zdá se tedy, že alespoň do nějaké míry funguje – a v tomto případě i ve Windows, nejen na Linuxu. Výpočetní náročnost se ovšem proti FSR 3.1 zvýšila.
Je třeba říct, že použití datového typu INT8 by asi mohlo mít negativní vliv na kvalitu. Ač jde stejně jako u FP8 o osmibitové hodnoty, celočíselný INT8 má horší dynamický rozsah než floating-point typ FP8, což může u AI modelu negativně ovlivnit výstup. Tudíž FSR4 na starších grafikách může vypadat o něco hůře, ale pořád to asi může být jejich nejlepší alternativa.
AMD zřejmě chystá univerzální podporu GPU v nové verzi FSR Redstone
Do třetice pak přišlo částečné potvrzení i z oficiálního zdroje. AMD nyní zase prezentovalo své plány na vylepšenou verzi FSR4 pojmenovanou pracovně Redstone. A bylo zmíněno, že v rámci tohoto budoucího vydání by FSR4 mělo dostat kompatibilní režim pro starší GPU, který by asi mohl být založený na kódu používajícím operace INT8, ale dost možná půjde ještě dál.
Redaktor japonského webu 4 Gamer teď o tomto tématu získal zajímavé informace v rozhovoru s Chrisem Hallem z AMD (zastává funkci Senior Director Software Development), který pracuje na softwarovém stacku ROCm pro grafické karty AMD, který slouží pro běh výpočtů nebo akcelerace umělé inteligence na Radeonech i AI akcelerátorech Instinct.
Hall odhalil, že FSR „Redstone“ (u nějž zatím není jasné, zda se bude jmenovat třeba FSR 4.5, FSR5 či jinak) používá jeden z výzkumných projektů týmu ROCm, technologii nazvanou ML2Code (Machine Learning to Code). Ta spočívá v překladu programu používajícího AI akceleraci na specializovaných jednotkách na kód používající generické instrukce GPU na běžných výpočetních jednotkách (ve formě například HLSL kódu pro použití v DirectX aplikacích). Použití ML2Code na FSR4 by tedy mělo umožnit tento upscaling používat na starších GPU jako jsou Radeony RX 6000, grafiky Intelu nebo starší karty GeForce.
Je možné, že kompatibilní verze FSR 4 bude mít na grafikách mimo architekturu RDNA 4 nižší výkon a tudíž upscaling nebude o tolik zvyšovat FPS. Také je možné, že pro GPU běžící v tomto kompatibilním režimu bude nutné použít o něco méně kvalitní AI model, takže obraz nebude úplně stejný jako u nativně fungujících Radeonů RX 9000.
AMD zatím FSR „Redstone“ nevydalo. Původní oficiální termín je, že technologie bude uvedena v druhé polovině aktuálního roku, takže se můžeme dočkat během pár měsíců (nedojde-li k odkladu). Nicméně kompatibilita se staršími GPU nemusí být součástí „Redstonu“ hned, může také být přidána v nějaké následující aktualizaci. Každopádně teď nezbývá než čekat, co se z tohoto vývoje vyklube.