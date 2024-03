Intel APO konečně užitečné? Přibyla podpora nových her a dalších CPU skrze „Advanced Mode“

Včera Intel vydal Core i9–14900KS, poslední a nejextrémnější CPU z rodiny čipů Raptor Lake, běžící na taktu až 6,2 GHz. Současně firma přinesla ještě jednu novinku, která se týká všech majitelů procesorů Core s odemčeným násobičem (tedy modelů K, KF a KS). Funkce APO, která má zlepšovat výkon ve hrách, ale doteď nebyla skoro nikde podporovaná, se dočká značného rozšíření a mohla by začít být užitečná.

Intel APO (Intel Application Optimization) byla jednou z novinek, kterou Intel uvedl s procesory Core 14. generace, tedy Raptor Lake Refresh loni na podzim. Jde o software pomáhající s optimální volbou frekvencí a schedulingem her nebo jiných aplikací na big.LITTLE procesorech Intelu pomocí profilů. APO mění ručně afinitu (přiřazení) vláken hry pomocí aplikace, kterou si můžete stáhnout ve Windows Store pro Windows 11, potřebujete ale také speciální ovladač od výrobce desky.

Profily jsou přímo vyladěné pro konkrétní aplikace nebo hry a pro konkrétní CPU. Z tohoto důvodu nelze APO použít globálně, ale jen v aplikacích, pro které Intel poskytne ony vyladěné profily. Více jsme to probírali zde:

V době vydání APO byl seznam podporovaných her velmi krátký a funkce nebyla moc užitečná. To se ale teď právě změní, zřejmě právě aby Intel podpořil atraktivitu nově vydaného speciálního Core i9–14900KS. Zatímco při vydání byly hry jen dvě (Rainbow Six Siee, Metro Exodus), nyní byla oficiálně oznámena podpora pro F1 22, Guardians of the Galaxy, Strange Brigade, World War Z, Dirt 5, World Of Warcraft a dále Final Fantasy XIV, Red Dead Redemption 2, World of Tanks, Dreams Three Kingdoms 2, Serious Sam 4 a Watch Dogs Legion.





Prvních šest z těchto her ovšem bylo na seznamu již v lednu, když jsme naposled o APO psali (kolovaly o tom ovšem různé protichůdné informace). Zcela nových proti tehdejší skupině je tedy jen druhých šest her z této dvanáctky, které jsme v předchozím odstavci vyznačili tučně. Zdá se ale, že pro notebookové procesory řady HX zatím tučné tituly optimalizované nejsou. Bohužel to firma nemá moc dobře zdokumentované, to, co je opravdu oficiálně podporované, zjistíte, až když si pustíte aplikaci APO na konkrétním procesoru.

Nové hry podporované v Intel Application Optimization (březen 2024) Autor: Intel, via: AnandTech

Přínos ve hrách může být i poměrně dost vysoký, i když asi bude kolísat situaci od situace. Intel například uváděl zvýšení výkonu až o 16 %, některé testy ale naměřily i lepší výsledky – je ovšem možné, že to bylo tam, kde před aplikací APO hry fungovaly víc neoptimálně, než je obvyklé.

APO totiž zdá se v podstatě dohání nedostatky běžného přiřazování vláken her jednotlivým jádrům P-Core a E-Core ve Windows. V podstatě je to práce, kterou by měla systémově řešit technologie Intel Thread Director, ale ne vždy se to asi daří – APO podle všeho ad-hoc řeší hry a aplikace, kde nefunguje nejlépe.

Málo her na seznamu může znamenat, že fungují perfektně už ve výchozím stavu

Intel by snad měl v budoucnu seznam her a aplikací, které lze pomocí APO zrychlit, dále rozšiřovat, takže užitečnost této utility snad bude časem stoupat. Je třeba říct, že nepřítomnost určité hry na seznamu nemusí znamenat, že ji Intel pominul a nesnaží se pro ni APO vyladit. U řady (a možná je to velká část) her totiž ruční přiřazování vláken na jádra asi nevede k žádným přínosům a tak pro ně APO není relevantní. Takové hry se pak na seznamu neobjeví, ale je to proto, že APO nepotřebují, ne proto, že by byly ignorovány. O tom, jak velký katalog her takto Intel otestoval, ale neshledal je pro APO vhodnými, se bohužel nedozvíme.

Advanced Mode: Širší kompatibilita, ale pořád jen vybrané hry

Kromě nových her se v APO objevila také nová funkce pojmenovaná Advanced Mode. Ta spočívá v tom, že dovoluje obejít ona omezení na podporované procesory a podporované hry. Jednak umožňuje umožňuje APO zapnout na dalších procesorech, které aplikace normálně nepodporuje. Intel při její premiéře trval na tom, že bude jen pro Core 14. generace (a konkrétně ještě pro modely K, KF a KS). V lednu ale připustil, že také Core 13. a 12. podporu dostanou. Zdá se ale, že to je jen přes tento Advanced Mode.

To znamená, že úplně 100% podporované nejsou, ale Intel vám umožní na nich APO používat (ovšem asi bez záruky – v tom smyslu, že pokud se vám nezvýší výkon, nemáte nárok si stěžovat). Je možné, že přes tento Advanced Mode bude možné APU používat již i na 35W a 65W procesorech a nejen na těch odemčených. Je otázka, jak dobré ale pak výsledky budou. Jde totiž o to, že na CPU, která potřebují Advanced Mode, zřejmě Intel ony profily speciálně neladí. Budete se tedy muset spolehnout, že když je hra vyladěná na i7–14700K, pomůže to i třeba vašemu i7–13700F.

Aplikace Intel Application Optimization, můžete vidět přidanou možnost Advanced Mode Autor: Intel

Advanced Mode má podobný efekt na onen seznam her. Po aktivaci byste měli mít možnost zapnout APO i pro hry, které vám aplikace k optimalizaci sama nenabízí. Objevily se již hlasy, že tímto lze APO aplikovat – nebo alespoň vyzkoušet – pro jakoukoli hru (a pokud u ní APO pomůže, ponechat ho aktivní, pokud ne, zase vypnout). Toto ale není pravda.

Vypadá to (respektive to přímo sdělili na Redditu zástupci Intelu) že Advanced Mode vám toliko na nějakém konkrétním procesoru zpřístupní hry, které na něm podporované nejsou, ale jsou podporované na jiných. Intel totiž asi u některých procesorů (třeba mobilních Core 14. generace řady HX) nepodporuje všechny hry ze seznamu, který jsme vyjmenovávali.

Pořád je to jenom v rámci onoho v tu chvíli explicitně podporovaného seznamu, tedy jen v rámci her, které Intel explicitně ladil a přidal je do APO. Podle Guy Theriena z Intelu to lze shrnout tak, že v běžném režimu vám aplikace APO nabídne zapnutí optimalizací pro určitou hru, pokud máte stejnou konfiguraci (procesor), na které Intel při testování této hry přímo zaznamenal nárůst výkonu. Advanced Mode spočítá v tom, že můžete optimalizaci zapnout i na jiných CPU a zkusit, jestli to třeba nepomůže i vám. Pro hru, kterou Intel zatím vůbec neoptimalizoval (nebo ji zkoušel, nezaznamenal přínosy, a proto ji do APO nepřidal), uživatel nemůže APO zapnout ani experimentálně.

Majitelé procesorů Intel na platformě LGA 1700 mezi vámi každopádně teď mohou APO vyzkoušet a podělit se o poznatky v diskusi.

Zdroje: Intel, Tom’s Hardware, VideoCard, Intel (Reddit)