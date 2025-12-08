Co s cenami pamětí? Výrobci desek přepnou výrobu na levnější modely, AMD vrací do výroby staré čipsety

Ti, kdo by si nyní chtěli postavit nebo nechat postavit počítač, čelí extrémně nafouknutým cenám operačních pamětí. Jak se dá čekat, zřejmě to odradilo hodně zájemců, protože podle některých zpráv prodeje základních desek na retailovém trhu klesly v listopadu až o polovinu, přičemž za prosinec to asi lepší nebude. Zatímco s cenami pamětí se moc dělat nedá, trochu pomoci by mohlo zlevnění desek a čipsetů pro ně.
B650 se vrací do prodeje
V létě se objevovaly zprávy, že AMD chystá ukončení prodeje čipsetu B650, který byl dlouho na platformě AM5 cenově nejvýhodnější možností pro herní počítače. Letos už se firma soustředila na čipsety řady 800, které mají obvykle podporu PCI Expressu 5.0, zatímco u B650 desek zpravidla chybí. Novým mainstreamem měl být čipset B850, jenže tyto desky jsou dražší – je možné, že AMD účtuje více za samotný křemík, ale něco navíc asi stojí i podpora PCIe 5.0.
To je teď problém, protože jindy třeba akceptovatelný příplatek za desku se sečte s o hodně dražšími pamětmi a neakceptovatelně zvýší ceny herních počítačů založených na procesorech Ryzen a platformě AM5. V nabídce jsou sice i levnější desky s čipsety A620 a B840, ty ale neumožňují přetaktování, což pro hráčské počítače není lákavé. Přehled schopností těchto čipsetů řady 800 můžete najít v tomto článku:
Podle zdrojů z fóra Board Channels prý AMD potvrdilo, že čipset B650 nakonec na trhu zůstane a jeho výroba nekončí. To umožní výrobcům desek dál prodávat modely založené na tomto čipsetu, které jsou levnější než novější modely řady 800. Ti také zřejmě kvůli cenám pamětí zvýší výrobu těchto levných desek na úkor dražších.
Cílem má být, aby kupující s horšími finančními možnostmi mohli celý počítač platformy AM5 (včetně podpory přetaktování) pořídit za nižší částky, respektive aby zdražení ve výsledku nebylo tak drastické. Zlevnění desek asi nevykompenzuje růst cen nejen pamětí, ale i SSD a eventuálně i grafických karet. Jejich ceny teď vlivem zhoršené poptávky na chvíli klesly, ale brzy se na nich asi začnou projevovat rostoucí ceny grafických pamětí.
Levnější desky, ale také s horší výbavou
Je nicméně možné, že tyto „krizové“ modely B650 desek budou levnější alternativu poskytovat za cenu horší výbavy. Důraz na snížení ceny implikuje, že důraz bude asi hlavně na levnější modely desek platformy B650, které neposkytují PCI Express 5.0 ×16 pro grafickou kartu, ani PCIe 5.0 ×4 pro SSD. Tyto desky také nemívají podporu pro rychlejší přetaktované paměti DDR5–8000, které ale při snaze šetřit dost možná stejně teď nebudou kupovány.
Asi největší bolest tak bude absence podpory PCIe 5.0, která může snížit výkon GPU, byť typicky je dopad okolo 1 % nebo v lepších případech méně. Nejvíce toto bude vadit u grafických karet s 8GB pamětí a jen osmilinkovým rozhraním PCI Express, tedy GeForce RTX 5060 a RTX 5060 Ti, zatímco Radeony RX 9060 XT používají 16 linek a zdá se, že jejich 8GB verze trpí méně. Obecně ale asi kupování jen 8GB karty i přes cenovou krizi není dobrý nápad.
Zdroj: techPowerUp