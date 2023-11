Tržní podíly výrobců x86 procesorů: AMD zase posiluje, už vzalo Intelu skoro čtvrtinu serverů

Už nějakou dobu jsme tu neměli informace o tržních podílech Intelu a AMD na trhu x86 procesorů pro PC, za druhý kvartál nám čísla chyběla. Na web se teď ale dostaly informace z analýzy Mercury Research rovnou za třetí čtvrtletí (která ta za Q2 2023 také obsahují), takže se zase můžeme podívat, jestli se Intelu daří hájit své dominantní postavení, nebo jestli mu z něj zase ukusuje AMD.

V krátkosti se zdá, že po nějaké době, kdy oba konkurenti měli problémy s přebytečnými skladovými zásobami, kterých se výrobci PC prakticky rok zbavovali a Intelu se to možná kvůli jeho dominantnímu postavení dařilo lépe, zase začíná platit spíš to druhé. Čísla z analýzy Mercury Research máme sice jenom pro AMD, ale Intel by měl pravděpodobně tvořit prakticky celý doplněk. Čínský Zhaoxin ve statistikách Mercury Research nepředstavoval nikdy více než něco kolem jedné desetiny procenta (pokud byl vůbec zaznamenán).

Desktop stále kolem 19 % pro AMD

Výjimkou je zatím desktopový sektor. V tom Intel po třetím kvartále měl tržní podíl 80,8 % a AMD 19,2 %, přičemž jde o určité zhoršení pro AMD, které v Q2 mělo podíl 19,4 % (v prvním kvartálu to bylo ale také 19,2 %, takže možná spíš lze mluvit o tom, že se stav moc nehýbe). Nicméně jde o zlepšení proti největšímu propadu, který firmu AMD postihl loni, kdy v Q3 2023 měla v desktopu dokonce jenom 13,9 %.





Notebooky: Ryzeny opět rostou

V noteboocích, které představují větší část trhu PC, ale tržní podíl Intelu klesl a AMD získalo. V Q1 2023 měl Intel 83,8 % a AMD 16,2 %, z čehož se v Q2 2023 stalo 16,5 % pro AMD (83,5 % pro Intel). V třetím kvartálu už by ale Intel měl mít „jen“ 80,5 % a AMD by mělo mít 19,5 %. Jde tedy o zlepšení, ale AMD pořád není tam, kam se dostalo před předešlými turbulencemi, kdy již opakovaně mělo podíl přes 20 %.

Mimochodem, Intel jak v noteboocích, tak v desktopu prodává procesory za vyšší ceny, takže na tržbách má ještě větší podíl než v počtu prodaných procesorů (v desktopu 83,7 %, v noteboocích 82,7 %). Údaje o podílu na tržbách ale asi nemusí být úplně přesné, neuvádí je přímo Mercury Research, ale odhadlo je AMD na základě analýzy základního tržního podílu.

AMD urvalo další kus trhu serverů, má téměř 30% podíl na tržbách

Toto ale už neplatí v serverech. V těch podle Mercury Research AMD získalo tržní podíl a opět trochu posílilo. Zatímco po prvním kvartále mělo podíl 18,0 % a v Q2 stouplo na 18,6 %, v třetím kvartálu se dostalo až na podíl 23,3 %, takže Intelu by mělo vycházet 76,7 % (poznámka: jde jen o trhy x86 procesorů, ARM procesory v serverech a noteboocích jsou tedy mimo tuto statistiku).

AMD Epyc 9004X Genoa-X Autor: AMD

A je zajímavé, že zde je to AMD, které prodává za v průměru vyšší ceny než Intel, protože podíl na tržbách mělo údajně 29,4 %. Toto může odrážet, že Intel má i přes stále majoritní podíl slabší pozici a je tlačen do situace, kdy konkuruje snižováním svých cen, čímž brání tržní podíl v nejlukrativnějším sektoru trhu slevami na úkor svých marží.

To, zda není ten výrazný skok v serverech anomálie, nebo ho AMD udrží, bude jasné až s určitým odstupem a statistikami za následující období. Údaje za čtvrtý kvartál roku by měly být k dispozici opět za tři měsíce, pokud tedy budou zase publikovány i veřejně.

