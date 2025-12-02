Cnews.cz  »  Hardware  »  Extrémní zdražení pamětí zdecimovalo prodeje základních desek. Ostatní komponenty by mohly zlevnit

Extrémní zdražení pamětí zdecimovalo prodeje základních desek. Ostatní komponenty by mohly zlevnit

Jan Olšan
Dnes
2 nové názory

Základní desky Gigabyte (ilustrační foto) Autor: Gigabyte
Základní desky Gigabyte (ilustrační foto)
Zdražení pamětí na několikanásobné ceny prý brutálně zamávalo s prodeji základních desek: Možná až polovina kupujících si stavbu PC rozmyslela. Výrobce komponent by to mohlo přinutit ke slevám desek, procesorů a omezeně možná i grafik.

Zatímco ceny operačních pamětí se zcela urvaly ze řetězu vlivem mánie okolo AI. V posledních dnech se v obchodech daly zaznamenat také pozitivní věci – například slevy některých procesorů AMD včetně hráčského Ryzenu 7 9800X3D. To možná bude příznivější stránkou zmiňovaných drahých pamětí. Zdá se totiž, že jejich nedostupnost už se začala silně projevovat na prodejích ostatních komponentů pro PC na retailovém trhu.

Prodeje desek pro počítače klesly skoro o polovinu

Podle zprávy, kterou zveřejnil japonský web GAZ:Log, už výrobci základních desek zaznamenali značný pokles prodejů – ty jsou nyní údajně až o 40–50 % horší proti prodejům za stejné období loňského roku.

Zatímco normálně bývá předvánoční doba časem vysokých prodejů, nyní je asi pro značky jako Asus, Gigabyte, MSI a ASRock hodně špatné. GAZ:Log neuvádí specificky, o které značce desek tyto informace získal, ale lze předpokládat, že v nějaké míře budou postižené všechny a zřejmě ve všech světových regionech. Podle tchajwanských zdrojů údajně tamní výrobci desek výrazně seškrtali své původní projekce prodejů za listopad a prosinec.

Prakticky určitě jde o reakci na vývoj cen operačních pamětí. Ceny modulů DDR5 stouply několikanásobně, což asi řadu zájemců odradilo od plánu postavit počítač na jedné z nových platforem (Intel LGA 1851, AMD AM5), které je vyžadují. U pamětí DDR4, které lze použít na deskách se socketem LGA 1700 a AM4, sice ceny nejsou tak vysoké, ale také proti začátku roku výrazně stouply.

Podobný dopad jako u základních desek by mohl asi nastat i u procesorů a grafických karet, které jsou často kupovány spolu s deskou a pamětí (pro stavbu celé sestavy), takže efekt masivního zdražení DDR5 by se u nich také měl dostavit.

Slevy u procesorů, desek a grafik?

To má jeden potenciálně pozitivní efekt – tyto komponenty by mohly o něco zlevnit. V úvodu jsme zmínili nižší ceny u některých procesorů, což ale asi může být i dočasný efekt „black friday“ akcí. Nicméně ceny grafických karet, u kterých jsme si letos museli zvyknout na to, že se v obchodech pohybovaly vysoko nad oficiálně doporučenými částkami, zdá se v posledních dnech skutečně klesaly. Byť to asi má hořkou pachuť toho, že jsou konečně dostupnější až tehdy, kdy už nemáte chuť je kupovat.

Toto tak může být určitá náplast. Výrobci GPU, CPU a základních desek kvůli klesajícím prodejům mohou snížit jejich ceny, aby prodeje trochu zlepšili. Zatímco na trhu pamětí panuje převis poptávky nad nabídkou, což znamená, že kupující je vydán na milost a nemilost prodávajícímu, který si může říct o vyšší cenu, při převisu nabídky nad poptávkou je to obráceně a prodávající musí vycházet kupujícím vstříc.

Základní deska s grafickou kartou, procesorem a chladičem (ilustrační foto)

Základní deska s grafickou kartou, procesorem a chladičem (ilustrační foto)

Autor: Ľubomír Samák

Je však pravděpodobné, že na těchto komponentách stále neušetříte tolik, o kolik přijdete na zvýšené ceně pamětí (a SSD). A u grafických karet asi může být zlevnění limitováno či dokonce zcela zvráceno tím, že tyto komponenty samy obsahují paměť a zdražuje tak jejich výroba.

Hotové sestavy mohou na čas být výhodnější než domácí stavba

Zdražení pamětí asi celkově nejvíc dopadne na tzv. „DIY“ počítače, tedy vlastnoruční stavbu PC z komponent. Ta bývá obecně výhodnější než nákup hotové sestavy, ale v dnešní situaci lze často hotový počítač sehnat levněji, zvlášť jde-li o starší zásoby.

Hotová PC tak asi aspoň na čas přeberou část DIY trhu, což by mohlo mimochodem pomoci Intelu, který má u výrobců PC lepší pozici než u samostavitelů a dokáže do OEM počítačů svoje procesory protlačit. Pokud ale krize s cenami pamětí vydrží dlouho, nejspíš postupně budou zdražovat všechny počítače a ceny vlastnoruční stavby a hotového PC se opět přiblíží.

Zdroje: Club386, GAZ:Log

Vstoupit do diskuse (2 názory)

