Intel stále nenašel řešení nestabilních procesorů Raptor Lake. Mají chybu v TVB, ale příčina je jinde

Ještě než veletrh Computex strhl pozornost na nové procesory AMD, Intelu a Qualcommu, měli jsme tu jednu táhnoucí se kauzu: nestabilní procesory Intel Raptor Lake. Intel měl původně přinést nějaké veřejné vyjádření k této věci do konce května, což se však nestalo. Intel teď prozradil, že nalezl chybu, která může přispívat k nestabilitě, ale stále to není hlavní ani definitivní příčina a řešení problémů těchto CPU stále chybí.

Prvním oficiálním krokem Intelu k řešení problémů s nestabilitou (a podle některých názorů možná i nevratnou degradací) bylo zavedení tzv. Intel Default Settings, což znamená, že BIOSy základních desek by od nynějška měly ve výchozím stavu mít nastavené opravdu výchozí doporučené specifikace spotřeby (a výkonu).

Dosavadní vývoj kauzy nestabilních procesorů Intel:

To může znít trošku absurdně, ale dosavadní realita byla taková, že Intel z „výchozích“ hodnot sám učinil pouhá doporučení a v posledních letech se normalizoval stav, kdy základní desky prakticky vždy tyto limity překračovaly (což na konkurenční platformě AMD není dovoleno). To také znamená, že prakticky všechny recenze procesorů Intel jsou změřené s výkonem, který CPU mají, až když jsou takto popohnané mimo specifikace (a potenciálně mimo záruku).





Chyba v Thermal Velocity Boostu přispívá k problémům u Core i9

Nyní Intel oznámil, že tento problém dostane v pořadí druhou záplatu, která by měla být realizována aktualizací mikrokódu a obvykle asi skrze aktualizaci BIOSu (UEFI) základní desky. Firma totiž při interním zkoumání zjistila, že kód řídící boost procesorů Raptor Lake (Core 13. a 14. generace) obsahuje chybu v algoritmu. Ta způsobuje, že boost může někdy nastavit nesprávné frekvence.

Má se to ovšem týkat specificky technologie Thermal Velocity Boost, či přesněji Enhanced Thermal Velocity Boost (eTVB). Ta přidává 100–200 MHz možného boostu navíc, pokud má procesor teplotu pod 70 stupňů. Zdá se, že minimálně před tím, než Intel začal vymáhat tzv. výchozí nastavení, ale desky onen teplotní limit ignorovaly a boostovaly na maximální hodnoty i při teplotách nad 70 °C. Nicméně chyba v implementaci algoritmů eTVB se asi netýká tohoto běžného „přetaktovávání TVB“, jelikož o tom musel Intel vědět a zřejmě by to neoznačil za něco, co bylo až nyní nalezeno při interním zkoumání kódu.

Intel Core i9–13900K Autor: Ľubomír Samák

Nejde o definitivní řešení

Právě ignorování teplotního limitu je jedna z věcí, která se nabízí jako důvod nestability procesorů Intel Core 13. a 14. generace. Když se informace o této nalezené chybě objevila, zpočátku byla také interpretována jako finální řešení tohoto problému. To však poté Intel oficiálně popřel a upřesnil, že tento faktor mohl v některých případech k nestabilitě přispět, ale není primární příčinou problémů.

Intel tento problém opraví v aktualizaci mikrokódu, kterou by uživatelé procesorů Core i9 13. a 14. generace měli do desek nainstalovat, až bude k dispozici. Ale je zdůrazněno, že nejde o konečné řešení, ani toto není základní příčina problémů s procesory. Hledání skutečně definitivní příčiny (a snad i opravy) stále trvá.

Řízení turbo boostu je u procesorů Intelu poměrně rigidní a nezměnilo se příliš od let 2008–2011 a procesorů Nehalem a Sandy Bridge. Novinky jako TVB a Turbo Boost Max 3.0 působí jako určité přílepky a tento mechanismus je výrazně pozadu za pokročilejším boostováním procesorů Ryzen 2000 a pozdějších od AMD. Celá kauza může být i projevem, že Intel zůstal u tohoto řízení taktů příliš dlouhou dobu. Nová generace procesorů Lunar Lake (a snad i Arrow Lake pro desktop) už mimochodem bude mít nové, pokročilejší a modernější řízení boostu, takže se jich snad už nebudou týkat současné problémy se stabilitou.

Technologie TVB i eTVB je Intelem zpřístupněná jen na procesorech kategorie Core i9 (jak 125W, tak 65W), takže je logické, že nejde o jedinou příčinu problémů. Ty totiž sice jsou nejčastější na modelech Core i9, které mají nejvyšší takty, ale postihují i modely Core i7, a někdy snad dokonce i i5, které TVB/eTVB nemají.

Každopádně aktualizace BIOSů desek, které tento dílčí problém s chybným fungováním TVB na procesorech Core i9 mají řešit, by měly vyjít příští měsíc, termín, do kterého mají být dostupné, je údajně 19. 7. Doufejme, že vzhledem k práci na všech těchto úpravách BIOSů pro desky platformy LGA 1700 neutrpí příprava na nové procesory (kde zejména Ryzeny 9000 mají vyjít krátce poté 31. července).

Ani Intel Default Settings nemusí vždy pomoct

Problémy s nestabilitou procesorů Intel Core 13. a 14. generace přes to, že kauza na chvíli zmizela z médií, neskončily. Naopak se objevují názory či svědectví, dle kterých problémy s procesory nevyřeší vždy ani nastavení oněch výchozích nastavení dle doporučení Intelu. Je samozřejmě vždy nejisté, zda si dotyční uživatelé nevymýšlí nebo při svém testování nedělají nějakou chybu (tj. zda jejich nestabilita není falešný poplach s příčinou někde jinde). Ovšem čím víc takových svědectví je, tím méně je pravděpodobné, že by problém opravdu neexistoval.

Aktuálně Intelem předepisované parametry pro nastavení Intel Default Settings Autor: Intel

Web Hardware Times například nyní píše, že už reklamoval tři procesory Raptor Lake za poslední dva měsíce – dvojici Core i9–13900KF a jedno Core i7–14700KF. Přitom jedno z postižených CPU už bylo náhradním kusem dodaným místo vadného reklamovaného předchůdce a jeden z náhradních procesorů začal trpět chybami okamžitě po dodání, i přes výlučné použití Intel Default Settings.

Nelze asi vyloučit, že třeba šlo o problém vadné desky nebo zdroje, který degradaci CPU způsobil, ale pokud ne, pak to znamená, že Intel bude asi muset vyměnit více a více procesorů. Pokud budete mít procesor takto nestabilní i po nastavení Intel Default Settings, měli byste určitě mít nárok na reklamaci.

Zatím stále čekáme na to, co nakonec Intel označí za primární příčinu a zda se mu podaří celý problém vyřešit nějakou softwarovou aktualizací, nebo zda se potvrdí, že prodávané procesory byly v nějakém ohledu vadné (ve smyslu, že nezvládají specifikace, které jim v továrně Intel nastavil). A stále je zde také poměrně děsivá možnost, že čipy těchto procesorů nejsou schopné dlouhodobě fungovat a dochází v nich k postupné degradaci, takže i dnes funkční exempláře mohou selhat dříve nebo později, třeba po uplynutí záruky a možnosti reklamace.

Zdroje: Intel, Tom’s Hardware, Hardware Times