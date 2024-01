Kompletní specifikace GeForce RTX 3050 6GB známé. Má 18 SM, ale hodně snížené frekvence

Nvidia má na druhou polovinu tohoto měsíce naplánováno vydání tří nových grafik GeForce RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super a RTX 4080 Super. V Číně se s tím navíc začne prodávat speciální lokální model GeForce RTX 4090D. Tím se ale nové model grafik nevyčerpají. V únoru se přidá ještě GeForce RTX 3050 6GB, která nahraní původní model novou levnější, úspornější, ale i pomalejší verzí. Teď k ní jsou konečně celé specifikace.

GeForce RTX 3050 6GB následuje model GeForce RTX 3050 (8GB), vydaný před dvěma lety. Podle předchozích zpráv už bylo jasné, že zase jednou půjde o případ, kdy by se raději jméno karty nemělo lišit jen velikostí paměti, protože to svádí k domněnce, že jinde rozdíl nebude. Model s 6GB pamětí bude zredukovaný prakticky ve všem včetně TDP. Kupodivu to prý má být tak, že 6GB karta nahradí ve výrobě 8GB model, jehož dodávky na trh naopak skončí. Znamená to tedy asi to, že se GeForce RTX 3050 svou 6GB verzí celkově posune výrazně hlouběji do lowendu na výkonnostním žebříčku.

Web VideoCardz nyní přinesl kompletní specifikace, které dosud nebyly známé, takže už je jasnější, jak moc karta bude osekaná. Nejviditelnější změna, tedy osekání paměti na 6 GB, znamená také redukci paměťové sběrnice na 96 bitů, takže kromě menší kapacity dostupné pro hry klesne také výkon paměti GDDR6 (propustnost), a to z 224 GB/s na 168 GB/s (snížení o 25 %). Frekvence pamětí naštěstí zůstala na 14,0 GHz efektivně.





Jako čip GPU bude použitý 8nm čip AD107–325 (původní model zpočátku používal výrazně ořezané čipy AD106 z GeForce RTX 3060). Toto GPU má nativně 2560 shaderů / 20 SM architektury Ampere, ale Nvidia ho ořezá na 18 SM, tedy 2304 shaderů / 18 RT jader, 72 tensor jader. To je redukce o 10 %, ale současně také GPU má nižší frekvence. Ty budou 1042 MHz v základu a 1470 MHz pro boost, zatímco u původní karty zněly specifikace 1552 / 1777 MHz. Spolu s redukcí počtu jednotek to znamená, že hrubý výkon GPU klesne na úroveň 60,4–74,5 % původního 8GB modelu. Takovýto skok typicky bývá u Nvidie mezi dvěma různými modely.

MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X 8G OCV1 Autor: MSI

Jen 70W TDP

Aby to nebylo jen negativní, u GeForce RTX 3050 6GB bude tomuto sníženému výkonu odpovídat velmi slušná redukce spotřeby. Zatímco původní model měl 130W TDP, u této 6GB karty Nvidia snížila TDP na 70 W (redukce o 46 %), takže karta by většinou ani neměla potřebovat přídavné napájení, ačkoliv možná budou existovat přetaktované edice, které ho přidají.

Tato nižší spotřeba by měla znamenat, že se budou celkem snadno tvořit nízkoprofilové nebo jednoslotové modely této grafiky. A měly by existovat také pasivně chlazené karty (minimálně se chystá známé provedení KalmX od Palitu). Ty ale samozřejmě budou potřebovat airflow ve skříni.

Pasivní provedení KalmX od firmy Palit, zde u karty GeForce GTX 1650 Autor: Palit

Vydání tohoto modelu by podle aktuální informací mělo následovat po kartách Super někdy v únoru (februári). Cena by měla být nižší než u původní RTX 3050, která během kryptohorečky startovala s cenou 249 $. U GeForce RTX 3050 6GB je prý plánována cena 179 $, ale toto asi ještě nemusí být definitivní rozhodnutí, protože ceny se někdy mění na poslední chvíli. Tato částka by momentálně s DPH vycházela na nějakých 4900 Kč či 199 €.

Zdroj: VideoCardz