Herní procesor s 3D V-Cache za míň peněz? Ryzen 5 7600X3D se dostává do obchodů, v nové revizi

Před nedávnem se objevily zprávy o tom, že by se měl do prodeje dostat Ryzen 5 5500X3D, nejlevnějších (ale také už poměrně omezený) procesor AMD s 3D-Cache, která výrazně pomáhá ve hrách. Tento model bude zřejmě jen pro Jižní Ameriku, ale u nás by se místo toho měla objevit jiná levnější alternativa pro herní PC: výrazně výkonnější Ryzen 5 7600X3D. Toto šestijádro se dříve prodávalo exkluzivně v Německu, ale teď má omezení padnout.

Ryzen 5 7600X3D je velmi podobný Ryzenu 7 7800X3D, který byl herním šampionem do vydání modelů generace Ryzen 9000 s 3D V-Cache, ale tento levnější model má jen šest jader Zen 4 místo osmi, což výkone ve hrách trochu sníží a teoreticky to může být větší handicap v budoucnosti. Model 7600X3D má také o něco nižší takty – základní frekvenci jen 4,1 GHz a maximální boost 4,7 GHz (u 7800X3D jsou frekvence 4,2/5,0 GHz).

Důvod těchto omezení nebyl nikdy veřejně sdělen, ale mohlo by za ním být to, že AMD asi má relativně omezenou zásobu čipů, které jsou osazené 3D V-Cache, ale až poté u nich bylo odhalen, že jedno z jader je vadné. Po levnějším procesoru s 3D V-Cache by ale asi byla velká poptávka a na volném trhu by se rychle vyprodal, protože by částečně defektní čipy došly. AMD zřejmě nechtělo, aby bylo nutné do tohoto modelu používat plně funkční čipy. A zároveň asi firma doufá, že část zákazníků, jimž se nepodaří najít šestijádro, si pak koupí vyšší model.

Parametry procesoru AMD Ryzen 5 7600X3D Autor: AMD

Teď když už je řada Ryzen 7000X3D zastíněna novou generací, ale zřejmě není nutná taková kontrola. Už před pár měsíci se začal procesor neoficiálně objevovat v různých dalších obchodech a byl dokonce skladem i v ČR. To by teď mělo být podobně jako dříve u Ryzenu 5 7500F standardizováno, procesor by se snad mohl začít prodávat šířeji. Tím pádem se pro nás objeví levnější možnost, jak se dostat k X3D hernímu procesoru. Je už ale vyžadována základní deska se socketem AM5 a paměti DDR5, takže to nepomůže různým zájemcům o upgrade platformy AM4.

Také je docela otázkou cena procesoru. V našich obchodech se objevil za ceny přesahující osm tisíc Kč, což je úspora jen kolem 1500 Kč v porovnání s univerzálnějším osmijádrem 7800X3D. Mindfactory teď prodává model 7600X3D jen za 298 € včetně DPH, čili okolo 7300 Kč, což by bylo lepší (nedávno byl dokonce zlevněn na 270 € / 6650 Kč). Nezbývá než doufat, že právě rozšíření distribuce tohoto CPU stlačí jeho cenu dolů.

Původní 7600X3D, nebo nový model?

Web VideoCardz si ale všiml, že to, co se začíná nově objevovat v obchodech, má někde odlišný tzv. OPN kód proti původnímu procesoru. Model z Mindfactory a Micro Centeru měl produktový kód 100–100001721 (respektive 100–100001721WOF, což značí, že jde o retailový krabicový produkt, ale bez chladiče). Ovšem nyní se v obchodech objevuje model 100–100001901 (respektive 100–100001901WOF pro krabicové balení bez chaldiče).





Co stojí za touto změnou značení, není jasné. Podle katalogů obchodů je maximální frekvence stále 4,7 GHz a zůstala L3 cache v kapacitě 96 MB i 65W TDP. Pokud se neliší nějaký další parametr (podpora pamětí nebo PCIe 5.0), mohla by se v čipu nacházet nějaká novější revize křemíku. Zda to přinese nějaký podstatný rozdíl, to nevíme.

V minulosti se různé revize objevily u Ryzenů 5 1600 a Ryzenů 3 1200, jejichž modely „AF“ (podle posledních písmen kódu) byly znatelně výkonnější. Ve skutečnosti obsahovaly stejný vylepšený křemík „Pinnacle Ridge“ jako následující generace Ryzen 2000, včetně lepší latence L2 cache a pokročilejšího turba (Precision Boostu 2.0). Bohužel jim to teď není nic platné z hlediska požadavků Windows 11 – Microsoft je nebere jako součást podporované generace Ryzen 2000, nejsou na seznamu „schválených“ procesorů a pokud chcete Windows 11 instalovat, potřebujete stejné triky jako na regulérně nepodporovaných CPU.

V tomto případě asi půjde o méně významný rozdíl, protože Zen 4 nedostal nějaký významný refresh. A nezdá se pravděpodobné, že by v tomto procesoru třeba tajně byla jádra Zen 5, i když je to samozřejmě lákavá představa.

Zdroj: VideoCardz