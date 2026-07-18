Do Evropy se dostane novější čipová technologie. Intel spustí v Irsku výrobu na 3nm procesu a rozšíří kapacitu

Intel měl před několika lety ještě za šéfování Patricka Gelsingera, který chtěl výrazně zvětšit výrobní kapacity s cílem vycepovat z něj konkurenta TSMC ve Foundry byznysu, vybudovat první továrnu na čipy v kontinentální Evropě v německém Magdeburgu. Ta měla zároveň pomoci s rozvojem výroby čipů v EU. Když však na Intel dopadly ekonomické problémy a šetření, projekt opustil. Teď se ale patrně Intel k investicím do Evropy vrátil.
Intel opět investuje v EU
Tento týden Intel oznámil, že rozšíří své výrobní kapacity v Evropě, ale nepůjde o stavbu nové továrny v Magdeburgu, tento projekt oživen nebyl. Intel místo toho rozšíří továrnu Fab 34, kterou už v EU má – byť ne v kontinentální Evropě, takže se na to možná trochu zapomíná. Firma totiž už delší dobu provozuje komplex v irském Leixlipu, kde zaměstnává 4900 lidí.
Právě v této továrně teď Intel rozběhne výrobu na svém 3nm procesu označeném oficiálně Intel 3, druhém nejpokročilejším po procesu 18A (1,8nm, ovšem je třeba upozornit, že tato označení jsou arbitrární, například o 1,8nm procesu se obecně míní, že spíše konkuruje 3nm technologii TSMC). Továrna Fab 34 v Leixlipu už měla 4nm technologii (Intel 4), od níž je 3nm proces odvozený. Na této zprávě je tak možná nejdůležitější to, že spolu s upgradem technologie by současně měla být také navýšena výrobní kapacita této továrny.
Výška investice má být zhruba 5 miliard € (5,7 miliardy $) a už je o ní údajně definitivně rozhodnuto. Není to i bez ohledu na výši částky až tak historická investice, jako měla být nová základna v Německu, protože v Leixlipu má už Intel poměrně velký komplex linek a dalších provozů, do kterého v historii nainvestoval výrazně víc (doteď by to mělo vycházet na víc než 30 miliard €). Takže pokračování na tomto místě je logické a lze říct automaticky očekávatelné. Nicméně přenese to do Evropy silnější výrobní zázemí, která by v budoucnu teoreticky mohla být používána i pro lokální foundry klienty.
Intel chce v továrně specificky vyrábět procesory Xeon pro servery – jmenuje současnou generaci Xeon 6 (tedy procesory Granite Rapids a Sierra Forest s jádry E-Core). A v továrně mají poté být vyráběné také Xeony nejmenované příští generace, snad ale ještě také vyráběné na 3nm procesu. Snad by mohlo jít například o 3nm SoC nebo IO dlaždice procesorů Diamond Rapids, jejichž CPU dlaždice by snad už měly být na modernějším 1,8nm procesu.
Procesory pocházející z výroby v Evropě by teoreticky mohly být atraktivní pro různé strategicky a bezpečnostně citlivé účely, byť jsou stále navržené v zámoří a zahraniční firmou, takže v tomto ohledu by nebyly tak hypotetické, jako případné kompletně evropské řešení.
Továrna Fab 34 v Leixlipu prošla poněkud zvláštním vývojem. Intel v roce 2024 prodal za 11 miliard $ soukromému investičnímu kapitálu (Apollo Global Management) 49 % ve společném podniku, do kterého ji vložil. Nicméně letos podíl za 14,2 miliardy $ koupil nazpět.
Uvidíme, zda se třeba ve spolupráci se stání nebo unijní podporou kapacity Intelu nakonec nerozšíří také o 1,8nm a novější procesy. Proces 18A totiž má být prvním, na němž firma začne výrazněji vyrábět pro externí zákazníky coby foundry výrobce, takže by pak mohl být zajímavý i pro čistě lokální produkty vznikající v EU.
Zdroj: Intel