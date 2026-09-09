Arm procesory Nvidie přijdou příští měsíc, konečně máme modely a specifikace. Jmenují se RTX Spark N1X

Pokud jste na to už stihli zapomenout – v červnu utnula Nvidia dlouholeté spekulace a konečně oficiálně vydala své vlastní procesory pro počítače RTX Spark, založené na jádrech Arm. Respektive – oficiálně je oznámila. Vydání bylo jen na papíře s tím, že první počítače vyjdou až ke konci roku. Nvidia tehdy ani nesdělila specifikace. To se teď ale mění – vydání se přiblížilo a konečně máme oficiálně potvrzené modely a jejich parametry.
Nvidia RTX Spark N1X konečně blízko vydání a s více detaily
Nvidia teď oznámila, že první počítače s jejími procesory přijdou (reálně) na trh příští měsíc, tedy v říjnu (októbri). Přesnější datum či konkrétní den ještě stále sděleno není, takže nevíme, zda bude vydání nějak koordinované a všichni výrobci vydají svá PC ve stejný čas, nebo se různé modely budou vynořovat postupně, jak to která firma stihne.
Nvidia však konečně potvrdila podrobnější (nebo o něco podrobnější) parametry. Procesor má dva odlišné modely, které Nvidia na svém webu ale oba označuje jako RTX Spark N1X bez dalšího rozlišení. Jde o podobný móres, jaký praktikuje Apple, patrně v jakési snaze budit dojem exkluzivity či dominance nad zákazníkem, který může být rád, že mu bylo dovoleno si produkt pořídit, a nemá si moc dovolovat. Mimochodem, označení N1X se objevilo v únicích již hodně dávno, teď je tedy jeho pravost doložena.
Dva modely: Plná verze
První verze procesoru RTX Spark N1X má plně aktivní konfiguraci – 20 jader CPU, o nichž víme, že jde o 10 velkých jader Arm Cortex-X925 a 10 prostředních jader Arm Cortex-A725. Nvidia o architektuře mluví jako o „Nvidia Grace CPU“, ale to je s prominutím nesmysl, Nvidia Grace je serverový procesor s architekturou Arm Neoverse V2, který s RTX Sparkem vůbec nesouvisí ani nesdílí architekturu. Proč má marketing potřebu takovéhoto vnucování značky Grace, těžko říct.
GPU má plný počet 48 bloků SM, čili 6144 shaderů architektury Blackwell. A to je vše, frekvence nebo TDP (čili údaj o maximální či typické spotřebě a nárocích na chlazení) se Nvidia opět po vzoru Applu sdělit neobtěžovala. Tento procesor bude možné párovat s pamětí LPDDR5X s 256bitovou sběrnicí v kapacitě až 128 GB.
Ořezaná verze
Druhá levnější verze je částečně ořezaná, takže v ní budou uplatnitelné i čipy s nějakým defektem. Procesor má 18 jader, ale není sděleno, zda je to 9 velkých a 9 prostředních jader. Opět ani nejsou sdělené frekvence. GPU bude osekáno o něco víc – má aktivních jen 40 bloků SM – 5120 shaderů architektury Blackwell. Podle některých informací, které ale Nvidia zatím nepotvrdila, tato verze procesoru ale také nebude dodávána s tak velkou pamětí, na výběr budou konfigurace pouze s 16 GB až 32 GB RAM.
Toto je vše, co Nvidia ke specifikacím sděluje. Neoficiální zdroje uvádí, že by oba procesory měly mít TDP nastavitelné mezi 45 a 80 W, ale Nvidia žádná čísla neprozrazuje (opět jako ten Apple…). Víme však, že procesory RTX Spark by měly používat zcela stejný křemík, jako čip GB10 pro linuxové zařízení DGX Spark. K tomu Nvidia sdělila více architektonických detailů, které by měly platit i pro RTX Spark N1X, takže vás na ně můžeme odkázat. Probírali jsme je v tomto článku:
Procesor, kterým Nvidia vstoupí do PC. Detaily „superčipu“ GB10 odhalené, za hodně vděčí MediaTeku
Na trh se chystají notebooky i dekstop(k)y
Primárním cílem procesoru budou patrně notebooky. Ty mají vyjít s oběma verzemi CPU od Asusu, MSI, HP, Microsoftu, Dellu a Lenova. Primárním operačním systémem těchto počítačů bude Windows 11. Nvidia nemluví nikde o podpoře Linuxu, což ale neznamená, že na zařízeních nebude běhat neoficiálně. Nicméně může to vyžadovat různé patche a nestandardní jádra a distribuce, jak už to v rámci pohříchu chaotické a nestandardizované Arm platformy chodí.
Nvidia také sdělila, že procesory RTX Spark budou prodávány také ve stolních počítačích. To ovšem není řeč o modulárních desktopech typu ATX/mATX či Mini-ITX, ale zřejmě o minipočítačích. Je velmi pravděpodobné, že půjde o odvozeniny onoho zařízení DGX Spark, které Nvidia již prodává jako Linuxový systém pro AI, jen zde bude procesor ve verzi RTX Spark pro Windows a patrně bez drahé síťové konektivity osazené v DGX verzi zařízení.
Nvidia uvádí, že minipočítač s RTX Sparkem N1X bude možno pořídit od Aceru, Asusu, Dellu, Gigabyte, HP, Lenova a MSI (tyto firmy prodávají i zařízení DGX Spark). Kromě toho z dřívějška víme také o vývojářském zařízení Surface RTX Spark Dev Box od Microsoftu (pokud nebylo zrušeno), které Nvidia teď nezmiňuje. Zdá se, že v těchto zařízeních bude nabízená pouze výkonnější verze procesoru RTX Spark N1X s 20 jádry a grafikou o 6144 shaderech, nikoliv levnější osekaný model.
Levnější RTX Spark N1 později
Vzhledem k tomu, že se potvrdily dříve uniklé informace o pojmenování N1X, je velmi pravděpodobné, že se potvrdí i informace, dle kterých Nvidia chystá i levnější verzi procesoru pro notebooky, která se měla jmenovat N1. Její finální označení tedy nejspíš bude RTX Spark N1. Parametry, které tento čip zřejmě bude mít, jsme probírali zde: