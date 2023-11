Herní upscaling AMD FidelityFX Super Resolution se může dostat do mobilů na ARM procesory

TechPowerUp v pondělí upozornil na zprávu leakera, který vystupuje na Twitteru pod přezdívkou Revegnus (či handlem Tech_Reve) a vypouští různé zprávy o mobilních telefonech. Ten přišel s informací, podle které se AMD ve vývoji upscalingu pro hry (který se používá pro zvýšení jejich snímkové frekvence tím, že se sníží interně zpracovávané rozlišení) s Qualcommem a Samsungem a všechny tři firmy by používaly technologii FSR.

Zatím to není zřejmě nic oficiálně oznámeného, ale podle Revegnuse (Revegna?) se zmínění dva výrobci procesorů ARM pro mobily rozhodli spolupracovat na vývoji upscalovacích řešení s AMD a používat i na platformě ARM, tedy asi Androidu pro tyto účely FidelityFX Super Resolution neboli FSR.

Není přímo řečeno, o kterou verzi se má jednat, ale logické by bylo přinést alespoň verzi FSR 2.x, která obnáší temporální stabilizaci. Je to právě tato funkce, která z upscalingu udělala úspěch (u Nvidie přišla v DLSS 2.x), jelikož dokáže do značné míry vykompenzovat ztrátu kvality a částečně ji může i zlepšovat, protože zároveň provádí temporální vyhlazování. Qualcomm, Samsung a AMD chtějí údajně spojeným úsilím konkurovat DLSS od Nvidie, takže by dávalo smysl, aby se snažili o něco více, než je základní FSR 1.0.





Technologie FSR by u Samsungu prý měla doprovázet podporu raytracingových efektů, kde je třeba zvýšit poměrně nízký výchoz výkon mobilního integrovaného GPU. Když se ale zapojí i Qualcomm, měl by logicky nasazení plánovat také. Byť je tu možné ještě jedno vysvětlení – že Qualcomm nepoužije FSR na platformě Android, ale jen ve Windows – tam totiž upscaling bude obvykle používán hrami určenými pro x86 ekosystém s grafikami Nvidia, AMD a Intelu. Pro Qualcomm bude nejlepší postarat se o to, aby již existující FSR ve hrách na jeho GPU Adreno fungovalo co nejlépe, než se snažit do nich protlačit nějakou svoji vlastní alternativu.

Zatímco spolupráce s Qualcommem je možná méně pravděpodobná, je naopak zcela logické, aby bylo FSR využíváno s grafikami v ARM procesorech Samsung Exynos. Tato firma si totiž od AMD licencovala GPU architektury RDNA 2 a RDNA 3 pro Exynos 2200 a letošní Exynos 2400. Možná je naopak otázka, proč by Qualcomm byl ochoten spolupracovat s konkurencí. I to se ale může stát, pokud je v tom spatřován prostředek, jak konkurovat ještě jinému protivníkovi (zde asi také Apple, a ona Nvidia).

FSR 2.0 používá temporální rekonstrukci zlepšující detaily pomocí dat z předchozích snímků, filtr používá pohybové vektory pro kompenzaci pohybu a data o hloubce objektu ve scéně Autor: AMD

Principiálně by technologie FidelityFX FSR 1.0, 2.0 a 3.0 mohly na ARM platformách včetně Androidu fungovat již nyní, protože jsou napsané jako otevřená technologie, která nezávisí na konkrétní hardwarové architektuře nebo instrukcích GPU Radeon. Asi by ale mohly benefitovat z úprav, optimalizujících jejich výkon na GPU Adreno a případně mobilní verze RDNA 2 a 3 v grafikách Samsung Xclipse, pokud se nějak liší od Radeonů.

Nabízí se také možnost, že by firmy Qualcomm a Samsung mohly do mobilní verze upscalingu určené pro systém Android integrovat akceleraci na AI jednotkách svých mobilních procesorů. Ty by mohly převzít výpočet „2D“ spatiálního škálování, které je i v FSR 2.x jako jedna složka použité. Qualcomm má nyní vlastní spatiální upscaler, který by mohl být použít jako komponenta v rámci FSR 2.x v zařízeních s GPU Adreno. Něco obdobného pro GPU v Exynosech by zase mohl dodat Samsung. Místo softwarového algoritmu by tedy škálování prováděla AI jako je tomu u DLSS 1.x a 2.x od Nvidie, takže by se na této úrovni filtrování zlepšila obrazová kvalita. Následující temporální filtrování a rekonstrukce by pak ale už zase běžely na GPU, tak jak FSR 2.x funguje v PC.

Kdy by tato spolupráce mohla být oznámena oficiálně, nebo kdy lze čekat, že by se mohly realizovat výsledky spolupráce, zatím nevíme. Výhledově by ale takovéto zapojení více různých hráčů do ekosystému FSR mohlo pomoci jejímu rozšíření a snad také kvalitě a její otevřenost by přinesla dividendy.

Zdroje: techPowerUp, Revegnus