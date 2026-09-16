Dimensity 9600 Pro na 2 nm: Nový špičkový procesor MediaTeku zlepšil nejen výkon, ale hlavně spotřebu

Tento týden jsme se věnovali nové generaci CPU jader firmy Arm generace C2, zejména nejvýkonnější architektuře C2-Ultra. Jedním z nejvýznamnějších uživatelů těchto licenčních jader jsou (poté, co Qualcomm přešel na jádra vlastní) mobilní čipy od MediaTeku. A právě tato firma teď odhalila první 2nm procesor s jádry této nové generace: SoC pro „vlajkové“ mobily MediaTek Dimensity 9600 Pro. Přišel s ním i levnější Dimensity 9600M.
MediaTek Dimensity 9600 Pro
Nový špičkový procesor Dimensity 9600 Pro je vyráběný 2nm procesem – tedy stejně jako nyní uváděná nová generace Applu – což by mělo výrazně zlepšit energetickou efektivitu. Vyšší z obou čipů má konfiguraci s osmi jádry: Rovnou dvě výkonná „prime“ jádra C2-Ultra pro jedno a málovláknové aplikace, která běží na taktu až 4,55 GHz. To je přesně frekvence, kterou používal Arm pro své referenční benchmarky, ale MediaTek zvolil místo maximální možné 3MB L2 cache pouze 2MB L2 cache, takže výkon těchto jader může být lehce pod jejich absolutním teoretickým maximem.
Arm posouvá výkon na novou úroveň. Jádro C2-Ultra může mít lepší jednovláknový výkon než Zen 6
Dále má procesor šest prostředních jader C2-Pro a žádná malá jádra. Těchto šest jader je místo toho rozděleno na dvě trojice – první cílená na vyšší výkon má takty až 4,35 GHz a má 1MB L2 cache, zatímco druhá trojice optimalizovaná na úspornější chod má maximální takt 3,1 GHz a pouze 512MB L2 cache. Celý klastr má sdílenou 16MB L3 cache a dále ještě čip obsahuje 10MB SLC.
MediaTek uvádí, že procesor by měl mít o 15 % vyšší mnohovláknový výkon než předchozí generace, ale o 61 % vyšší efektivitu. Jednovláknový výkon má být o 17 % vyšší, ale s o 37 % lepší energetickou efektivitou. Pokud v tom není nějaká zrada, mělo by to znamenat, že se snížila spotřeba čipu jak v jednovláknové zátěži, tak spotřeba v mnohovláknové zátěži. Telefony by se díky tomu měly méně zahřívat a mít lepší výdrž na baterii. Podle zatím asi neoficiálních testů by čip snad měl dosahovat 4216 bodů v jednovláknovém Geekbench 6 a 12 765 bodů v mnohovláknovém. S těmito čísly by tedy nebyl o moc pozadu za zmíněným A20 Pro od Applu, na který mu bude chybět jen asi (relativně zanedbatelná) desetina jednovláknového výkonu.
Procesor už podporuje paměti LPDDR6–10667, nebo starší typ LPDDR5X-10667. MediaTek slibuje o 33 % vyšší paměťovou propustnost s LPDDR6, což by snad mohlo znamenat, že při jejím použití bude šířka sběrnice 96 bitů. Pro úložiště je podporováno rozhraní UFS 5.0 (které umožňuje rychlosti až 10 GB/s).
MediaTek poskytuje vlastní 2G/3G/4G/5G konektivitu MediaTek M90 podporují s rychlostí stahování až 7,4 Gb/s, třípásmovou Wi-Fi 7 s rychlostí až 7,3 Gb/s a Bluetooth 6.2, ale také navigaci se všemi možnými standardy.
Čip má dvojitou jednotku NPU 1090 pro umělou inteligenci na zařízení a bude využívat novou grafiku od Armu, Mali G2-Ultra NX s její rozšířenou podporou akcelerace AI. Ve specifikacích není uvedeno, kolik výpočetních jednotek je integrováno (zdá se však, že 12), špičkový výkon GPU ale má být až o 27 % vyšší oproti předchozí generaci s o 24 % vyšší energetickou efektivitou (takže spotřeba GPU při hraní by měla být stejná nebo o trošku vyšší). Výkon v ray tracingu má být o 18 % vyšší.
Multimedální blok podporuje přehrávání videa v rozlišení 8K ve formátech VVC (H.266), HEVC, H,264 VP9 a AV1, kompresi umí do HEVC a H.264: až 8K s 30 snímky za sekundu v 10bitovém formátu, nebo 8K s 60 snímky v 8bitovém formátu HEVC. 8K60 video také umí zpracovávat obvod pro připojení kamery, případně je možné použít 4K120 a 4K240 (při zpomalených záběrech), nebo 4K60 v HR s AI processingem rozpoznávajícím obsah obrazu. Maximální rozlišení kamery může být až 200 megapixelů.
Zařízení budou moci mít displej s rozlišením až 2560 × 1440 bodů a obnovovací frekvencí až 180 Hz. Výstup podporuje až tři separátní displeje, takže telefon může mít skládací obrazovku s terciálním displejem.
MediaTek Dimensity 9600M
Spolu s vlajkovým čipem rovnou MediaTek oznámil i levnější čip Dimensity 9600M, který by mohl pohánět dostupnější zařízení. Tento čip nemá nové architektury a poskytuje méně jader, která jsou ještě z předchozí generace C1 (či Lumex C1, jak jim tehdy Arm říkal). Některé zprávy sice mluví to tom, že i tento čip je údajně vyráběný novým 2nm procesem, čímž by byl efektivnější než vlajkový SoC předchozí generace, ale nejspíš půjde o omyl. Dávalo by smysl, kdyby šlo naopak o 3nm čip využívající křemík z vlajkového čipu Dimensity 9500 předchozí generace.
Hlavní „prime“ jádro je C1-Ultra s 2MB L2 cache, k němu má tři také velká (ale menší, než prime) jádra C1-Premium s 1MB L2 cache a 4 jádra C1-Pro s 512KB L2 cache. Klastr jader má sdílenou 16MB L3 cache a v čipu je také 10MB SLC.
Tento SoC podporuje jen paměti LPDDR5X-10667 (patrně s 64bitovou sběrnicí) a UFS 4.1 se čtyřmi linkami pro úložiště. O něco horší (patrně vycházející ze starší generace, nejspíš z onoho Dimensity 9500) je i bezdrátová konektivita, čip například má zachováno 7,3Gb/s třípásmové Wi-Fi 7, ale pouze Bluetooth 6.0. Pro mobily nezbytná 5G konektivita je samozřejmě také zachována.
Čip používá grafiku Arm Mali G1-Ultra s 12 jádry a a podporuje také až 180Hz 2560×1440 displej (a případně tři obrazovky pro skládací telefony). Podporuje nahrávání 8K videa při 60 snímcích nebo 4K při 120 snímcích, ale už jen do HEVC a H.264 (při přehrávání videa je ale podporováno i AV1 a VP9, až do 8K60). Maximální rozlišení senzoru pro fotografie je až 320 megapixelů.
První telefony ještě v září
Telefony s oběma SoC by se prý měly na trhu objevit už dost brzy, první snad dokonce už v tomto kvartálu, což by mělo znamenat ve zbývajících dnech září. Zřejmě by mělo jí o telefony Oppo Find X10 a Vivo X500 čínských výrobců.
Zdroje: MediaTek, techPowerUp, Notebookcheck