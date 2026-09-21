Gamepad od Valve může přehrávat zvuk hmatem. Mod umožňuje neslyšícím „slyšet“ hry

Gamepad Steam Controller, který firma vydala spolu s herním počítačem Steam Machine a headsetem pro virtuální realitu Steam Frame, si oblíbila komunita kutilů, vymýšlejících pro něj netradiční využití. Jeden z nich přišel s modem, který dovoluje použít jeho haptickou odezvu pro „hmatový“ výstup zvuku ze hry, což umožňuje mít tuto odezvu i ve hrách, které haptiku samy nepodporují. Ale také by mohl zprostředkovat zvuk z her neslyšícím.
Haptická odezva může sloužit pro víc než jenom vibrace
Přehrávání zvuku pomocí „modulace“ motorů haptické odezvy se objevilo už dřív. Pixel1011 pro něj vydal program SteamHapticsPlayer, který umožňuje přehrávat 16-bitové audio s 8kHz vzorkovací frekvencí a ve stereu. Kvalita audia není pochopitelně moc dobrá, ale je rozeznatelné. Můžete to posoudit na této ukázce:
Nicméně toto nemusí být jen kuriozita. Pro poslech ušima se toto hodí maximálně jako kuriozita (na úrovni „orchestru“ disketových mechanik hrajících imperiální pochod z Hvězdných válek, princip je ostatně téměř stejný). Ale důležité je, že tyto efekty není třeba speciálně programovat. Haptická odezva je obvykle součást hry a pokud na ní vývojáři nepamatují, nemáte ji. Tento mod místo toho používá jako vstup prostě jakýkoli zvukový stream, takže nepotřebuje žádnou speciální podporu – může hrát „audio“ jakékoli hry, nebo třeba i systémové zvuky.
To dělá projekt LiveHaptics od vývojáře FamBoy32, který je vydaný jako open source. Umožňuje v reálném čase překládat zvuk přehrávaný operačním systémem a konvertovat ho na povely pro haptickou odezvu Steam Controlleru. Mělo by to fungovat při připojení přes USB i přes Bluetooth nebo bezdrátový dock Valve, jak ve Windows, tak v Linuxu, ale při bezdrátovém režimu je kvalita zřejmě o dost horší kvůli nižší vzorkovací frekvenci.
Na Redditu se pak ozval uživatel se ztrátou sluchu (byť ne kompletní), který podle svých slov obvykle hraje hry bez zvuku, ale právě haptická odezva je pro něj přínosem jako náhrada zvuku. V tomto případě není přímo užitečné to, že je z gamepadu onen improvizovaný zvuk slyšet, ale že ho můžete vnímat hmatem, pokud sluch nemáte. Zmíněný uživatel na Reddit napsal, že by tuto techniku rád vyzkoušel, až mu gamepad dorazí, ale zatím nevíme, jak eventuálně užitečnost této „technologie“ zhodnotí.
Nicméně to zní jako dobrý nápad do budoucna. Využití motorů pro vibrace a haptickou odezvu v gamepadech (nebo telefonech) pro tento účel by se mohlo víc rozšířit. A pokud by se do vývoje vložily větší firmy, možná by se dala vylepšit „srozumitelnost“ vnímání tohoto zvuku přes hmatové receptory v rukou, aby pro neslyšící byl přínos pokud možno co největší.
Gamepad si pomocí haptiky umí i sám dojít k nabíječce
Nejde o jedinou zvláštní modifikaci či hack Steam Controlleru. V červnu vývojář, který prý jinak pracuje v leteckém průmyslu, napsal software využívající motory v gamepadu sloužící pro tvorbu vibrací pro pohyb zařízení. Jejich ovládáním lze zařízení posouvat po stole (což není nějaký velký objev, možná už jste viděli telefon, který pochoduje po stole při vibračním vyzvánění).
K tomu doplnil program či hříčku Auto-Charge Vision Tracker, který používá webkameru počítače k tomu, aby zjistil polohu nabíjecího doku pro gamepad na stole a poté k ní Steam Controller nasměroval a nechal „dojít“. Gamepad se tak sám vydá k doku a začne se nabíjet poté, co ho položíte na stůl – minimálně pokud je mezi nimi dost volného prostoru (a pokud mu vibrováním nedojde šťáva dřív, než dorazí do cíle). Vidět to můžete na videu zde.
Předpokládáme ale, že to bude poměrně hlasité mašírování. Pokud máte webkameru, která se dá polohovat pro vhodný úhel záběru a Steam Controller, můžete si to poměrně snadno vyzkoušet, program funguje jako webová aplikace.