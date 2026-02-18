Intel nekončí s vlastními GPU, firma potvrdila další generaci „Druid“ s architekturou Xe4

Vzhledem k malému úspěchu a finančním problémům firmy se stále vynořují spekulace, že Intel opustí své snahy o samostatná GPU. Ještě víc k nim přispělo, že Intel uzavřel partnerství s Nvidií, jehož výsledkem mají být x86 procesory s integrovaným GPU od ní, což by pro grafiky Arc ponechávalo ještě méně prostoru. Teď ovšem Intel publikoval roadmapu, podle které pracuje na dalších generacích GPU, takže na jejich konec to nevypadá.
Co jsme o plánech Intelu doteď věděli, bylo, že vyjde ještě minimálně jedno GPU generace „Celestial“, založené na architektuře Xe3P, což bude vylepšená verze architektury Xe3 použité v procesorech Panther Lake. Intel toto GPU oznámil pro serverové akcelerátory umělé inteligence s kódovým značením „Crescent Island“, ale stejný čip by mohl být uvedený i v herních kartách. I to bylo nesamozřejmé, protože podle i relativně znalých insiderů bylo považováno za hodně nejisté, že nějaké samostatné grafiky generace Celestial budou.
Viceprezident Intelu Anil Nanduri teď ovšem zveřejnil roadmapu, která potvrzuje, že vývoj samostatných GPU Intel bude pokračovat – po architektuře Xe3P je v ní jako další následník přislíbena architektura „Xe Next“, což nejspíš znamená architekturu Xe4 („Xe Next“ není přímo její název, ale opis znamenající další generaci). Pokud je Xe3P spojená se samostatnými grafikami Celestial, pak je pravděpodobné, že zde uvedená Xe Next by mohla patřit ke generaci Druid, kterou Intel před lety avizoval jako čtvrtou generaci grafik Arc. Už v tehdejší roadmapě z roku 2021 bylo u grafik Druid „Xe Next“ uvedeno, byť toto označení nemuselo tehdy znamenat totéž, co dnes.
2028 nebo 2029?
Intel tedy tak brzo snahy o vlastní GPU nevzdá. Zatím ovšem nevíme, jak daleko „Xe4“ je. Akcelerátory Crescent Island mají vyjít patrně za rok (vzorky mají být pro zákazníky dostupné v druhé polovině letošního roku). Další generace by proto mohla být až tři roky vzdálená, pokud mezi Xe3P a Xe4 uplynou dva roky. Ovšem firma také mluvila o ročním produktovém cyklu, takže by teoreticky mohla tato nová generace přijít rok po Celestialu/Crescent Islandu, možná už v první polovině roku 2028?
Co je důležité: tato roadmapa se týká datacentrové oblasti a tedy GPU určených pro akceleraci umělé inteligence, tedy stejně jako v případě oné karty Crescent Island. Prozatím je tedy ona architektura Xe Next přislíbena jenom pro tento segment. To ale neznamená, že nemůže přijít do herní oblasti. To, že GPU bude jednou existovat, byť možná primárně pro AI, naopak zvyšuje šanci, že bude vydáno současně i pro herní segment, jelikož když už je čip jednou vyvinutý (což stojí nemalé investice), dává smysl, aby se ho firma pokusila uplatnit na co nejvíce trzích.
Intel nejspíš pokračuje s investicemi do samostatných GPU ve snaze prosadit se na trhu akcelerátorů umělé inteligence, v čemž mu několik posledních pokusů, zejména samostatné ne-GPU akcelerátory Nervana a Habana získané akvizicemi, selhaly. Nakonec se tedy zřejmě také ocitl tam kde Nvidia a AMD a bude pro tento účel nabízet řešení založené na GPU. A díky synergii takové architektury se stále udržují naživu i naděje na nová herní GPU. Je proto možné, že zatímco třeba u Nvidie možná extrémní finanční úspěch v akcelerátorech AI trochu bere vítr z plachet vývoji herních GPU, u Intelu možná mánie kolem AI herním grafikám paradoxně pomáhá, byť je to jen vedlejší efekt.
