AMD chystá refresh „Halo“ procesorů pro notebooky Ryzen AI Max. Nová generace se Zenem 6 bude až za dva roky

AMD letos nemá novou generaci desktopových procesorů a místo toho vychází jen refresh předchozích čipů s jádry Zen 5 jako Ryzeny AI 400 „Gorgon Point“, které byly oznámené tento měsíc během CES. Firma neoznámila podobný refresh před rokem vydaných výkonných procesorů pro notebooky Ryzen AI Max 300, ale vypadá to, že je v přípravě. I tato řada tedy projde mírným vylepšením. To bude muset vydržet, protože nová generace je ještě daleko.
Ryzen AI Max 400 „Gorgon Halo“
Web VideoCardz přišel minulý týden s informací, že dle jeho zdrojů AMD opravdu chystá refresh Strix Halo, což je první generace Ryzenů AI Max a „Halo“ řady highendových APU, které používají čiplety a 256bitové paměti LPDDR5X, takže mohou poskytnout až 16 jader Zen 5 a nezvykle výkonnou integrovanou grafiku s 40 CU (2560 shadery) architektury RDNA 3.5.
Refresh má krycí jméno Gorgon Halo a bude fungovat podobně jako refresh běžných APU Gorgon Point, měl by tedy být použitý stejný 4nm křemík, takže se nebude měnit architektura CPU, GPU a dalších bloků a stejné musí zůstat například počty jader. Refresh tak může zejména zvedat frekvence.
Po zprávě webu VideoCardz potvrdil příchod těchto refreshových modelů hongkongský HKEPC, přičemž tento web přidal i předběžné parametry chystaných modelů včetně kódů těchto procesorů. Vyplývá z nich, že Gorgon Halo bude v podstatě kopírovat nabídku modelů Strix Halo s dvěma osmijádrovými modely, dvěma dvanáctijádrovými modely a jedním šestnáctijádrem. Šetnáctijádro bude mít plně aktivní grafiku Radeon 8060S s 2560 shadery, u dvanáctijader a osmijader bude na výběr z modelu s Radeonem 8060S a z verze s ořezanou grafikou Radeon 8050S, která má „jen“ 2048 shaderů.
Čísla modelů budou dokonce také stejná, jen se čtyřkou na začátku místo trojky. Podle toho, co uvádí HKEPC, půjde v podstatě o přeznačení, protože u čtyř nižších modelů se nijak neliší frekvence – ty jsou u Radeonu 8060S 2,9 GHz a u Radeon 8050S 2,8 GHz. Také maximální boosty jader Zen 5 mají být stejné – oficiálně 5,0 GHz. Procesory by ale prý mohly mít lepší efektivitu a dosahovat tak vyšší mnohovláknový výkon při stejné spotřebě.
Jediný model, u kterého refresh bude mít nějaký viditelný dopad ve specifikacích, bude nejvyšší 16jádrový model Ryzen AI Max+ 495. Oproti nyní prodávané verzi 395 má totiž uvedený boost vyšší – maximální turbo bude 5,2 GHz místo 5,1 GHz. To dovolí procesoru získat o pár (doslova pár) procent vyšší skóre v jednovláknových benchmarcích, prakticky to nebude nic rozhodujícího. O něco málo se také zvýší takt GPU – u tohoto konkrétního procesoru poběží integrované GPU na 3,0 GHz.
|Model
|Jádra
|L3
|Takt
|Turbo
|GPU: shadery
|Takt GPU
|TDP
|OPN
|Ryzen AI MAX+ 495
|16 (32 v.)
|2×32 MB
|3,1 GHz
|5,2 GHz
|Radeon 8060S
|3,0 GHz
|55 W
|100–000002145
|Ryzen AI MAX 492
|12 (24 v.)
|2×32 MB
|3,2 GHz
|5,0 GHz
|Radeon 8060S
|2,9 GHz
|55 W
|100–000002143
|Ryzen AI MAX 490
|12 (24 v.)
|2×32 MB
|3,2 GHz
|5,0 GHz
|Radeon 8050S
|2,8 GHz
|55 W
|100–000002142
|Ryzen AI MAX 488
|8 (16 v.)
|36 MB
|3,2 GHz
|5,0 GHz
|Radeon 8060S
|2,9 GHz
|55 W
|100–000002140
|Ryzen AI MAX 485
|8 (16 v.)
|36 MB
|3,2 GHz
|5,0 GHz
|Radeon 8050S
|2,8 GHz
|55 W
|100–000002127
AMD tedy refresh využije k mírnému zrychlení nejvyššího modelu, do nějž se asi bude vybírat nejkvalitnější křemík. Ostatní modely vypadají spíš jako prosté přeznačení. Tedy pokud se ještě neschovává nějaké překvapení v dalších nepublikovaných parametrech. Modely Gorgon Halo by teoreticky mohly umět frekvenci pamětí LPDDR5X-8533, což by bylo zlepšilo propustnost pro GPU – generace 300 podporuje jen paměti LPDDR5X-8000.
Medusa Halo se Zenem 5 a RDNA 5 bude až za dva roky
Tato refreshová „mezigenerace“ přijde na trh později než mainstreamové Ryzeny AI 400 „Gorgon Point“. Má se objevit až v poslední čtvrtině letošního roku. Bude totiž na trhu zřejmě i celý zbývající čas roku 2027.
Podle informací leakera s přezdívkou Kepler_L2 totiž asi úplně nová generace přijde v řadě „Halo“ procesorů dost pozdě. Procesory Medusa Halo, které už budou mít jádra Zen 6 a integrovanou grafikou generace RDNA 5, jsou podle něj plánované k vydání až během CES 2028, tedy v lednu za celé dva roky. Gorgon Halo bude v roli highendového procesoru pro notebooky muset vydržet až do té doby.