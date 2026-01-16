Nvidia prý osekala dodávky herních grafik až o 20 %. Ceny zřejmě porostou, některé karty budou fakticky nedostupné

Tento měsíc jsme už psali o zprávách, že Nvidia patrně zrušila na letošní rok plánované nové modely grafik generace GeForce RTX 5000 (verze „Super“) a že také čekání na novou generaci GeForce RTX 6000 ještě bude dlouhé, protože má vyjít až v druhé polovině roku 2027. Pro hráče to bude ještě horší, firma totiž prý teď snižuje výrobu i současně dostupných grafických karet. Jejich nedostatek by pak mohl vést k růstu cen v obchodech.
Výstup výroby GeForce šel dolů o 15 až 20 %
Na internetu se včera objevila čerstvá informace od celkem osvědčeného leakera z Číny s přezdívkou MEGAsizeGPU. Podle jeho zdrojů Nvidia snížila množství čipů GPU, které dodává výrobcům grafických karet, a to o 15 až 20 % proti předchozímu stavu. Znamená to snížení počtu grafik, které budou směřovat na trh, tedy grafik GeForce od Nvidie.
Nelze sice určit, zda se podobné osekání bude týkat i grafik Founders Edition vyráběných přímo Nvidií, ale modely od externích výrobců by měly tvořit většinu trhu, takže dopad na něj bude reálný. Menší dodávky grafiky patrně povedou k jejich zhoršené dostupnosti, takže hrozí zvyšování jejich cen, možná i drastické. To je ostatně vidět už teď u GeForce RTX 5090, jejíž ceny dost extrémně stouply oproti její původní oficiální ceně 1999 $, nyní jde ve světě i ke 4000 dolarům (přes sto tisíc korun).
Dobrá zpráva v rámci těchto špatných zpráv je, že podle MEGAsizeGPU zatím Nvidia stále dodává výrobcům karet s čipy GPU v balíku i paměti, což je kritické, protože jde o menší firmy, které by si nedokázaly samy vyjednat dodávky čipů za jakž takž rozumné (v rámci dnešního nenormálního stavu) ceny.
Toto tak zřejmě brzdí další nárůst cen karet, který by jinak nastal, ovšem také to je asi jeden z důvodů, proč Nvidia snížila objem GPU, které partnerům dodává. Dřívější informace mluvily o tom, že přibalování paměti ke GPU firma ukončí, což se podle MEGAsizeGPU nestalo – nebo alespoň ne těm partnerským výrobcům, od kterých má informace.
Podle MEGAsizeGPU jsou dále pravda informace o tom, že letos nevyjdou žádné nové grafiky Nvidia (tedy žádné modely Super). A také ty o tom, že nová generace GeForce RTX 6000 je ještě daleko – buď byla o něco odložena, nebo bylo vždy v plánu vydat ji s delším odstupem po kartách GeForce RTX 5000, než bývalo dříve obvyklé. Podle MEGAsizeGPU nevyjou GeForce RTX 6000 ani v prvním, ani v druhém kvartálu roku 2027 a ještě o nich není nic známo. Vydání této nové generace s architekturou Rubin tak vypadá spíš na léto či na podzim 2027, což znamená, že se dříve pravidelný dvouletý cyklus (kdy nová generace vycházela vždy v sudé roky) zpozdí už o celý rok – RTX 6000 vyjdou pět let od příchodu generace GeForce RTX 4000.
GeForce RTX 5060 Ti 16 GB a GeForce RTX 5070 Ti 16 GB zmizí
Ono omezení výroby grafik GeForce by se podle zpráv z dalších zdrojů nemělo týkat všech modelů, ale zřejmě dojde k utlumení některých z nich. Nvidia zřejmě prioritizuje vždy nejvyšší/nejdražší model karet s určitou paměťovou konfigurací, což odráží, že limitujícím faktorem je dostupnost čipů GDDR7. Mělo by to fungovat tak, že z karet s 8GB pamětí GDDR7 budou přednostně vyráběné GeForce RTX 5060 Ti (na úkor levnějších RTX 5060) a s 16GB pamětí zase GeForce RTX 5080.
Model GeForce RTX 5070 s 12GB pamětí není v těchto zprávách zmíněný, je ale pro Nvidii asi hodně důležitý pro obsazení trhu, takže bychom nečekali, že by byl zrušen. Nicméně fakticky asi na trhu skončí GeForce RTX 5070 Ti. Například Asus teď údajně redakci Hardware Unboxed sdělil, že pro tuto kartu nejsou čipy a nebude dále vyráběna. Je to právě proto, že stejný počet čipů GDDR7, které by šly do této grafiky, se může prodat dráž v modelu GeForce RTX 5080, čemuž Nvidia a nejspíše i výrobci karet dávají přednost, pokavaď se jim bude dařit tyto dražší modely na trhu udávat.
Ze stejného důvodu z obchodů zřejmě budou mizet GeForce RTX 5060 Ti s 16 GB pamětí. Opět proto, že pro výrobu těchto modelů je potřeba množství čipů, z kterého by šla vyrobit výnosnější karta RTX 5080 (nebo dvě RTX 5060 Ti 8GB).
Nvidia na tyto zprávy reagovala (což není moc běžná věc, firma má politiku drby moc nekomentovat) a sdělila webu Hardwareluxx, že výrobu žádné verze GPU neukončila a dál dodává všechny modely. Nicméně nezmiňuje, zda jsou dodávky nezměněné, takže dost možná jde o to, že ony GeForce RTX 5060 Ti 16GB a GeForce RTX 5070 Ti jsou stále v nabídce teoreticky, ale výrobci karet jich dostávají výrazně méně. Zprávy o omezení těchto modelů a protěžování dražších verzí karet s danou kapacitou paměti se objevily z více stran a například informace od Asusu by nějakou formu utlumování výroby daných modelů potvrzovaly.
Zdroje: VideoCardz (1, 2, 3), Hardware Unboxed, MEGAsizeGPU (1, 2)