Grafické karty Radeon už nepodporují Windows 10. AMD populárnímu OS zařízlo podporu v ovladačích

Jan Olšan
Dnes
1 nový názor

Windows 10 prodloužení podpory Autor: Shutterstock
Průvodce koncem podpory Windows 10
Spolu s omezováním podpory grafik Radeon RX 5000 a 6000 se také z ovladačů poroučí podpora pro starší, ale pořád používanou verzi Windows 10.

Včera jsme psali o tom, že AMD v ovladačích pro grafické karty omezuje podporu pro grafiky Radeon RX 6000 a Radeon RX 5000, tedy karty s GPU prvních dvou generací architektury RDNA. Nové optimalizace a technologie budou teď směřovat jen na Radeony RX 7000 a 9000. Není to ale jediný ohled, v kterém AMD useklo ovladačovou podporu. Spolu s touto změnou totiž firma ukončuje i podporu pro operační systém Windows 10.

Ovladače Radeonů už jen pro Windows 11

Stejné ve středu vydané ovladače 25.10.2 jsou poprvé pouze pro Windows 11. AMD zatím nemá opravené webové stránky a ty vám tento ovladač nabízejí, i pokud vyberete operační systém Windows 10. Ale v poznámkách k vydání je v seznamu podporovaných (kompatibilních) OS už pouze Windows 11. Bavíme se zde samozřejmě o ekosystému Windows, pro Linux jsou ovladače vyvíjené jako otevřený software separátně a aktuální změny se jich vůbec netýkají.

Utnutí podpory Windows 10 není nic nečekaného, protože i přímo Microsoft dlouhodobě podporu plánoval ukončit v této době, AMD tedy jednoduše sleduje stejný harmonogram. Mezitím sice Microsoft nabídl cesty, jak pro Windows 10 prodloužit dostupnost bezpečnostních aktualizací (a některé způsoby jsou dostupné i zdarma), ale to je dočasné řešení.

Konkurenční Nvidia pro grafiky GeForce přistoupila k tomu, že podporu prodlouží do října 2026 (takže budou nové ovladače dostupné ještě zhruba po dobu, na kterou lze získat ono jednoleté prodloužení aktualizací). Nicméně po této době bude také nutné upgradovat.

Majitelé Radeonů, kteří využívají prodlouženou podporu Windows 10, teď musí zůstat na předešlé verzi ovladačů. To by většinou neměl být velký problém, protože na platformě Windows nejsou ovladače vázané na verzi jádra OS, který lze bez problémů aktualizovat dál i když se vám verze ovladačů „zasekne“.

Nezkoušeli jsme nicméně, zda se tyto ovladače opravdu na na starší systém odmítnou nainstalovat. Je možné, že budou nějakou dobu fungovat dál, přestože oficiálně AMD instalaci na Windows 10 „neschvaluje“. Dostali jsme už informaci, že alespoň momentálně ovladač verze 25.10.2 nainstalovat na Windows 10 stále jde.

XFX Radeon RX 7900 GRE

XFX Radeon RX 7900 GRE

Autor: XFX, via: BScom

Windows 10 jsou pořád rozšířené

Jako vícekrát v minulosti není uživatelská základna Windows na konec podpory desítek moc připravená. Windows 10 ještě začátkem září běžely na skoro polovině počítačů ve firmách a v celkovém počítání Stat Counteru se teprve v červenci přehoupl podíl Windows 11 nad podíl Windows 10. Statistika Steamu teď ukazuje, že Windows 10 pořád používá až třetina hráčů (33,74 % v září, v říjnu asi bude číslo nižší). Ovšem podle stejné statistiky má hodně hráčů dost starý hardware, takže je otázka, jestli dost z těchto uživatelů tak jako tak nové ovladače GPU neřeší.

Pokud hrajete aktuální hry a je pro vás problém, že nemáte nejnovější verzi ovladače pro grafiku Radeon, nezbude vám, než upgradovat na Windows 11, což Microsoft nabízí zadarmo. A jde to s trochou snahy provést i tehdy, pokud váš procesor není ve Windows 11 oficiálně podporován, takže přechod na novou verzi je pro herní počítače asi dlouhodobě jediné řešení.

WT100_25

V budoucnu budou W11 nejspíš častěji a častěji vyžadovat i některé hry, takže se tomu nevyhnete, pokud nechcete hrát na Linuxu (což přes často projevovaný optimismus fanoušků není bezproblémová a určitě ne snazší alternativa). Jak bylo zmíněno, používání Windows 10 s prodlouženými aktualizacemi je jen dočasné řešení a používání tohoto OS bez aktualizací už obecně špatný nápad.

Zdroj: AMD

Vstoupit do diskuse (1 názor)

