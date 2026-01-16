New York chce zakázat výrobu zbraní na 3D tiskárnách. Na mušce má však výrobce tiskáren, ne uživatele

Díky pokročilým 3D technologiím už dnes není problém vyrobit doma předměty, které byly ještě donedávna nemyslitelné. Mezi ně patří i takzvané fantomové zbraně – neserializované střelné zbraně vyráběné v domácích podmínkách nebo neregistrovaných dílnách, často s využitím běžně dostupných 3D tiskáren.
Právě proti tomuto fenoménu chce zasáhnout guvernérka stát New York Kathy Hochulová. Představila novou legislativu, jejímž cílem je omezit výrobu těchto zbraní. Podle ní kombinace široce dostupných 3D tiskáren a volně dostupných 3D modelů umožňuje i lidem bez zkušeností vyrobit funkční střelnou zbraň za méně než 200 dolarů.
Návrh počítá s omezením držení těchto digitálních souborů neoprávněným osobám a také se zpřísněním pravidel pro výrobce zbraní, aby se ztížily úpravy poloautomatických pistolí na plně automatické pomocí 3D tištěných dílů.
„Od kovových trubek po plastové. Tyto návrhy zabrání nelegálním zbraním typu ghost guns dostat se na ulice New Yorku a posílí opatření ke sledování a blokování výroby nebezpečných a nelegálních střelných zbraní v našem státě.“ říká podle serveru Tom's Hardware guvernérka.
Návrh přichází po sérii incidentů, včetně zastřelení generálního ředitele UnitedHealthcare Briana Thompsona v roce 2024. Okresní prokurátor Manhattanu Alvin Bragg však připustil, že samotný zákaz tisku střelných zbraní a držení 3D souborů problém nevyřeší, může jen ztížit jejich dostupnost.
Vláda očekává, že se návrh setká s odporem veřejnosti, zejména pak u zastánců práva na držení zbraní. Jedním z argumentů proti němu je ten, že cílení na výrobu zbraní kriminalitu nesníží a že by se stát měl více soustředit na řešení hlubších společenských problémů, které k násilí se střelnými zbraněmi vedou.zdroj: Tom’s Hardware