Grafiky nepotřebující napájecí kabely? Asus navrhuje sloty PCI Express ×16, které samy dodají 250 W

V posledních letech se u grafických karet staly problémem napájecí konektory – grafiky Nvidia přišly s 12+4pinovými konektory 12V-2×6 (dříve 12VHPWR), ty ale jsou náchylné na selhání, které poškodí konektory na kartě i zdroji a teoreticky může být i požárním rizikem. Asus teď přišel s možnou alternativou, která by mohla být místo těchto kabelů použita přinejmenším u levnějších karet s nižší spotřebou.
Firma předvedla prototyp či koncept karty, která by se obešla bez napájecího konektoru, jenž nyní musí být u většiny herních grafik připojen do hrany či rohu karty a musí tedy být vedený „vzduchem“ ve skříni. Zatímco většinu kabelů zapojovaných do desky lze různě vyvázat a odvést do schovaných prostorů počítačové skříně, tyto kabely zapojené do GPU vždy poněkud straší. Sice to prakticky ničemu nevadí (pokud se nezačnou pálit, to je však separátní problém), ale estetický faktor je u dnešních herních PC považován za důležitý.
Asus proto navrhuje kabelové konektory na PCB karty eliminovat a místo toho přivádět elektřinu pomocí slotu PCI Express. Jedna část konektoru již dnes slouží k napájení, ale maximem je pro karty PCIe ×16 jenom 75 W (a striktně podle specifikací ještě méně, protože limit na 12V větvi je nižší a zbytek „kvóty“ je tvořen ostatními napětími). Asus ale navrhl úpravy, které zvyšují kapacitu napájení, kterou je možné slotem dodat.
Je přitom pořád zachována kompatibilita slotu s běžnými kartami. Upravená verze konektoru ale má v části nejblíže záslepce, která pro napájení slouží, posílené kontakty přivádějící 12V napětí a zem. Aby bylo možné zvýšit kapacitu těchto napájecích pinů až na 250 W, jsou použity silnější měděné vrstvy pro PCB desky a grafické karty a také materiály s lepší vodivostí. Proud, který dodává deska, ale není možné brát jen tak ze stávajícího 24pinového konektoru ATX, desky proto musí mít na PCB další konektor obdobný tomu na grafické kartě, do kterého se kabel místo toho přivede.
Výsledkem pak je, že máte-li zapojený napájecí kabel do desky, stačí pro zapojení karty jen její osazení do slotu (a zafixování ve skříni). Může to asi být příjemné při častějším vytahování či střídání karet třeba za účelem testování či čištění, ale to asi není zrovna standardní způsob používání. Má to ovšem přínos pro bezkabelové sestavy, které vedou všechny kabely zadním prostorem skříně, aniž by byly viditelné. S tímto stylem napájení pak ve skříni nic kolem grafiky nepřebývá.
Koncept Asusu musí logicky používat upravenou základní desku i grafiku, protože stávající hardware na toto není připravený, Firma design vyzkoušela na kartě GeForce RTX 5060 Ti, u které ověřila fungování s příkonem téměř 250 W a tento prototyp grafiky nepoužíval žádný jiný napájecí kabel. Na grafice ale konektory pro napájení stále mohou být, takže pak bude zachována její kompatibilita s jinými deskami, které ve slotu dodávají jen standardních 75 W.
Karta byla spárována se speciální deskou, která má u spodního okraje napájecí konektor, z kterého jde 12V napětí do oné upravené sekce konektoru PCI Express ×16. Asus mimochodem pro tento účel použil 8pinové konektory PCI Express. Teoreticky by šlo použít i konektory EPS používané pro napájení procesoru, ale modulární kabeláž většiny zdrojů jich nebude mít volné takové množství jako 8pinových kabelů PCI Express.
Zatím není jasné, zda tento koncept půjde do výroby. Některé podobné nápady Asusu byly posléze „zproduktizovány“, například osazení slotů M.2 na grafické karty s konektivitou PCI Express ×8. Nebo samotný koncept desek BTF s konektory na zadní straně. Zda to bude tak i zde, nevíme.
Ačkoliv tento koncept míří jen na nižší modely grafik, pokud by se standardně dodávalo do karet až 250 W příkonu skrze desku, nepotřebovaly by extrémně žravé modely typu GeForce RTX 5090 tolik elektřiny přes napájecí kabely. Teoreticky by pak mohly fungovat s třemi nebo dokonce jen dvěma osmipiny. Tudíž zavedení tohoto typu napájení by mohlo být širším řešením. Ovšem kabely se tím jen přesouvají. Pokud by se při napájení přes desku do ní vedl proud pomocí konektoru 12V-2×6, jsme zpět u původního problému s nespolehlivostí tohoto typu napájení.
Hlavním uplatněním tohoto konceptu tedy asi zůstanou hlavně základní desky stylu BTF stavěné na připojování kabelů z druhé strany a schovávání všech kabelů. Je otázka, zda je snaha o přivedení více proudu skrze desku efektivní, protože se kvůli tomu komplikuje a prodražuje její PCB a v případě problémů může dojít k jejímu poškození. Deska je zde prostředníkem navíc proti situaci, kdy by kabel šel přímo do grafiky. Takže je to, odhlédneme-li od estetiky, méně efektivní řešení.
Zdroje: Asus (via Bilibili), VideoCardz