Intel dál ztrácí podíl na trhu procesorů. V serverech se drží za cenu slev, prodává Xeony bez zisku

Po třech měsících tu zase máme informace o tom, jak si proti sobě vedou dva hlavní výrobci x86 procesorů na trh, Intel a AMD (čínský Zhaoxin se do těchto statistik nedostává, asi dílem malými prodeji, dílem jejich nedostatečnou „viditelností“). Aktuálně jsou to údaje ke konci loňského roku za Q4 2023. Jak se tedy Intelu daří bránit AMD v uhryzávání dalších tržních podílů?

V posledním kvartálu se mu tomu nepovedlo zamezit, byť „úprk“ od procesorů Intel k AMD je pořád pomalý. Údaje o tržním podílu AMD (a z toho odvozeného „zbytkového“ podílu Intelu) opět pocházejí od Mercury Research, zveřejnil je ale Tom’s Hardware. To, že jsou údaje primárně prezentovány jako „podíl AMD“, působí poněkud podjatě a jednu dobu tyto údaje zveřejňovalo samo AMD, ale analytická firma Mercury Research by je měla shromažďovat neutrálně pro všechny možné platící zákazníky z okruhu průmyslu a finančních analytiků.

Desktop: Intel má stále přes 80 %, i když ztrácí

AMD stouplo v desktopu o něco přes půlprocentního bodu a mělo v Q4 podíl 19,8 %, Intel by tedy měl mít cca 80,2 %. O kvartál dříve v Q3 2023 byly podíly 19,2 % ku 80,8 %, před rokem v Q4 2022 mělo AMD 18,6 % a Intel 81,4 %. Meziročně tedy také vychází pohyb od Intelu směrem k AMD.

Zajímavé je, že podíly na tržbách jsou o dost jiné, pro AMD bylo jen 15,9 %, což znamená, že průměrně prodává CPU za nižší ceny než Intel. A tento rozdíl se proti třetímu čtvrtletí zvětšil, tehdy mělo AMD menší podíl na prodaných kusech, ale 16,3 % tržeb. Pokud tedy máte představu, že AMD válcuje Intel, který je teď tím slabším „chudákem“, možná byste ji měli přehodnotit (pokud k tomu nestačí onen údaj, že díky zejména zabetonovaným pozicím na OEM trhu má čtyři pětiny trhu).





V noteboocích se AMD přes 20 % dostalo

V noteboocích je dost podobná situace, ovšem AMD v nich má o trošku lepší podíl. Podíl AMD stoupl na 20,3 % proti (zřejmě) 79,7 % Intelu, zatímco předtím v třetím kvartálu to bylo 19,5 % proti 80,5 %. Opět se ale AMD zhoršil podíl na tržbách, takže Intelu se evidentně daří prodávat dráž, nebo mix produktů, v kterém jsou více zastoupené drahé modely proti levným, případně prodává s menšími slevami. V Q3 mělo AMD podíl na tržbách 17,3 %, ale v Q4 klesl na 15,0 %.

Ryzen 5 7600 Autor: Ľubomír Samák

Pro srovnání – před rokem v Q4 2022 mělo AMD podíl v noteboocích jen 16,4 % a podíl na tržbách 12,5 %. Bylo to v období, kdy výrobci notebooků výrazně omezili nákupy, protože jim zůstaly po COVIDu velké skladové zásoby. A zdá se, že Intelu se podařilo je přesvědčit, aby tyto škrty udělali výrazněji u AMD, protože AMD v té době tržní podíl o dost poklesl.

Nárůst tržeb, ale ne podílu v serverech

V serverech to bylo ironicky přesně naopak. Zatímco v Q3 2023 se AMD podařilo dostat na tržní podíl 23,3 % (čili 76,7 % pro Intel), v čtvrtém kvartálu podíl maličko klesl na 23,1 %, takže na Intel zbývá 76,9 %). Jenže onen podíl na tržbách se proti podílu na prodaných kusech naopak pro AMD zlepšil, z 30,0 % tržeb se ve čtvrtém kvartálu dostalo už na 31,1 %. Pro srovnání – před rokem bylo AMD na podílu tržním 17,6 % a podílu na tržbách 27,1 %.

Je zajímavé, že dříve v horších časech mívala firma (relativně) nejlepší podíl v desktopu, horší v noteboocích a nejhorší, v podstatě mizivý v serverech. Teď je to přesně naopak a zdánlivě nejobtížnější serverový trh se jí podařilo propenetrovat nejhlouběji.

To, že AMD má v serverech výrazně vyšší podíl na tržbách než na počtu prodaných procesorů, ukazuje, že má silnější pozici proti Intelu a prodává procesory Epyc v průměru za vyšší ceny. Intel naproti tomu musí dávat zákazníkům nezanedbatelné slevy, aby si je udržel (bez čehož by tržní podíl AMD byl vyšší), ale také je možné, že staví na prodejích nižších a levnějších modelů. Těm AMD čipletovými procesory konkuruje méně snadno než v highendu, který víceméně ovládá. Dost možná se na nižších prodejních cenách Intelu podílí oba faktory. Toto samozřejmě Intel stojí marže a zisk, který jeho serverová divize teď má minimální. Protože jde ale o velmi žádoucí (za normálních okolností velmi lukrativní) trh, stojí Intelu za to o něj takto bojovat a brzdit AMD v dalším rozjezdu.

Procesory Intel Xeon Scalable třetí generace Ice Lake-SP Autor: Intel

AMD by se pro dlouhodobé posílení samozřejmě hodilo, aby se dostalo výrazně nad 20 % v noteboocích i desktopech, ale hlavně, aby růst pokračoval na vyšší podíly. Je otázka, zda se to firmě povede, zatím se jí vždy tato trajektorie někde nad 22–23 % zasekla. Stalo se to během čipové krize (kdy nestíhaly továrny), pak během krize s nahromaděnými skladovými zásobami po COVIDu a ruském napadení Ukrajiny. V obou případech tím byl větší Intel rozhozen méně.

Další údaje o tom, jak se AMD vedlo v první části letošního roku, bychom měli mít zase za tři měsíce, tedy asi začátkem května.

Zdroj: Tom’s Hardware