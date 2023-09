Intel uvádí Thunderbolt 5. Nová generace umí až na 120 Gb/s a PCIe 4.0 pro lepší výkon eGPU

Rozhraní Thunderbolt, které vyvinul Intel původně s Applem, ale používá se i v běžných PC, teď dostane novou verzi. Zatímco čtvrtá generace Thunderbolt 4 toho zas tak moc nového nepřinesla, teď oznámený Thunderbolt 5 naopak vypadá na značný pokrok, který o hodně zlepší možnost tohoto rozhraní pro připojení monitorů s vysokým rozlišením, ale také třeba externích GPU, což by mohlo být zajímavé třeba pro teď populární herní handheldy.

Intel nyní oficiálně oznámil řadiče, které budou Thunderbolt 5 zprostředkovávat a samotnou technologii. Specifikace rozšiřuje vlastnosti definované pro Thunderbolt 4, všechny jeho schopnosti by tedy měly být také součástí Thunderboltu 5. Jako fyzický port se nadále bude používat USB-C, takže bude zachovaná kompatibilita a také by zřejmě tento standard měl být schopen s USB spolupracovat. Je totiž založený na USB4 2.0 (či asi lépe řečeno USB 80 Gpbs).

Hlavní novinkou je zvýšená propustnost čili v podstatě rychlost rozhraní. Tak jako USB4 2.0 podporuje rychlost 80 Gb/s (10 GB/s), bude současně na tuto úroveň zrychlen také Thunderbolt 5. Na fyzické vrstvě to bude umožněno použitím kódování PAM 3 (které mají používat také například paměti GDDR7 pro grafiky).

120Gb/s Bandwidth Boost

Zatímco základní rychlost je 80 Gb/s, toto bude platit jen při plně duplexním (obousměrném) provozu, kdy tedy příchozí odchozí data mají pro sebe kapacitu 80 Gb/s. Ovšem Thunderbolt 5 bude mít jako novinku asymetrický režim Bandwidth Boost, kdy řadič sebere polovinu rozhraní pro příchozí data a použije je také pro odchozí data.





To znamená, že z řadiče (počítače) do připojeného zařízení budou data moci proudit až rychlostí 120 Gb/s (15 GB/s), která se tudíž uvádí jako maximální propustnost Thunderboltu 5. Opačným směrem ale pak ze zařízení do počítače bude možné používat jen 40 Gb/s.

Prezentace technologie Thunderbolt 5 Autor: Intel

Až dva 8K monitory

Toto je mířeno hlavně na použití s monitory. Výstup na monitor ve vysokém rozlišení totiž potřebuje obrovskou propustnost, ale jde o jednosměrný provoz. Pomocí tohoto triku Thunderbolt 5 bude podporovat výrazně vyšší rozlišení a snímkové frekvence. Bude možné připojit jedním kabelem (přes nějaký rozbočovač nebo řetězení) až tři 4K monitory s frekvencí 144 Hz, nebo dva 8K monitory na nižší frekvenci (patrně 60 Hz).

Hráčské monitory s nižším rozlišením by zřejmě měly mít umožněnou obnovovací frekvenci až 540 Hz. Aale v jejich případě se nejspíš bude dál preferovat připojení přímo přes DisplayPort 1.4 nebo 2.1. Je možné, že muxování přes řadič Thunderboltu bude o něco zvyšovat latenci.

Toto jsou asi maxima, která rozhraní zvládne, nicméně záviset to bude také na GPU, z kterého bude do řadiče TB5 signál krmen. Intel ale ve specifikaci má, že řadič a PC, v kterém je osazený, musí zvládat alespoň připojení dvojice 6K monitorů současně. Pro přenos obrazu z počítače do připojeného monitoru používá Thunderbolt 5 interně signál DisplayPort 2.1, muxovaný do komunikace TB 5.

Upgrade na PCIe 4.0

Pro připojení jiných zařízení, než jsou monitory, bude Thunderbolt 5 používat nově PCI Express 4.0, což je upgrade proti PCIe 3.0 v generacích Thunderbolt 3 a 4. Pro PCI Express zařízení by nadále ale měly být dostupné jen čtyři linky, což dává obousměrných 64 Gb/s (8 GB/s). Bude to tedy dvojnásobná rychlost, která bude stačit na připojení většiny SSD, ale ne těch nejrychlejších založených dnes už na rozhraní PCIe 5.0×4.

