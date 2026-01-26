Doporučené ceny GPU budou jen cár papíru. Nvidia ruší slevy a cashbacky výrobcům, ceny karet stoupnou i o 50 %

V uplynulých dnech jsme tu měli zprávy o tom, že výrobci GPU (Nvidia a zřejmě i AMD) kvůli cenám pamětí snižují výrobu grafik, případně seškrtávají výrobu levnějších modelů ve prospěch dražších – a to může vést k růstu cen grafik. Bohužel to ale není poslední impulz ke zdražení, v zákulisí se zřejmě odehrává ještě jedna změna, která může výrazně zvednout ceny herních grafik a z tzv. doporučených cen udělat už úplnou fikci.
Asi si vzpomínáte, že značnou část loňského roku bylo těžké najít v obchodech grafiku za cenu, kterou AMD nebo Nvidia při vydání stanovily jako oficiální cenovku – tzv. MSRP (což znamená „výrobcem doporučená koncová cena“). V praxi byly hlavně na jaře v měsících po vydání karty předražené třeba i o desítky procent kvůli jejich nedostatku (který ale patrně nebyl nevyhnutelně způsobený situací na trhu jako ten dnešní, Nvidia tehdy z nějakého důvodu příliš brzy zastavila výrobu grafik GeForce RTX 4000 ještě předtím, než měla přichystaný nástup výroby nové generace, teoreticky mohlo jít dokonce i o snahu manipulovat s cenami).
Nicméně Nvidia se tehdy snažila, aby aspoň do nějaké míry existovaly karty, které by opravdu měly cenu na úrovni oficiálně doporučené částky a typicky měla s výrobci karet (jako Asus, Gigabyte, MSI, Gainward, Zotac a tak dále) dohody, aby vždy firma měla aspoň jednu základní kartu za MSRP. V praxi to ne vždy fungovalo, těchto karet často nebylo mnoho a hned se vyprodaly, byly například i situace, kdy karta měla tento status jen při vydání a za pár týdnů její oficiální cena vyrostla.
Co byl program OPP?
Youtuber der8auer teď přišel s informacemi, které odhalují, že tato politika Nvidie, která se snažila aspoň částečně (nebo „opticky“) problémy s cenou grafik zmenšovat, měla jméno OPP. Der8auer význam zkratky neuvádí, podle techPowerUpu to znamená Open Price Program (zdroj pro to ale není uveden). Šlo nicméně o záležitost interních jednání s výrobci grafik, ne o něco veřejně známého.
OPP byl program cashbacků (slev ve formě zpětných plateb kupujícímu, což je v tomto případě výrobce karty), které do určité míry dotovaly vyrobené grafiky za podmínky, že je výrobce bude prodávat za doporučenou cenu. Šlo tedy o pokus Nvidie ovlivnit ceny grafik, které by jinak určoval jejich výrobce, právě s cílem dostat na trh alespoň nějaké karty, které by se držely oficiální „MSRP“ ceny v situaci, kdy většina karet (nebo bez tohoto programu možná i všechny) byly dražší.
Podle der8auera program fungoval nejspíš se všemi velkými výrobci (a možná i s mnohými menšími). Řešil dvě věci. V případě, kdy byl na trhu nedostatek grafik a jejich ceny šplhaly nahoru, dohoda s Nvidií v rámci OPP přiměla výrobce na určitý model z jeho nabídky aplikovat oficiální doporučenou cenu, takže v prodeji alespoň teoreticky existovaly karty, jejichž cena nebyla zvýšená. Takové modely byla také preferovány v recenzích.
Podle Der8auera ale také často bylo v posledních letech u některých modelů karet GeForce v praxi úplně nemožné prodávat karty za oficiální cenu bez toho, aby byl použitý tento cashback/sleva. Výrobce kupuje vždy od Nvidie GPU spolu s pamětí určenou pro něj za jí stanovenou cenu, která neponechávala dost místa pro ostatní nezbytné komponenty (jako je chladič, PCB a napájecí komponenty). Jediná cesta tedy byla buď kartu prodávat jako prémiový model za cenu proti MSRP zvýšenou, nebo využít cashback/slevu od Nvidie v rámci OPP, což změnilo negativní marži v pozitivní.
