Konec svobodného 3D tisku? Další stát chce hlídat tiskárny i slicery, aby zabránil výrobě „ghost guns“

Dominik Dobrozenský
Dnes
Zákaz výroby zbraní na 3D tiskárnách v New Yorku Autor: cybrain / Shutterstock
Zákaz výroby zbraní na 3D tiskárnách v New Yorku
Colorado se přidává k dalším americkým státům a navrhuje zákon, který by nejen zakázal tisk zbraní, ale fakticky by zavedl i povinné monitorování 3D tiskáren a slicerů. Silně by zasáhl také open-source komunity a offline 3D tisk.

Po nedávných návrzích zákonů snažících se omezit výrobu tzv. fantomových zbraní přichází ze Spojených států další iniciativa. K New Yorku, Washingtonu a Kalifornii se nově přidává také Colorado, kde tamní zákonodárci chtějí výrazně rozšířit pravidla týkající se výroby zbraní pomocí 3D tisku. Fakticky by to znamenalo povinné monitorování 3D tiskáren a slicerů, které by musely kontrolovat, zda uživatel netiskne zbraň nebo její součást.

Zákaz výroby i digitálních souborů natvrdo

Ve státním parlamentu v Coloradu byl předložen návrh zákona HB26–1144 s názvem „Prohibit Three-Dimensional Printing Firearms & Components“. Ten nemíří jen na samotnou výrobu zbraní a jejich dílů na 3D tiskárnách, ale také na držení a sdílení digitálních materiálů, které by výrobu umožnily. Regulace nezahrnuje jen 3D tiskárny, ale i CNC stroje a jakákoliv další počítačem řízená zařízení schopná této výroby.

Podle návrhu by bylo trestné už jen držení digitálního souboru, pokud by jej člověk držel s úmyslem vyrábět nebo šířit zbraně (nebo jejich části). Za první takový čin hrozí přestupek, opakované porušení by přešlo v trestný čin zahrnující až 3 roky vězení, doživotní dohled, ztrátu práva držet zbraně nebo pokuty až milion dolarů.

„Velký bratr“ do každé tiskárny i sliceru?

Colorado tak nejde jen po fyzických zbraních, ale v podstatě po celé digitální infrastruktuře, která jejich vznik umožňuje. Tedy i slicery pro 3D tisk, jako je například Prusa Slicer nebo Bambu Studio. Kritici varují, že by taková pravidla mohla vést k povinnému zavedení „sledovacích technologií“ do 3D tiskáren, kontrole digitálních souborů nebo omezení otevřených a offline řešení, která jsou běžná hlavně v open-source komunitách.

Každý stát volí jiný přístup

Jednotlivé státy přistupují k problematice ghost guns rozdílně. Washington (návrh zákona HB 2321) zvažuje, že by všechny 3D tiskárny prodávané ve státě musely obsahovat blokovací technologie a algoritmy schopné rozpoznat tvary související se střelnými zbraněmi.

New York (návrh zákona S9005A) chce zakázat prodej zařízení bez předinstalovaného detekčního systému, Kalifornie (návrh zákona AB-2047) zase uvažuje o vytvoření seznamu státem certifikovaných tiskáren „odolných proti neoprávněné manipulaci“, což by pravděpodobně vedlo k ukončení open-source offline tisku ve státě.

Do hry vstupují i samotné platformy. Například Thingiverse, která byla nedávno prodána společností MyMiniFactory, v předchozím roce oznámila, že začne pomocí umělé inteligence blokovat nahrávání souborů souvisejících se střelnými zbraněmi.

Jak na ghost guns reagují zákonodárci

„Tyto fiktivní zbraně se stále častěji nacházejí na místech činu, což policii ztěžuje vypátrání podezřelého, protože zbraň nelze dohledat. Tento zákon by pomohl udržet tyto nebezpečné zbraně mimo naše komunity a zachránit nespočet životů v Coloradu,“ uvedla americká demokratická politička Lindsay Gilchrist.

školení AI

Prohlášení demokratů se opírá o data archivovaná Národní lékařskou knihovnou, která uvádí, že americká federální agentura ATF obdržela v letech 2016 až 2021 asi 45 240 hlášení o podezření na soukromě vyrobené střelné zbraně. Z nich se 186 případů týkalo 3D tisku, přičemž 14 z nich byly právě plně vytištěné zbraně na 3D tiskárně, jako je například Liberator.

zdroj: Tom's Hardware

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

