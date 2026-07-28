Bestseller herních počítačů konečně v noteboocích? AMD chystá mobilní verzi Ryzenu 7 9800X3D

Jedna zvláštnost herních notebooků je, že ačkoliv jsou v nich dost výkonné grafické karty (třebaže výrazně pomalejší než v desktopech), velmi málo z nich má procesory AMD s tzv. 3D V-Cache. Tyto „X3D“ modely jsou přitom ve stolních PC hit a suverénně nejvýkonnější řešení pro hry, aktuálně tvořící svou vlastní třídu. Ale možná, že teď se X3D procesory začnou víc objevovat i v laptopech: AMD chystá model, kterým by se mohly prosadit.
Konečně víc X3D notebooků?
X3D procesory pro notebooky existují. Před třemi lety vyšel Ryzen 9 7945HX3D s architekturou Zen 4 a loni v lednu Ryzen 9 9955HX3D už s architekturou Zen 5. Obojí jsou ale šestnáctijádrové modely, které odpovídají desktopovým Ryzenům 9 7950X3D a 9950X3D. To asi má i určitá negativa ve spotřebě, ale většímu rozšíření v noteboocích určitě nesedí vysoká cena 16jádrových CPU.
Podle čínských zdrojů (osvědčeného leakera s přezdívkou Golden Pig Upgrade Pack) ale teď AMD po letech konečně chystá levnější model, který by byl osmijádrový – pouze s jedním CPU čipletem, pod kterým bude osazená 3D V-Cache rozšiřující L3 cache procesoru na 96 MB. Konfigurací by procesor byl podobný veleúspěšnému Ryzenu 7 9800X3D a nemusel by být extrémně drahý.
Golden Pig Upgrade uvádí , že frekvence boostu by měla být 5,1 GHz, tedy o 100 MHz horší než u desktopového Ryzenu 7 9800X3D (už to ale bude výraznější rozdíl proti modelu Ryzen 7 9850X3D, který mezitím vyšel a výrazně boost posunul, až na 5,6 GHz). Herní výkon by i tak měl být špičkový a půjde o nejrychlejší notebookové řešení pro různé výkonem procesoru limitované hry, jako jsou eSports tituly a všelijaké kompetitivní střílečky.
Procesor má údajně jméno Ryzen 7 9800HX3D, jasně odkazující k desktopovému modelu, jehož jméno je patrně už silná značka. Podle Golden Pig Upgrade Packa má procesor vstoupit do sériové výroby někdy na podzim (Q4 2026) a nejspíš se dostane na trh příští rok v noteboocích odhalených v lednu během CES 2027. Nicméně protože nejde o CPU založené na nějaké nové generaci, nejspíš u něj nemusí být nějaké striktní omezení na termín vydání. Proto je možné, že někteří výrobci pustí do prodeje notebooky s 9800HX3D dřív, třeba ještě před Vánoci.
Spolu s tím, že už známe i frekvenci, to nejspíš znamená, že modelu už je nějakou dobu připravován a nejde jenom o nějaké předběžné úvahy. S vydáním se tak nejspíš už dá počítat poměrně na jistotu. Jiná věc je ovšem to, v jak velkém množství notebooků se bude dát pořídit. To opět bude záviset na vůli výrobců notebooků, kteří často mívají takříkajíc vlastní vůli. Doufejme ale, že modely s 9800HX3D alespoň budou rozšířenější než ty s 16jádrovými X3D procesory.
Zdroj: VideoCardz