Cashback v rámci politiky OPP sice tedy neřešil fundamentální příčiny vysokých cen, ale umožnil nějaké karty za MSRP na trh dodat. A pak šlo o to, zda dotované karty existovaly v takových množstvích, aby to mělo praktický význam, nebo to jenom dávalo firmám argument, že doporučené ceny nejsou kompletní fikce. Úroveň oficiálně slibovaných cen a existence takových karet měla samozřejmě význam pro marketing a propagaci firmy.
Je třeba říct, že Nvidia téměř určitě na cashbacku netratila – nešlo tedy o dotaci ve smyslu, že by byly čipy prodávané se ztrátou. Nvidia má dle oficiálních finančních výsledků velmi vysoké marže, v případě OPP nejspíš cashback jen o něco snížil její vlastní zisk inkasovaný na balíku GPU a pamětí. Lze se na to dívat i z té optiky, že právě výška její marže na GPU byla jádrem problému. OPP umožnil to, že Nvidia dostala na trh karty za doporučené ceny, aniž by si marži musela snížit úplně u všech GPU, které výrobcům karet dodávala.
O podobných cashbacích, které pomáhaly alespoň dočasně umístit do obchodů karty za nižší ceny, se mluvilo během vydání Radeonů RX 9070 a RX 9070 XT (u kterých se první rychle vyprodané série karet v našich obchodech skutečně daly sehnat za nižší ceny). Zda AMD této v praxi pokračuje, to nevíme.
Dotování karet teď končí, připravte se na růst cen
Tento program teď ale – a to je ta hlavní zpráva – už nebude ceny grafik snižovat. Der8auer uvádí, že dle jeho informací Nvidia politiku OPP ukončila před několika dny (jeho video je z pátku 23. 1.). To znamená, že u modelů grafických karet, které se daly za doporučené ceny koupit jen díky tomu, že Nvidia na ně dávala výrobci cashback, dojde k výraznému zdražení právě těch atraktivních modelů s nejnižší cenou, které se tak cenově mohou srovnat s dražšími „prémiovými“ modely, které si na MSRP nehrály.
U karet, jejichž ceny byly pomocí OPP drženy dole, to znamená, že jejich původně stanovená doporučená cena přestává v podstatě platit a tento údaj se stane zcela irelevantním. Teprve uvidíme, zda se to bude týkat všech nyní prodávaných modelů GeForce RTX 4000 a 5000, či jenom některých, a jak se bude míra zdražení, které toto přinese, lišit. Ukončení OPP samozřejmě jde ruku v ruce se zdražováním pamětí a oba faktory od sebe asi nepůjde úplně odlišit. Zvyšující se ceny pamětí logicky Nvidia jednoho dne musela přenést dál na zákazníky, takže to samo nelze nějak kritizovat (i když netušíme, jak velké marže Nvidia na konkrétních GPU a GDDR7 sama inkasuje, nějaké příslovečné utrhávání si od úst se asi čekat nedá). Faktor zrušeného OPP znamená, že zdražení tentokrát zvlášť zasáhne levnější verze karet, protože už jim Nvidia nebude pomáhat zvýhodněnou cenou GPU.
Je pravděpodobné, že právě tato změna stojí za zprávami, které se v nedávné době objevily okolo GeForce RTX 5070 Ti od Asusu. Tento výrobce karet uvedl nejprve, že model RTX 5070 Ti bude v praxi ukončen, což ale poté bylo různými způsoby modifikováno a popřeno s tím, že Nvidia i Asus uvedli, že všechny modely zůstávají ve výrobě. Ve skutečnosti pravděpodobně řeč byla o tom, že Asus ukončí výrobu svého levnějšího modelu GeForce RTX 5070 Ti, který byl právě umožněn cashbackem Nvidie (nebo přesněji Nvidia dávala Asusu slevu na GPU pro tyto karty), a to proto, že teď Nvidia program cashbacků / slev ukončila.
Podle der8auera je pravda, že dodávky GeForce RTX 5070 Ti budou opravdu masivně snížené (takže karta bude velmi špatně k dostání, pokud vůbec) a výroba karet se přesune na GeForce RTX 5080. Ta ale podle jeho informací také výrazně zdraží, lze prý čekat zdražení o 40 až 50 % na 1400 až 1500 € v Evropě).
Zdroje: der8auer, techPowerUp