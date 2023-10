13 měsíců MIA, ale žije: Intel Arc A580 jde přece jenom do prodeje, levná grafika kolem pěti tisíc

Grafiky Arc, první generace GPU od Intelu, která vážně konkuruje zavedeným herním kartám Nvidia GeForce a AMD Radeon, byly několikrát opožděné, když místo v roce 2021 vyšly až v Q2 2022 a desktopové karty pak až na podzim. Jako by to nebylo málo, jedna z desktopových grafik, tehdy „uvedená“, se ve skutečnosti nikdy nezačala prodávat, což byla taková třešnička (byť ne úplně důležitá) na tvrdém chlebu, který Intel s herními GPU má.

V září minulého roku oznámil Intel vydání výkonnějších desktopových grafik pro hráče založených na architektuře Alchemist, což byly tři modely. Arc A750 a A770 se pak skutečně začaly prodávat, ale třetí, levnější model Arc A580 nikoliv. Intel ho sice oznámil a sdělil i jeho specifikace, ale nikdy se neobjevil v prodeji. A zřejmě ani v nějaké poloschované podobě v OEM sestavách velkých výrobců. Momentálně není k nalezení ani v databázi produktů Intelu ARK.

Vypadá to, že teď (prakticky 13 měsíců od oznámení) ale Arc A580 přece jenom směřuje do obchodů. Na internet unikla roadmapa Intelu, podle které chystají karty Arc A580 firmy ASRock a Sparkle a prakticky zároveň se již na webu objevily i obrázky těchto grafik, které se dají najít už i na vyhledávači evropských cen Geizhals (což by mohlo indikovat, že tyto karty budou eventuálně na prodej v EU).





ASRock Arc A580 Challenger OC Autor: ASRock

Vydání by mohlo být dost blízko, v Japonsku a Kanadě se již karty také objevily v e-shopech, a ač by oficiálně prodej ještě běžet neměl, nějaké karty už prý obchody mezi lidi pustily. Karty by ale také již měli dostávat pod NDA i recenzenti, připravující vydání testů. Oficiální start prodeje tohoto zapomenutého Arcu by mohl být tedy již vzdálen jen dny, maximálně týdny.

ASRock Arc A580 Challenger OC Autor: ASRock

Specifikace se lehce změnily

Arc A580 má používat ořezanou verzi velkého GPU ACM-G10, které je fyzicky tvořeno 4096 shadery (32 Xe Core) s 256bitovou sběrnicí. Arc A580 představuje konfiguraci, která má z výpočetních jednotek aktivní jen tři čtvrtiny – dostane 24 Xe Core, 3072 shaderů, 384 jednotek XMX pro AI a 24 jednotek RTU pro ray tracing. L2 cache by asi mohla být osekaná na 24 MB, ale paměti mají kapacitu 8 GB a stále 256bitovou sběrnici (zde tedy k osekání nedošlo), stále s propustností 512 GB/s.

Původně plánovaná základní frekvence GPU pro Arc A580 byla 1700 MHz a firma původně uváděla, že celá karta bude mít TDP 175 W. Zde ale patrně došlo k malé úpravě. Ve skutečnosti má grafika mít předepsáno vyšší TDP 185 W. Není známo, zda se tím zlepší frekvence, nebo jen Intel zjistil, že pro dosažení původních specifikací je třeba poněkud vyšší spotřeba (případně uvolnil TDP při zachování stejných frekvencí proto, aby se daly použít i čipy s horší kvalitou).

Přehled specifikací desktopových grafik Intel Arc ze září 2022 Autor: Intel

Cena by podle některých cen v e-shopech mohla být až o 30 % nižší než u grafiky Arc A750 (u nás sehnatelná od 6800 Kč / 266 €), ale toto nemusí ve finále přesně platit. Logicky ale karta bude stát méně než vyšší model. Podle uniklého dokumentu by měl Arc A580 konkurovat Radeonu RX 6600 a GeForce RTX 3050, které jsou u nás od 4900 Kč / 200 € (RX 6600) a 5600 Kč / 240 € (RTX 3050, vyšší cena za paradoxně výrazně pomalejší z obou karet).

Blamáž s paper launchem? Spíš něco jednoduššího

Když se mluví o tzv. paper launchi (tedy vydání, které je fakticky jen na papíře), je to obvykle v negativním duchu a kritizuje se tím to, že firma se snaží předstírat, že má lepší produkt než ve skutečnosti: oznámí vydání v dřívější čas, ačkoliv v té době ještě novinka není připravená a konkurovat reálně bude až za nějakou dobu, zatímco jiné firmy už svou alternativu třeba mají.

Pokud by šlo o toto, byl by roční rozdíl mezi papírovým a reálným vydáním spektakulární „fail“ (nebo spíš podfuk), ale v případě grafiky A580 to asi není ten případ. Její zvláštní zmizení z radaru na víc jak rok nejspíš nebude tím, že by GPU nebylo technicky hotové, nebylo schopné dosáhnout požadovaných parametrů, nebo mělo chyby a nemohlo být vydáno. Nejspíš je to prozaicky tak, že výrobci karet neměli zájem tento model vyrábět. Není to tedy tak, že by Intel chtěl někoho klamat. Změnou, díky které teď A580 přijde na trh, je nejspíš pouze to, že Intel za čip této konfigurace začal účtovat nižší cenu.

Sparkle Arc A580 8Gb Orc OC Autor: Sparkle, via: VideoCardz

Úplně jiná věc by byla, kdyby loni Intel oznámil Arc A580 a výkonnější Arc A750 a A770, ale pak se ukázalo, že reálně je schopný na trh dodat jen drasticky osekanou verzi A580 s mnohem nižším výkonem, zatímco o oněch lepších verzích A750 a A770 by nebylo ani vidu, ani slechu (a jejich vyšší frekvence a vyšší výkon by byly jenom na onom papíře). Pak by byla na místě kritika hodně tvrdá. Zde je to ale naopak, což asi dokládá, že nějaké takovéto podfukářské záměry ve věci nebyly. To, že A580 meškala přes rok, je pro Intel trapné tím, jaký to ukazuje malý zájem o Arc mezi výrobci. U Nvidie by se asi nikdy nestalo, aby nějaký model byl výrobci odignorován, a to i v případě grafik, které byly výjimečně neatraktivní.

