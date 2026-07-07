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Geniální hack sluchátek Sony nahrazuje sledování hlavy v simulátorech. Stačí nainstalovat malou utilitu

Matěj Vlk
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Ukázka nástroje Sony Head Tracking v leteckém simulátoru. Autor: Reddit
Ukázka nástroje Sony Head Tracking v leteckém simulátoru.
Nový open-source nástroj promění vybraná sluchátka Sony v head tracking pro letecké a závodní simulátory, takže nahradí drahé specializované příslušenství.
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Fanoušci simulátorového létání a závodění používají jako jednu z herních periferií příslušenství pro sledování polohy hlavy – head tracking. Na trhu je několik zařízení, která to umožňují, stejně tak existuje několik otevřených DIY projektů pro zbastlení vlastního řešení. Většinou stojí na webkamerách s podporou infra spektra. Nyní se ale objevilo sofistikovanější řešení – Sony Head Tracker, který pohyby hlavy sleduje díky senzorům v novějších sluchátcích. Jde především o oblíbené řady WH/WF-1000XM.

Senzory z audia

Projekt vytvořil Nicholas Slattery a zveřejnil ho jako open source aplikaci. Ta využívá Android Head Tracker HID protokol, který některá sluchátka využívají kvůli prostorovému zvuku. Sony Head Tracker je ale dokáže číst přes Bluetooth a převést je na údaje o poloze hlavy do další otevřené platformy OpenTrack. Posílají se především hodnoty yaw, pitch a roll; tedy natočení hlavy do stran, nahoru či dolů a její náklon. Hráč může díky head trackingu v kokpitu letadla nebo auta řídit pohled pohybem hlavy, místo aby používal klávesy nebo myš. Jde tedy o levnější alternativu k VR brýlím. Funkčnost si můžete prohlédnout na GitHubu projektu.

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Autor provedl testy ve hrách Microsoft Flight Simulator, Elite Dangerous a Assetto Corsa. Mezi podporovanými tituly se objevují také DCS World, Falcon BMS, Star Citizen, iRacing či Euro Truck Simulator 2 a American Truck Simulator. Celkově jde o více než 200 PC her.

Podpora závisí na tom, zda konkrétní zařízení využívá požadovaný Android Head Tracker HID protokol. Mezi kompatibilními modely se nachází:

Školení Hacking

Teoreticky mohou fungovat i sluchátka LinkBuds Open, LinkBuds Fit, LinkBuds a LinkBuds S, u těch ale v současné době probíhá komunitní testování a dolaďování nástroje pro jejich využití.

Zdroj: Tom’s Hardware

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Autor článku

Matěj Vlk

Matěj Vlk

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na Windows, související aplikace a jeho ekosystém. Rovněž pokrývá technologické novinky. Profil autora →

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