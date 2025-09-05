Za měsíc končí podpora Windows 10, jedenáctky ale běží na pouhé polovině firemních počítačů

Bezplatná podpora pro systém Windows 10 končí už 14. října, což trápí především firmy, které stále neupgradovaly na jedenáctky. Dva velcí výrobci firemních počítačů, Dell a HP, shodně uvádějí jen polovinu strojů s Windows 11.
Že se do upgradu nehrnou běžní uživatelé, víme dobře z veřejných statistik, jaké nabízí Statcounter. Graf i zde ukazuje obdobná čísla – kolem poloviny pro Windows 11. Ještě důležitější údaje ale sdělili zástupci Dellu a HP na konferencích pro akcionáře – brzký upgrade zmíněné poloviny počítačů se neočekává. Důvodem jsou jak nekompatibilní počítače s požadavky na chod Windows 11, tak nutné investice do nových systémů.
Nemalé náklady ale firmy čekají i při zachování Windows 10. Microsoft totiž umožňuje prodloužit podporu pro tento systém na další tři roky, nechá si za to ale královsky platit. Zatímco první rok vyjde na 61 dolarů, druhý na 122 dolarů a třetí na 244 dolarů. Alternativou je ponechat své systémy neaktualizované, což je však ve firemním prostředí nepřijatelný hazard.
Placená prodloužená podpora je k dispozici i pro běžné uživatele, ti ale zároveň mají možnost bezplatné podpory výměnou za aktivaci zálohování na úložiště OneDrive. Na tuto možnost přitom stačí přistoupit i v rámci bezplatného tarifu, který nabízí kapacitu 5 GB. Stačí jej aktivovat a aktualizace pro Windows 10 budete dostávat minimálně do října 2026.