PCIe 4.0 ×4 místo PCIe 3.0 ×4 bude ale zejména výrazný upgrade pro externí grafické karty. Sice stále budou hodně limitované, ale toto by je prozatím mělo dostat z nejhoršího (PCIe 4.0 ×4 je jako PCIe 3.0 ×8).

Prezentace technologie Thunderbolt 5 Autor: Intel

Pořád bez povinné podpory USB 3.2 Gen 2×2 zařízení

Naopak ale stále zůstává poměrně slabá podpora vyšších rychlostí USB. Thunderbolt 5 sice běží přes USB-C a umí rychlost až 80–120 GB/s, ale pokud se k řadiči Thunderboltu připojí USB zařízení, vyžaduje specifikace od řadiče jen podporu USB 10Gbps (USB 3.2 Gen 2), nic víc.

Intel tím možná i dost omezuje rozšíření rychlejších verzí USB, protože například USB 20Gbps (USB 3.2 Gen 2×2) je jen volitelné a například jeho řadiče Tunderboltu 4 a USB4 tento standard nepodporují (a nikde na to není moc upozorněno, takže člověk na to často přijde až poté, co si kartu nebo desku pořídí). Toto se bohužel s Thunderboltem 5 nemění, podpora USB 20Gbps je nadále nepovinná a lze čekat, že ji řadiče od Intelu opět mohou ignorovat.

Napájení počítače (respektive notebooku, neboť tato funkce se používá pro dokování laptopů) přes Thunderbolt 5 bude podporovat přívod až 240 W pro potřeby hostitele – v tomto případě je řeč o napájení počítače ze zařízení, nikoliv obráceně. Podle Intelu musí notebooky s Thunderboltem 5 umožňovat nabíjení příkonem alespoň 120 W povinně – minimálně na jednom z portů, které mají (toto asi nebude požadováno u desktopových desek). Toto 120W minimum a až 240W maximum je nezměněno proti předchozí verzi Thunderbolt 4.

Srovnání Thunderboltu 5 a Thunderboltu 4 Autor: Intel

Řadič Barlow Ridge

Thunderbolt 5 bude jako první implementován řadičem s kódovým označením Barlow Ridge, což tedy přesněji bude rodina řadičů. Intel bude nabízet čip obsluhující Thunderbolt 5 v koncovém připojovaném zařízení a samozřejmě také hostitelský řadič pro osazení v počítačích a noteboocích. Tento řadič bude do systému připojený přes rozhraní PCI Express 4.0 ×4 a pro obrazový výstup se do něj bude zapojovat rozhraní DisplayPort 2.1 přicházející z integrovaného GPU (nebo i ze samostatného, kdy to ale začne být složitější).

Intel zatím nesdělil, jaké budou mít tyto řadiče TDP (spotřeby). Vydání těchto čipů, respektive dostupnost počítačů s nimi, má nastat až v roce 2024. Zatím nebyla oznámena integrovaná řešení s Thunderboltem 5 přímo v nějakých procesorech.

Thunderbolt 5 zůstane asi technologií implementovanou jen Intelem. Ostatní alternativní výrobci místo toho budou používat už zmíněné USB4 2.0, jehož schopnosti by asi měly ale být dost podobné, jelikož Thunderbolt 5 je zřejmě opět postavený na jehozákladu, podobně jako USB 4 je do značené míry Thunderbolt 3 a dost se kryje i s Thunderboltem 4. Otázka samozřejmě je, jak moc bude tato otevřená varianta Intelem podporována a zda opět nedojde k tomu, že implementátoři budou mít neúplné či nejasné specifikace, kvůli kterým jejich implementace USB4 2.0 budou proti Thunderboltu 5 od Intelu opožděné.

Více: Přídavné řadiče USB4 od ASMedia konečně přicházejí, zdržení je asi trochu vina Intelu

Pasivní kabely by měly fungovat i s novou verzí

Podle Intelu má Thunderbolt 5 fungovat s existujícími pasivními kabely do délky jednoho metru. Na delší vzdálenosti už patrně budou třeba aktivní kabely, přičemž v jejich případě je dost možné, že existující kabely s novou verzí pracovat nebudou. Opakovače v kabelu nejspíš budou muset být pro Thunderbolt 5 nové.

Zdroje: Intel, AnandTech