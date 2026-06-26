Další rok pro Desítky navíc: Microsoft couvá a opět prodlužuje rozšířenou podporu Windows 10

Microsoft prodloužil program Extended Security Updates pro Windows 10 do 12. října 2027, díky kterému uživatelé získají další rok bezpečnostních záplat. Změna se objevila v aktualizované dokumentaci a v poznámce k dřívějšímu blogovému příspěvku. Běžná podpora Windows 10 skončila už 14. října 2025.
Další rok navíc
Rozšířená podpora se týká osobních zařízení s Windows 10 ve verzi 22H2, přičemž Microsoft uvádí edice Home, Professional, Pro Education a Workstations. Program nepřidává nové funkce ani běžné opravy mimo bezpečnostní oblast a nepokrývá ani standardní technickou podporu systému.
Pro uživatele je podstatné, že již zaregistrovaná zařízení v ESU zůstávají chráněná automaticky, není třeba další interakce. Nové datum konce programu je 12. října 2027, tedy dva roky po konci standardní podpory. V případě, že jste se ještě neregistrovali do ESU, registrace je dostupná přes Nastavení v nabídce Aktualizace a zabezpečení a položku Windows Update. V Evropské unii jde o jediný krok, ve zbytku světa je třeba za rozšířenou podporu zaplatit, použít věrnostní body nebo nuceně aktivovat OneDrive.
Pokud se k Windows 10 přihlásíte pomocí účtu Microsoft kvůli aktivaci ESU, je možné následně zpětně přejít na lokální účet, záplaty ale budou doručovány jen následujících 60 dnů.
Prodloužení podpory přichází ve chvíli, kdy Windows 10 stále drží výraznou část počítačového trhu. StatCounter za květen 2026 uváděl u desktopových verzí Windows podíl 26,36 % pro Windows 10 a 71,69 % pro Windows 11. Značná část uživatelů se tak z mnoha důvodů pro upgrade stále neodhodlala.
Zdroj: Bleeping Computer