Intel je definitivně sesazen z trůnu, TSMC ho v tržbách drtí. Předběhla ho už i Nvidia

Pokud jste poslední léta nespali, asi jste zaregistrovali změnu v žebříčku největších výrobců čipů. Kdysi ho bezkonkurenčně vedl Intel, ale před nějakým časem ho poprvé sesadil Samsung, byť jeho kralování byla vždy dočasná. Nedávno si ho Intel od Samsungu kvůli poklesu cen pamětí znovu vzal zpět. Ale nyní Intel předběhl někdo jiný, v jehož případě už by to pravděpodobně mohlo být sesazení permanentní. Tchajwanské TSMC už není jen lídrem technologickým, ale i ekonomickým.

Jak upozornil analytik Dan Nystedt, který sleduje tchajwanský průmysl, z přepočítání tržeb na kalendářní rok 2023 (což je důležité, protože část firem má různě posunuté účetní roky) vychází, že TSMC přeskočilo v tržbách Samsung i Intel. Stalo se tak největší společností v oboru polovodičů čili výrobě čipů. Již v roce 2020 TSMC předběhlo Intel v tzv. tržní kapitalizaci, což je pomyslný součet cen všech akcií dohromady.

Intel měl v roce 2023 tržby 54,23 miliardy $ (viz článek k jejich oznámení). Pro čipovou část koncernu Samsung vychází v přepočtu tržby 50,99 miliardy $. Tržby TSMC ale dosáhly výrazně výš, za rok 2023 odpovídají 69,3 miliardy $. Prvenství tedy pro TSMC není ani nějak těsné. Je zajímavé, že je to částka stále nižší než historicky nejvyšší tržby Intelu (79 miliard $ za rok 2021), ten však od té doby o dost „splasknul“ kvůli propadům tržeb i odštěpení některých divizí (například výroby NAND a SSD).





Nvidia je dvojka

Pokud někdo TSMC na jeho pozici ohrožuje, není to paradoxně Intel ani Samsung, ale možná Nvidia. Ta bude teprve hlásit tržby za fiskální čtvrtý kvartál, který končí až po lednu. Pokud by se vycházelo z prognózy, kterou na toto období uvedla po třetím kvartálu a přepočetly se rozdíly v účetním a kalendářním období, měla by Nvidia v roce 2023 mít tržby okolo 58,8 miliardy $ (toto je jen přibližné, samozřejmě), tedy stále s rezervou za TSMC. Stane se ale zřejmě dvojkou v žebříčku, Intel bude odstaven na třetí a Samsung na čtvrté místo. Jak jsme psali v listopadu, za svůj účetní rok 2024 (tedy únor 2023 až leden 2024), nikoliv ten kalendářní, by Nvidia podle prognózy měla mít tržby 60–61 miliardy $ či více.

Je dobré upozornit, že všechny tyto firmy mají odlišný charakter. TSMC je čistě foundry společnost, což znamená, že provozuje pokročilé továrny na čipy a vyvíjí výrobní technologii, ale jejím produktem je pouze služba této výroby čipů pro další strany – různé firmy navrhující čipy a nemající vlastní továrny. V posledních dekádách se však ukazuje, že tento druh podnikání je pro celý obor výroby logických čipů (ale ne pamětí) nejdůležitější. Dlouho se zdálo, že králem bude vždy ten, kdo má vlastní továrny, nyní už ale ani Intel není tak silný, aby to zvládal a za TSMC coby největším foundry poskytovatelem technologicky nezaostal.

Intel v sobě kombinuje výrobní podnik s továrnami na čipy a zároveň výrobu vlastních čipů, které pak prodává pod svou značkou. Firma se ale nyní pokouší proniknout do foundry byznysu, neboť jen to jí do budoucna může dodat takovou ekonomickou škálu, aby TSMC mohla konkurovat. Z převážné většiny je ale stále společností, která navrhuje čipy a sama si je vyrábí a prodává.

To je i Samsung, který vyrábí různé logické čipy (například procesory Exynos pro mobily), ale největší část jeho tržeb jsou paměti NAND a DRAM, které se vyrábějí ve specifických výrobních linkách a mají své vlastní továrny (a paměti lze částečně chápat i jako větší komoditu než jsou logické čipy, byť také u nich jsou neustálé pokroky a soutěž ve výrobě). Samsung ale současně funguje jako foundry, v čemž konkuruje TSMC a je dvojkou na tomto trhu (čímž by asi rád byl Intel, ale má k tomu daleko).

Logo TSMC symbolizující wafer před budovou společnosti Autor: TSMC

Naopak Nvidia je zase tzv. fabless firma. Navrhuje a prodává čipy, ale nemá žádnou formu vlastní výroby, jelikož nemá vlastní továrny. Všechna její GPU a SoC se tedy vyrábějí zakázkově u jednoho z foundry výrobců – typicky TSMC, ale někdy i v Samsungu. Jednou možná i u Intelu.

V žebříčcích polovodičových firem se někdy TSMC vůbec neuvádí proto, protože neprodává vlastní produkty a jím vyráběné čipy jsou již zařazené uvnitř tržeb fabless firem, jako jsou Nvidia, AMD nebo Qualcomm, které jejich služby využívají. Při srovnávání tržeb Nvidie a TSMC to je tedy tak, že část z tržeb první firmy jde jako platba za výrobu druhé a tyto peníze se pak počítají oběma.

Nicméně ekonomickou výkonnost a objemy tržeb těchto odlišných druhů polovodičových firem má smysl srovnávat, protože to ukazuje jejich moc či potenciál v počítačovém průmyslu. A střídání pořadí a i škály tržeb těchto firem (není to například tak dávno, co Nvidia měla tržby 4 miliardy za rok) o mnohém vypovídají.

