Grafika Arc A580 vydána. Konkurence Radeonu RX 6600 za pět tisíc, ale s 256bitovou pamětí

Koncem minulého týdne přišly zprávy indikující, že Intel po téměř 13měsíčním tichu vydá grafickou kartu Arc A580. Tento levnější model loni vydané generace Alchemist, založený na ořezané verzi čipu, která proti modelu Arc A770 používá jen 75 % fyzicky přítomných jednotek, teď firma skutečně oficiálně uvádí do prodeje za cenu okolo pěti tisíc korun. Za tyto peníze by mohlo jít o zajímavou možnost pro levnější herní počítače.

Intel dnes oznámil, že grafika Arc A580 je teď globálně dostupná coby prostřední model v jeho nabídce grafických karet Arc (tedy mezi lowendem Arc A310 a A380 a rychlejšími Arc A750 a A770). Má jít o kartu pro tvůrce a hraní v rozlišení 1920 × 1080 bodů, u které Intel vypichuje hlavně její výkonné paměti – zatímco konkurence v tomto sektoru má karty s jen 128bitovou sběrnicí, Arc A580 je založený na 6nm čipu ACM-G10 z výkonnějšího segmentu (až nevhodně velkém pro takto levnou kartu) a nabízí 256bitové paměti s propustností až 512 GB/s. Otázka je samozřejmě, jak moc je to pak v praxi platné vzhledem k reálně dosaženým výkonům.

Arc A580 má aktivních 24 Xe Core architektury Xe HPG Alchemist (6 Render Slice), což dává 3072 shaderů proti 3584 u modelu A750 a 4096 u plně aktivního modelu A770. Tato karta má také 24 jednotek RTU pro ray tracing a 384 jednotek XMX pro akceleraci AI. Základní frekvence GPU je 1700 MHz a TDP 185 W.





Paměti, jak už bylo řečeno, jsou nadstandardní. Kapacita je sice jen běžných 8 GB, ale je použitá plná 256bitová sběrnice GPU a Intel ani nepoužil nějaké pomalé čipy. Paměti běží na 16,0 GHz efektivně (pravda, Arc A770 má ještě vyšší takty) a dosahují onu zmíněnou propustnost 512 GB/s.

Karty by měly být vyráběné v nereferenčním provedení (referenční provedení není nikde vidět) s dvouslotovými a dvouventilátorovými chladiči, napájení je dvěma osmipiny. V prodeji by měly být (alespoň zatím) tři karty: od čínského Gunniru, kterou asi u nás moc neuvidíme, a modely Sparkle „Orc OC“ a ASRock Challenger OC, které by na našem trhu asi být měly, ale zatím je vyhledávače cen u nás nevidí.

ASRock Arc A580 Challenger OC Autor: ASRock

Výkon okolo Radeonu RX 6600, závisí na rozlišení

Recenze karet od Sparkle a ASRocku vydal již TechPowerUp. Tyto OC modely podle jeho testu dosahují v rozlišení 1920 × 1080 výkonu o pár procent nižšího než Radeony RX 6600. Naproti tomu GeForce RTX 3050 porážejí s přehledem skoro o čtvrtinu (a Radeon RX 6500 XT s jen 4GB pamětí ještě výrazněji).

Pozice Arcu A580 se o nějaká procenta zlepšuje ve vyšších rozlišeních díky 256bitovým pamětem, ale je pravda, že většina uživatelů bude asi hrát v tom nižším. Celkově ale karta vzdor až dvojnásobné propustnosti není dramaticky lepší než 128bitová konkurence (v podobě Radeonu RX 6600).

Zůstává ale problém v podobě vysoké klidové spotřeby (37–42 W na nečinné pracovní ploše Windows), což dost kazí dojem, protože to už není úplně zanedbatelný příkon. Běžná spotřeba mravnějších samostatných GPU v klidu je spíš někde okolo 6–15 W. Pokud PC bude mimo hraní používáno delší dobu na práci nebo internet, bude takto nezvládnutá klidová spotřeba v průběhu let něco stát na účtech za elektřinu. A také je možné, že při této spotřebě už karty nebudou moci zastavit mimo hry své ventilátory (ještě horší varianta však je, kdyby se teploty v klidu zrovna trefovaly do pásma, kde to povede k opakovanému zapínání a vypínání větráků – doufejme, že to výrobci karet zvládli odladit, aby aspoň zvukový projev byl konstantní).

Gunnir Arc A580 8Gb Index Autor: Intel

Oficiální cena za Arc A580 je 180 dolarů, což u nás po připočtení DPH nyní vychází na 5050 Kč nebo na zhruba 206 €. Za stejnou cenu lehce nad pět tisíc se ale u nás už dají najít i Radeony RX 6600, které by teoreticky dle oficiálních cen měly být dražší. Při dostupnosti těchto zlevněných nabídek tak asi dál jsou výhodnější nebo přinejhorším podobně výhodnou volbou (pokud by se přihlíželo k výkonu v 1440p a 4K) než tato novinka. GeForce RTX 3050 od Nvidie, které se spíš blíží k šesti tisícům (ačkoliv jsou o dost pomalejší), však již mají poměr cena/výkon výrazně horší než Arc A580.

Zdroj: Intel