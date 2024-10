Před chvílí jsme tu měli čínského výrobce zdrojů, který si pouštěl mluvčího „na špacír“ o chystaných grafikách Nvidia. Teď se zase čínskému výrobci základních desek podařilo prozradit nový procesor AMD – osmijádrový herní model Zenu 5 s 3D V-Cache – a část jeho specifikací. Firma Maxsun totiž už přidala do seznamu podporovaných CPU ještě nevydaný Ryzen 7 9800X3D. Nebo možná Ryzen 9 9800X3D, jak by informace mohly naznačovat.

Maxsun je výrobce grafických karet a také základních desek, kterého u nás v podstatě neznáme, protože podobně jako Colorful do Evropy nevyváží a hlavním působištěm je pro něj trh komunistické Číny. Firma ale vyrábí desky pro „západní“ procesory (čínské procesory Zhaoxin ani v zemi vzniku moc běžné nejsou) včetně těch platformy AM5. V jejichž seznamu podporovaných procesorů se teď objevil „Ryzen 9 9800X3D“.

Doteď se očekávalo, že jako předchozí generace bude procesor značený Ryzen 7 9800X3D (protože i ostatní osmijádra jsou vždy Ryzen 7). Teoreticky by ho ale AMD mohlo pojmenovat Ryzen 9, aby zdůraznilo, že v oblasti herních počítačů jde o model se zcela špičkovým výkonem. Dávalo by to asi určitý smysl. Ovšem je také klidně možné, že zde prostě nastal překlep nebo chyba při přepisování, protože jiné doklady ukazují na označení Ryzen 7. Například youtuber Moore’s Law is Dead před nedávnem ukazoval i podobu balení, se kterým se procesory mají prodávat, a na krabičce bylo zřetelně Ryzen 7. Omyl Číňanů je tady tedy to pravděpodobnější vysvětlení.

Tyto tabulky podporovaných procesorů někdy obsahují i částečné specifikace, které lze považovat za v podstatě oficiální, jelikož většinou se berou data přímo z NDA dokumentů od Intelu nebo AMD. Jak můžete vidět, model 9800X3D má podle těchto informací mít základní takt 4,7 GHz (což by říkalo, že tento předešlý únik byl pravdivý). Ten je nejenom o půl gigahertzu vyšší než u modelu 7800X3D v generaci Zen 4, ale je i výrazně vyšší než u modelu Ryzen 7 9700X – ten má základní takt jen 3,8 GHz. To je proto, že model 9700X má jen 65W TDP.





Model 9800X3D bude ale mít 120W TDP a tentokrát je zřejmě zvoleno skutečně s ohledem na to, aby procesor mohl v zátěži jít na vyšší frekvence. Tabulka jinak potvrzuje i to, že 3D V-Cache je opět tvořená 64MB čipletem a celková L3 cache s ní má 96 MB. Kapacita se tedy nezvýší oproti prvním dvěma generacím této technologie.

Ryzen (asi) 7 9800X3D bude vydán zřejmě začátkem listopadu (údaje se různí mezi daty 1. 11. až 7. 11.). Už tento pátek 25. 10. ale bude procesor zřejmě oficiálně oznámen, což bude den po startu prodejů procesorů Core Ultra 200S od Intelu – je to asi evidentně snaha „vytrollit“ toto vydání nové konkurenční platformy.

Tomu, že se vydání opravdu chystá na blízkou dobu, nasvědčuje i to, že se na internetu objevily obrázky údajných pozvánek na tuto akci (i na těch se mimochodem dá na krabičce s procesorem rozeznat označení „Ryzen 7“).

Seznam podporovaných procesorů na AM5 deskách Maxsun Autor: Maxsun

Levnější Zen 5, Ryzen 5 9600

Je zajímavé, že vedle očekávaného herního modelu je v seznamu od Maxsunu ještě jeden nový model, a to Ryzen 5 9600, bez přívlastku X, tedy separátní a zřejmě levnější model. Tento procesor bude mít také šest jader, ale stejně jako třeba model 5600 nižší frekvence než verze X. Podle tabulky Maxsunu má základní takt 3,8 GHz, tedy o 100 MHz nižší než u 9600X.

Boost uvedený není, ale pokud máme tipovat, bude asi 5,2 GHz. Proč? Předchozí tři případy (3600, 5600 i 7600) měly maximální boost snížený pokaždé o 200 MHz proti modelu X (který v případě 9600X má takt 5,4 GHz). Kapacita L3 cache jinak omezena není, zůstává na 32 MB. Tento procesor tedy bude mít až na takt (nejspíš dohonitelný přetaktováním) podobný herní výkon jako 9600X.

Nový stepping Zenu 5?

Procesor je stále 65W a firma Maxsun uvádí, že je podporovaný v novém BIOSu. A co je pozoruhodné, měl by údajně mít nový stepping C0, zatímco všechny zatím vydané Ryzeny 9000 mají stepping B0. Těžko říct, jak významné zjištění toto je. Nový stepping by mohl pro koncového uživatele být prakticky nevýznamná změna, zatím nic nenasvědčuje tomu, že by třeba měl někde zlepšit výkon nebo provozní vlastnosti (tento nový stepping nejspíš bude v serverových Epycích 9005, jeho příchod do desktopu může být spíš druhotná věc). I Ryzen 7 9800X3D mimochodem už má mít stepping C0. Tyto modely podle Maxsunu oba mají podporu až v nejnovějším BIOSu, model 9600 tedy potřebuje novější firmware než 9600X.

Kdy AMD Ryzen 5 9600 vydá, není jasné. Objevil se sice v informacích současně řešících Ryzen 7 9800X3D, ale to nemusí znamenat, že bude také oznámený tento týden, nebo že se začne prodávat v listopadu. AMD ho může asi uvést také v lednu po odhalení na CES 2025. Cena by měla logicky být nižší než u Ryzenu 5 9600X, ale nemůžeme vám slíbit, že o moc. Také je klidně možné, že i tak zůstane znatelně vyšší proti Ryzenu 5 7600 a 7600X, takže i když tento procesor snese startovní cenu generace 9000 níž, stále bude z hlediska poměru cena/výkon vycházet výhodněji něco z generace Zen 4 (nemluvě o modelu Ryzen 5 7500F, který se u nás dá splašit za čtyři tisíce a asi ho bude těžké překonat, byť výkon má samozřejmě nižší).

Zdroje: Maxsun, VideoCardz