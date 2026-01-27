Vykašlalo se AMD na integrovaná GPU? Ryzeny budou mít grafiku RDNA 3.5 až do roku 2029

Včera jsme tu zmiňovali, že AMD bude zřejmě trvat až do začátku roku 2028 (tedy ještě dva roky), než vydá novou generaci své řady nejvýkonnějších procesorů pro notebooky Ryzen AI Max s výkonným integrovaným GPU. Do té doby bude špičkou jeho nabídky stále APU Strix Halo (respektive refresh Gorgon Halo) s architekturou GPU RDNA 3.5. To ale není všechno. V levnějších procesorech má být pokrok ve grafickém výkonu a výbavě ještě pomalejší.
APU zamrznou na RDNA 3/3.5 dlouhých šest let
Intel teď v notebookových procesorech hodně šlape na plyn a právě vydané procesory Panther Lake (Core Ultra 300) poskytují varianty integrované grafiky s až 1536 shadery, které velkým rozdílem porážejí ve výkonu integrované grafiky architektury RDNA 3.5 v současných procesorech AMD Ryzen AI 300 a 400. Ačkoliv toto přesně bývala parketa procesorů AMD (kterým dodnes říká APU, což mělo právě znamenat důraz na „akceleraci“ výkonného GPU), menší konkurent Intelu jako by na tento aspekt notebookových procesorů rezignoval.
Podle oficiálních roadmap bude AMD zřejmě bez nové generace APU až do začátku roku 2027, kdy by se nejdříve mohla objevit nová, už 3nm generace APU „Medusa Point“ s jádry Zen 6, takže do té doby odpověď na Panther Lake nebude. Nicméně dokonce i Medusa Point bude podle aktuálních informací pořád používat integrovanou grafiku RDNA 3.5, což znamená, že se od něj asi nedá čekat ani nějaký velký nárůst herního výkonu. AMD zřejmě nechce do APU nasadit architekturu RDNA 4.
Na internetu se objevily informace od čínského leakera s přezdívkou Golden Pig Upgrade, podle kterého by dokonce používání architektury RDNA 3.5 v roli integrovaného GPU procesorů Ryzen pro notebooky mělo trvat až do roku 2029 (což asi znamená, že by konečně mohla být nahrazena něčím lepším až v APU s jádry Zen 7). Je to docela drsné, když si uvědomíte, že iGPU na bázi RDNA 3.5 je v procesorech od roku 2024, ale jde jen o mírné vylepšení architektury RDNA 3, která šla v samostatných GPU na trh už v roce 2022 a APU ji měla už v roce 2023 (pravda, Nintendo Switch 2 v té době nejspíš stále bude mít architekturu GPU z roku 2020, takže na tom bude ještě hůř).
Jedna linie pro běžné, druhá pro herní notebooky?
Existuje ale určitá naděje, že AMD by tento deficit mohlo nahradit použitím čipletových GPU. Podle leakera s přezdívkou Kepler_L2 je sice pravda, že AMD bude u mainstreamových procesorů pořád používat GPU na bázi RDNA 3.5, ale má to být jenom u standardním modelů, které jsou určené do pracovních, kancelářských nebo levných notebooků, které pro výkonné GPU nemají moc využití nebo ho v tomto segmentu výrobci nepožadují.
Vedle toho by ale mohly existovat paralelně procesory APU, které by mohly mít GPU lepší, nejspíše založené na RDNA 5. Asi by mohlo jít i procesory používající čipletové GPU, což ale mimochodem je i případ procesorů Panther Lake, takže nemusí jít nutně o diskvalifikující prvek. Loňské úniky naznačovaly, že AMD by mohlo dvě z levnějších samostatných GPU generace RDNA 5 koncipovat tak, že by používala paměti LPDDR5X a dala se také použít jako GPU čiplet v procesoru. Takto by snad mělo vzniknout APU Medusa Halo coby pokračování dnešních Ryzenů AI Max „Strix Halo“. Údajně by mohlo mít 48 jednotek CU (3072 shaderů) architektury RDNA 5.
Ale podle youtubera Moore’s Law is Dead by AMD mohlo chystat i méně těžkotonážní verzi nazvanou Medusa Halo Mini, která by měla klasické užší paměti, nižší spotřebu a zřejmě by šlo o procesor parametry a provozními vlastnostmi konkurující klasickým notebookovým procesorům, jako je Panther Lake (zatímco vyšší řada Halo je spotřebou, cenou i výkonem výš). Tato verze Medusa Halo Mini by také měla GPU na samostatném čipletu, ale méně výkonné a úspornější – údajně by mohlo mít 1536 shaderů a také by zřejmě používalo architekturu RDNA 5.
Zdá se tedy, že i přes ono ustrnutí na RDNA 3.5 bude AMD mít v portfoliu i alternativu, která pokrok v integrované grafice přinese, jen to bude v trochu jiné formě. Doufejme, že se přechod APU k čipletové koncepci podaří, protože jinak bude AMD v tomto segmentu dost nahrané.
To, že AMD jako by úplně zapomnělo na koncepci procesorů APU, kterou kdysi samo vymyslelo, je dost zklamání. Nicméně možná odráží zklamání samotné firmy. Prakticky za celou onu dobu (od roku 2011, kdy vyšla první APU) výkonná integrovaná GPU od AMD nebyla počítačovým trhem oceněna ve smyslu, že by firmě viditelně získávala tržní podíl, a výrobci notebooků nikdy moc nevyužívali jejich potenciál. Byla kombinována s pomalými nebo dokonce jednokanálovými pamětmi, které ničily výkon grafiky a velmi často byly notebooky s APU osazeny duplicitní samostatnou grafikou Nvidia, často i pochybného přínosu (čipy typu GeForce MX150).
Lze říci, že mobilní Ryzeny byly převážně používány jako konvenční procesor, což možná vedlo k určitému zahořknutí, kdy AMD už není ochotné investovat do integrovaného GPU větší prostředky a plochu křemíku, jelikož ho výrobci nevyužívají a místo toho, aby bylo tahákem, se stává přítěží prodražující procesor.
Určitou rehabilitaci integrované grafiky přinesl až nedávný rozmach herních handheldů, který už ale asi přišel příliš pozdě. Tuto oblast teď dost možná ovládne Intel s procesory Panther Lake, pokud se AMD nepovede vyrobit nějaký zázrak s použitím oněch čipletových výkonnějších verzí APU Medusa, které ale asi budou k dispozici až za ty dva roky.
