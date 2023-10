Sony WF-1000XM5: opět nejlepší TWS sluchátka? (recenze)

Obsah balení:

Sluchátka Sony WF-1000XM5 vám přijdou v malé papírové krabičce, ve které se nachází poměrně standardní příslušenství. Mimo samotná sluchátka s nabíjecím pouzdrem se v balení nachází také nabíjecí (přibližně 20cm) USB-A/USB-C kabel, trojice náhradních gumových koncovek v různých velikostech a sada příruček včetně kódu pro trial verzi služby 360 Reality Audio, o které si stejně jako o náhradních špuntech povíme podrobněji později.

V balení najdete vše, co ke sluchátkům potřebujete Autor: Cnews

Parametry:

Frekvenční rozsah: 20 Hz až 40 kHz Velikost měniče: 8,4 mm s dynamickým měničem Připojení: Bluetooth 5.3 (podpora kodeků SBC, AAC, LDAC, LC3) Kapacita baterie: sluchátka: nespecifikováno

pouzdro: nespecifikováno Nabíjení: sluchátka: nespecifikováno

pouzdro: cca 1,5 hodiny (bezdrátově cca 3 hodiny) Výdrž: ANC zapnuto: 8 + 16 hodin

ANC vypnuto: 12 + 24 hodin ANC: aktivní ANC, ambientní režim, okamžitá pozornost Zvýšená odolnost: IPX4 Funkce: Hi-Res Audio, DSEE Extreme

automatické pozastavení hudby

funkce sledování hlavy

360 Reality Audio

podpora gest – přijmutí hovoru, přepínání mezi hudbou, hlasový asistent

připojení ke dvěma zařízením současně Rozměry a hmotnost: sluchátko: nespecifikováno; 5,9 g

pouzdro: 64,6 × 40 × 26,5 mm; 37 g

Vzhled:

Nové WF-1000XM5ky se od minulé generace 1000XM4 liší už na první pohled, což ostatně prezentuje samotné Sony na svých stránkách. Oproti loňským 4kám jsou letos sluchátka s pouzdrem o 25 % menší a o 20 % lehčí, což by se logicky mělo podepsat na snížené hmotnosti a komfortu při přenášení. Osobně jsem už loňské 1000XM4 nepovažoval za nikterak velká sluchátka, letošní model však pojem kompaktnost posouvá ještě o trochu dál. S rozměry 64,6 × 40 × 26,5 a celkovou hmotností 49 g (37 + 2× cca 6 g) sluchátka v kapse nebo v uchu prakticky nepocítíte.

Oproti loňským XM4 jsou nové XM5 menší a lehčí (zdroj: Cnews) Decentní design pouzdra doplňuje USB-C konektor a párovací tlačítko (zdroj: Cnews)

Pouzdro je nově více zakulacené do oválného tvaru a změn doznala i samotná sluchátka, která jsou menší s kapkovitým designem. Nepravidelný tvar sluchátek je doplněn o decentní nápis Sony po boku a jemně děrované kolečko, pod kterým jsou uschovány mikrofony sloužící pro ANC a hovory. Vzhledem k netradičnímu tvaru sluchátek a (pro mě) nezvyklému stylu vkládání do uší mi chvíli trvalo, než jsem do ruky chytl ten správný „grif“ a sluchátka začal nasazovat správně.

Po otevření se odhalí dvojice sluchátek v celé své kráse (zdroj: Cnews) Extramalé rozměry sluchátek napomáhají jejich lepšímu nošení (zdroj: Cnews)

Nejvíce se mi osvědčil způsob vyndání sluchátka z ucha palcem a ukazováčkem, zastrčení do ucha a pootočení přibližně o čtvrtinu ve směru hodinových ručiček tak, aby se tělo sluchátek „opřelo“ o ušní boltec. Sám nejsem příznivce špuntových sluchátek, protože mi nikdy žádná nedržela a po pár minutách mi vypadávala. O to větší bylo moje překvapení, když mi nové WF-1000XM5ky držely v uších jako přibité, a to i při běhu, kdy mi jakékoliv jiné špunty padají z uší jak švestky po dešti.





V uších sluchátka drží jak přibitá Autor: Dominik Dobrozenský

Z oblasti ergonomie tak mohu sluchátka vřele doporučit. Jejich nošení bylo pohodlné, prakticky jsem na sluchátka v uších často i zapomněl. Samotné pouzdro je vyrobeno z matného plastu s nápisem Sony na vrchní straně. Zbytek krabičky je decentně holý, až na zadní stranu, kde se nachází párovací tlačítko a nabíjecí USB-C konektor. Mimo USB-C je možné pouzdro nabíjet také bezdrátově.

