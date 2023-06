Přídavné řadiče USB4 od ASMedia konečně přicházejí, zdržení je asi trochu vina Intelu

Veletrh Computex 2023 nám přinesl novinky týkající se popularizace PCI Expressu 5.0 (řadič Phison E31T pro dostupná NVMe SSD) a rychlého 5,0Gb/s Ethernetu (příslib levných síťovek od Realteku). K tomu nakonec je i novinka týkající se konektivity USB, přesněji USB4. Po dlouhém zdržení se konečně chystají na trh řadiče od někoho jiného než od Intelu, což snad z této technologie konečně udělá rozšířený otevřený standard, který na začátku slibovala.

Když bylo USB4 ohlášeno, bylo prezentováno jako otevřená a standardizovaná verze Thunderboltu 3 (z toho se pak ještě vyvinul Thunderbolt 4, který by se ale pořád měl s USB4 více méně krýt). Intel totiž specifikaci poskytl k použití konsorciu vyvíjejícímu USB. Vypadalo to tedy, že se funkcionalita Thunderboltu 3 stane něčím, co bude dostupné běžně mimo platformu Intelu a za nižší ceny. Nicméně doteď se to nestalo. Firma ASMedia, dnes hlavní dodavatel přídavných řadičů tohoto typu, sice oznámila řadič USB4 už dost dávno, ale stále není na trhu.

USB4 od ASMedia ještě letos

Na Computexu 2023 teď ale firma opět řadiče prezentovala a vypadá to, že zdržení se chýlí ke konci a USB4 od někoho jiného než od Intelu konečně bude k dispozici. Nejdůležitějším produktem je zde ASMedia ASM4242, což je (hostitelský) řadič USB4, který přidá funkcionalitu USB4 na základní desku, do notebooku, nebo aspoň teoreticky i na rozšiřující kartu.

Podle ASMedia se tento řadič konečně chystá na trh a měl by být dostupný do konce roku. A zřejmě se tím nemluví o dodávkách pro výrobce desek, ale snad i přímo o dostupnosti celých hotových zařízení, takže v noteboocích a deskách by se také nemuselo čekat až na rok 2024. Momentálně se dokončuje testování s cílem dosáhnout co nejlepší kompatibility.

Řadič ASM4242 není úplně malý čip (pouzdro 23 × 23 mm a plocha samotného čipu 11 × 11 mm), a USB4 s ním tedy stále nebude vyloženě levné. Používá rozhraní PCI Express 4.0 ×4 a vyvádí dva porty USB4. Ty podporují specifikaci USB4 1.0 s rychlostí 40 Gb/s. Ty také podporují zařízení s rychlostí USB 3.2 Gen 2×2 nebo USB 20Gbps.

Porty poskytují také alternativní režim DisplayPort, takže je k nim možné připojit monitory. Jedná se ale stále jen o DisplayPort 1.4a s propustností HBR3 (ale není úplně jasné, zda zvládá plných 26 Gb/s nebo jen o trošku méně). Funkčnost obrazového výstupu ale vyžaduje, aby řadič byl propojený s výstupem (nebo dvěma výstupy) DisplayPort z GPU integrovaného na desce nebo v procesoru.

Pokud by řadič byl osazený na rozšiřující kartě, tak stejně jako u přídavného Thunderboltu bude nutné do karty obrazové výstupy přivést kabelem. Stejně jako u karet Thunderbolt také budou třeba další nestandardní propojky, takže řadič USB4 stále není možné realizovat jako kartu kompatibilní s jakoukoli deskou. Osadit tyto karty půjdou jen do desek, které budou mít pro ně příslušné headery a kompatibilita také asi bude vždy jen s deskami od výrobce karty.

Důvodem zpoždění je špatná specifikace a původ v Intelu

Web techPowerUp, který ASMedia na Computexu navštívil a řadičích přinesl informace, také uvádí, co mu zástupci firmy řekli o důvodech celého dlouhého zpoždění v příchodu řadičů. Vývoj řadiče samotného byl údajně dokončen už dávno, ale ukázalo se, že není připravený systém certifikace, který by ho ověřil a dal mu požehnání. Zde se projevilo to, že technologie byla původně vyvinutá jako proprietární v Intelu a až pak byla otevřena dalším zájemcům.

Podle ASMedia se specifikace USB4 ukázala být nekompletní a moc nebyla připravená na to, aby na jejím základě někdo jiný než Intel vyvinul nový řadič. V řadě nejasných míst v podstatě pak bylo nutné přizpůsobit chování řadiče tomu, co je ve specifikacích Thunderboltu 3 (nebo jak podle toho, jak se reálně chovají řadiče Thunderboltu 3 od Intelu). To zkomplikovalo testování a řada věcí v řadiči musela být přepracovávána. Intel při vývoji vlastních řadičů USB4 jednoduše vyšel z fungování svých předchozích řadičů Thunderbolt 3, takže různé nejasnosti ve specifikaci u něj při vývoji překážkou nebyly a chování tak bylo implicitně definováno předchozí specifikací (neveřejnou) Thunderboltu 3. Kvůli tomuto se pak není co divit, že USB4 od ASMedia přichází na trh až v roce 2023 (původně se to očekávalo možná už v roce 2020).

Firma ASMedia má kromě samotného řadiče také připravený můstek ASM2464, který se dá použít pro připojení PCIe 4.0 zařízení přes USB4 (takže například v externích SSD, dokovacích stanicích pro notebooky a asi i externích GPU po vzoru externích grafik pro Thunderbolt). Tento čip by měl být dostupný zákazníkům od května. Zařízení s tímto čipem budou fungovat například i s počítači od Applu, který má ve svých Arm procesorech vlastní řadič USB4 – ASMedia předváděla na Computexu demo zařízení připojeného k notebooku s procesorem Apple M2. Bez problémů by měla být kompatibilita s notebooky založenými na procesorech Intel Alder Lake a Raptor Lake (12. a 13. generace Core).

Ale údajně může nastat problém, pokud byste chtěli zařízení připojit k něčemu, co má starší řadič Thunderbolt 3 bez explicitní podpory USB4. Ty totiž zřejmě často nemusí akceptovat USB4 zařízení, která mají na druhé straně čip od někoho jiného než od Intelu. Údajně by to mělo být řešitelné aktualizacemi firmwaru takových zařízení (základních desek, ale hlavně notebooků). Jenže ty už asi výrobce často dnes nebude vyvíjet a vydávat.

Bohužel to tedy vypadá, že s tou kompatibilitou ekosystému USB4 s předchozím Thunderboltem 3 to nebude tak slavné. Proprietární technologie mají tato rizika a v tomto případě se to asi ukazuje. Naopak notebooky platformy AMD Ryzen s USB4 (Ryzen 6000 „Rembrandt“ a Ryzen 7000 „Phoenix“) by žádné problémy mít neměly.

