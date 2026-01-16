Cnews.cz  »  Internet  »  New York chce zakázat výrobu zbraní na 3D tiskárnách. Na mušce má však výrobce tiskáren, ne uživatele

Hardware   Internet

New York chce zakázat výrobu zbraní na 3D tiskárnách. Na mušce má však výrobce tiskáren, ne uživatele

Dominik Dobrozenský
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Zákaz výroby zbraní na 3D tiskárnách v New Yorku Autor: cybrain / Shutterstock
Zákaz výroby zbraní na 3D tiskárnách v New Yorku
New York chce zakročit proti výrobě tzv. „ghost guns“, zbraní vyráběných na domácích 3D tiskárnách. Jak má návrh fungovat a může skutečně ztížit výrobu zbraní?

Díky pokročilým 3D technologiím už dnes není problém vyrobit doma předměty, které byly ještě donedávna nemyslitelné. Mezi ně patří i takzvané fantomové zbraně –  neserializované střelné zbraně vyráběné v domácích podmínkách nebo neregistrovaných dílnách, často s využitím běžně dostupných 3D tiskáren.

Právě proti tomuto fenoménu chce zasáhnout guvernérka stát New York Kathy Hochulová. Představila novou legislativu, jejímž cílem je omezit výrobu těchto zbraní. Podle ní kombinace široce dostupných 3D tiskáren a volně dostupných 3D modelů umožňuje i lidem bez zkušeností vyrobit funkční střelnou zbraň za méně než 200 dolarů.

Návrh počítá s omezením držení těchto digitálních souborů neoprávněným osobám a také se zpřísněním pravidel pro výrobce zbraní, aby se ztížily úpravy poloautomatických pistolí na plně automatické pomocí 3D tištěných dílů.

„Od kovových trubek po plastové. Tyto návrhy zabrání nelegálním zbraním typu ghost guns dostat se na ulice New Yorku a posílí opatření ke sledování a blokování výroby nebezpečných a nelegálních střelných zbraní v našem státě.“ říká podle serveru Tom's Hardware guvernérka.

Školení Linux

Návrh přichází po sérii incidentů, včetně zastřelení generálního ředitele UnitedHealthcare Briana Thompsona v roce 2024. Okresní prokurátor Manhattanu Alvin Bragg však připustil, že samotný zákaz tisku střelných zbraní a držení 3D souborů problém nevyřeší, může jen ztížit jejich dostupnost.

Nová 3D tiskárna od Anycubic má zvládnout vše co Bambu Lab, avšak s polovičním odpadem a cenou pod 7 tisíc Přečtěte si také:

Nová 3D tiskárna od Anycubic má zvládnout vše co Bambu Lab, avšak s polovičním odpadem a cenou pod 7 tisíc

Vláda očekává, že se návrh setká s odporem veřejnosti, zejména pak u zastánců práva na držení zbraní. Jedním z argumentů proti němu je ten, že cílení na výrobu zbraní kriminalitu nesníží a že by se stát měl více soustředit na řešení hlubších společenských problémů, které k násilí se střelnými zbraněmi vedou.

zdroj: Tom’s Hardware
Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Jaké 3D tiskárny máte doma?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
"Ten zlodějíček na mě vytáh Glock 7. Víte, co to je? Porcelánová pistole, není vidět na rentgenu a stojí víc, než vy si vyděláte za celej život." tak toto uz dnes neplati...
eMKejx

Dále u nás najdete

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Tvořte pro lidi, ne pro stroje, radí expert Googlu

Šest užitečných funkcí Chromu, které snadno přehlédnete

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Zemřel Scott Adams, tvůrce slavného komiksu Dilber

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Jak jsme se „nechali podvést“ a útočníkům zrušili web

Evropu má závislosti na Big Tech zbavit open source

AdGuard Home ochrání vaši domácí síť i děti

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

Nejobávanější ransomwarové gangy útočí i u nás

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Sestry vsadily na exotiku v českých podmínkách – eukalyptus

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

Pracovní úrazy v roce 2026 podle nových pravidel

Satoshi Nakamoto: Vypátrala nová kniha identitu tvůrce bitcoinu?