Kvalita hudby:

Velmi zkráceně řečeno, zvuk nových 1000XM5 je fenomenální. Sluchátka navazují na pověstnou kvalitu svých předchůdců a maličko ji rok co rok zlepšují tak, aby jednotlivé hudební složky byly perfektně vyváženy a žádná nebyla potlačena na úkor jiné. Dvojice 8,4mm dynamických měničů Dynamic Driver X s frekvenčním rozsahem 20 Hz až 40 kHz (u SBC kodeku pouze 20 Hz až 20 kHz) poskytuje výborný hudební přednes a je jedno, zda preferujete metalový nářez, popík nebo orchestrální zpěv, na sluchátkách bude znít dobře vše.

Každé sluchátko zdobí nápis Sony a mikrofony uschované pod jemně děrovaným kolečkem (zdroj: Cnews) Nabíjení probíhá pomocí dvojice pinů na spodní straně (zdroj: Cnews)

Skrze doprovodnou aplikaci Headphones je k dispozici poměrně komplexní ekvalizér s 9 přednastavenými režimy a možností tvorby vlastních. Na své si tedy přijdou jak víkendoví posluchači, tak i nároční uživatelé. O bezdrátové připojení se stará Bluetooth 5.3 s podporou audio kodeků SBC, AAC, LDAC a LC3. Kvality SBC a AAC kodeku nikterak neoslní, daleko zajímavější je přítomnost LDAC se vzorkováním 96 kHz / 990 kb/s a relativně nového LC3, který by měl nabízet nižší energetickou náročnost a latenci v porovnání s SBC a AAC.

Při poslechu skrze LDAC kodek se dostanete k podpoře Hi-Res Audia, což ocení opět spíše audiofilové. Sony vměstnalo do sluchátek i technologii DSEE Extreme, což je technologie založená na umělé inteligenci, která v reálném čase zvyšuje rozlišení komprimovaných skladeb, rozpoznává instrumentaci a hudební žánr a snaží se o obnovu frekvencí, které byly ztraceny při kompresi. Nejvíce tuto funkci pocítíte při poslechu MP3 skladeb, což je sám o sobě formát s vysokou komprimací. Při poslechu skrze streamovací platformy (pří nastaveném vysokém streamovacím rozlišení) pak tuto funkci spíše nevyužijete.

Po prvotním osvojení si funkční a praktická gesta zamilujete Autor: Dominik Dobrozenský

Aplikace a ANC:

Nové Sony WF-1000XM5 hrají samy o sobě dobře i bez doprovodné aplikace, pokud však chcete využít jejich plného potenciálu, bez aplikace Headphones (iOS, Android) to nepůjde. Mobilní aplikace je přehledně rozdělená do tří hlavních kategorií, přičemž nejvíce času pravděpodobně strávíte hned v první. Ta je dále dělená do čtyř menších podkategorií, na které se nyní blíže podíváme.

První kategorie Status ukazuje přehledně všechny důležité informace o sluchátkách, jako je jejich aktuální stav nabití, připojené zařízení, hlasitost a další. V kategorii Sound vás čeká nastavení samotných sluchátek, jako je výběr ANC režimu, nastavení výše zmíněného ekvalizéru nebo nastavení funkce 360 Reality Audio. Zajímavostí je, že v mém případě se sluchátka automaticky neaktivovala do přehrávání skrze LDAC a bylo třeba tento kodek zapnout v aplikaci. Proto je dobré s tím při koupi sluchátek počítat.

Kategorie Status (zdroj: Cnews) Nastavení adaptivního zvuku (zdroj: Cnews)

Další kategorie System vás dovede do nastavení hlasového asistenta, dotykových gest na sluchátkách nebo rychlého přístupu k otevření některé z hudebních streamovacích platforem. Poslední kategorie Services pak doplňuje předchozí nastavení hudebních streamovacích platforem.

Kategorie Sound (zdroj: Cnews) Kategorie System (zdroj: Cnews)

Sluchátka samotná jsou nabitá moderními technologiemi, mezi ty nejzajímavější (a v praxi také nejpoužitelnější) patří například simultánní připojení sluchátek ke dvěma zařízením, automatické pozastavení hudby při vyjmutí sluchátek z uší nebo automatické rozpoznání vaší aktivity a následná optimalizace zvuku. V praxi to funguje tak, že pokud například používáte sluchátka v hlasité kanceláři, nastaví ANC režim. Pokud se sluchátky vyjdete na rušnou ulici, samy se přepnou na ambientní režim, abyste slyšeli hudbu a měli povědomí o vašem okolí. Vše se dá podrobně nastavit a funguje to velmi dobře.

Relativně uspokojivě funguje i funkce Speak-to-chat, která pozastaví hudbu v momentě, kdy na vás někdo začne mluvit. Nápad je to dobrý, ovšem párkrát se mi hudba zastavila při průchodu okolo náhodných kolemjdoucích, kteří se spolu bavili, a sluchátka vyhodnotila, že mluví ke mně.

K dispozici máte sadu výměnných pěnových koncovek Autor: Cnews

Samotné ANC je pak jedno z nejlepších na trhu. Trojice mikrofonů na každém sluchátku včetně dvou mikrofonů se zpětnou vazbou ze sebe vydává maximum a při aktivním ANC si užíváte až strašidelně uspokojující samotu pouze s vaší hudbou. Sony má perfektně zvládnutý i tlak v uších, který je typický pro levnější sluchátka s ANC. Nic takového se zde neděje a WF-1000XM5 je s ANC radost používat.

Ostatně už samotné koncovky jsou letos vyrobeny z polyuretanového pěnového materiálu, který by sám o sobě měl lépe izolovat okolní vysokofrekvenční hluk a zlepšovat přilnavost sluchátka v uchu. Na dotek jsou pěnové koncovky trochu jinačí oproti typickým gumovým koncovkám u jiných sluchátek a malinko připomínají línou pěnu, kterou lze znát například z matrací.

Ovládání a gesta:

Sony má u WF-1000XM5 gesta jasně daná a nelze je měnit, což ale nutně neznamená složité hmatové zkratky. Celý systém gest je sloučen do dvou sad, které můžete přiřadit levému nebo pravému sluchátku. Takže například levé sluchátko vám může sloužit pro ovládání hudby, pravé pak pro výběr ANC režimu:

1 klepnutí: play/pauza nebo přepínání mezi ANC a Ambient režimem

2 klepnutí: další skladba nebo přehrání doporučeného playlistu

3 klepnutí: předcházející skladba nebo nespecifikováno

Dlouhé podržení: aktivace hlasového asistenta nebo okamžité ztlumení

Dvě sady gest je možné přiřadit levému… (zdroj: Cnews) … nebo pravému sluchátku. Jejich osvojení ale pár dní zabere (zdroj: Cnews)

Byť se to může zdát zpočátku trochu matoucí, za chvíli si gesta rychle osvojíte a budete je intuitivně používat, aniž byste třeba sami chtěli.

Výdrž:

Vzhledem k velikosti samotných sluchátek je celková výdrž příjemným překvapením. Sony uvádí výdrž sluchátek až 8 hodin s aktivním ANC, případně dalších 16 hodin s nabíjecím pouzdrem, bez ANC je pak celková výdrž přibližně o třetinu větší. Reálná výdrž sluchátek se hodně pohybuje v závislosti na tom, jak často máte zapnuté ANC, na úrovni hlasitosti nebo skrze jaký audiokodek posloucháte hudbu.

Osobně jsem sluchátka testoval pouze s ANC a musím dát výrobci téměř za pravdu. S ANC jsem se dostal na výdrž přes 7 hodin poslechu a s nabíjecím pouzdrem pak nebyl problém přiblížit se k avizovaným 24 hodinám výdrže.

Výdrž s ANC Výdrž bez ANC 8 + 16 hodin 12 + 24 hodin

Nabíjení pouzdra je možné buď skrze USB-C konektor na zadní straně, případně bezdrátově pomocí Qi technologie. Sony se také chlubí tím, že vám stačí 3 minuty nabíjení na hodinku poslechu navíc, což se může určitě hodit. Mobilní aplikace vás zároveň upozorní, pokud hodnota nabití pouzdra klesne pod 30 %.

Hodnocení:

Autor: Dominik Dobrozenský

Nové Sony WF-1000XM5 opět dokázaly, že mají co nabídnout i někomu, kdo není příznivce špuntových sluchátek. Stejně jako loni i letos nabízejí nové XM5ky vynikající zvuk s vysokým rozlišením a podporou LDAC kodeku. Pochvalu zaslouží Sony za dlouhou výdrž, zmenšení rozměrů, hmotnosti a povedeným gestům, kterým však budete chvíli přicházet na kloub.

Sony WF-1000XM5 opět dokázala, že dokáží i letos obhájit pomyslný post krále TWS sluchátek. Za to všechno si ale Sony nechá zaplatit. WF-1000XM5ky se prodávají v černé a stříbrné variantě za doporučenou cenu 6999 Kč, což není málo. Kupříkladu loňské Philips Fidelio T1 nabízí vynikající zvuk s LDAC a ve slevě je seženete už od 4 tisíc. Pokud však chcete to nejlepší, co lze na poli TWS sluchátek získat, se Sony WF-1000XM5 špatné rozhodnutí určitě neuděláte.