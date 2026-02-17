Cnews.cz  »  Internet  »  Thingiverse má nového majitele, který chce 3D tisk ochránit před záplavou AI balastu

Internet

Thingiverse má nového majitele, který chce 3D tisk ochránit před záplavou AI balastu

Dominik Dobrozenský
Dnes
přidejte názor

Sdílet

MyMiniFactory kupuje Thingiverse a zakročuje proti AI Autor: Cnews (s využitím Gemini)
MyMiniFactory kupuje Thingiverse a zakročuje proti AI
Thingiverse spuštěná v roce 2008 se pyšní více než 8 miliony uživatelů a více než 2,5 miliony modelů. A nyní i novým majitelem, který jde tvrdě proti AI.

Každý, kdo přišel do kontaktu s 3D tiskem, zná bezpochyby Thingiverse. Online katalog 3D modelů vznikl už v roce 2008 pod křídly MakerBotu jako komunitní open-source projekt pro digitální tvůrce. Postupně se z něj stala legenda s více než 8 miliony uživatelů. V posledních letech ho ale zaplatila lavina modelů generovaných umělou inteligencí, často pochybné kvality, což jen vedlo ke zhoršení přehlednosti i kvality obsahu.

MyMiniFactory kupuje Thingiverse ve snaze zachránit lidskou práci

Platformu nyní kupuje společnost MyMiniFactory, která od UltiMaker (dosavadní majitel Thingiverse) získala stoprocentní podíl. Převzít má nejen samotný provoz, ale i důkladné „vyčištění“. A to je podle mnohých více než potřeba. Thingiverse dlouhodobě postrádá lepší nástroje pro tvůrce, modernější podporu i smysluplný obchodní model.

Zdroj: Youtube.com

Dnes populární katalogy 3D modelů jako Printable nebo MakerWorld provozují výrobci 3D tiskáren jako doplněk ke svým produktům, MyMiniFactory (MMF) si od začátku buduje vlastní, unikátní identitu. Společnost založená v roce 2012 staví na kurátorství a garantované tisknutelnosti, kdy každý model před zveřejněním prochází ruční kontrolou.

MMF si zároveň velmi zakládá na lidské práci. V rámci iniciativy „SoulCrafted“ prosazuje nulovou toleranci vůči generickému AI obsahu a naopak vyzdvihuje lidskou kreativitu a šikovnost. Tvůrcům tím poskytuje ochranu před záplavou automaticky generovaných modelů, zákazníkům naopak jistotu, že kupují a podporují skutečně lidský výtvor.

Díky tomuto modelu už MMF rozdělila přes 100 milionů dolarů z přímého prodeje 3D modelů a tisíce malých tvůrců zde provozuje své podnikání. Podporuje je téměř milion platících zákazníků.

Co bude s Thingiverse dál?

Nový majitel ujišťuje, že duch otevřeného sdílení nikam nezmizí a bezplatné modely zůstanou nadále zdarma. MMF nemá v plánu uzamknout obsah za paywal a uvědomuje si, že komunita Thingiverse a MMF je v mnohém odlišná.

AIT26

Zástupci MMF pořádají dnes v 18:00 online setkání, kde chtějí odpovídat na dotazy ohledně budoucnosti platformy, práce s uživatelským obsahem i přístupu k umělé inteligenci. Založeny byly také oficiální skupiny, kam mohou uživatelé vkládat své nápady a podněty.

New York chce zakázat výrobu zbraní na 3D tiskárnách. Na mušce má však výrobce tiskáren, ne uživatele Přečtěte si také:

New York chce zakázat výrobu zbraní na 3D tiskárnách. Na mušce má však výrobce tiskáren, ne uživatele

zdroj: MyMiniFactory, Thingiverse

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Kterou streamovací službu využíváte/máte nejraději?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz

Komerční sdělení

Dále u nás najdete

Investice do zbrojení: Tři experti radí tipy, co by se mohly vyplatit

LibreOffice 26.2 vylepšuje kompatibilitu s MS Office

Česká jablka jsou plná pesticidů, ukázal test. Ovocnáři se bouří

Lidé s agresivním nádorem se k péči dostanou mnohem rychleji

Registrační značku si budete moci nechat doručit do výdejního boxu

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

Začínající podnikatel: Vedlejší podnikání

Evidenční list již zaměstnavatel vyhotovovat nebude

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování

Hrdinství systém nenahradí. Proč se startupy stěhují z ČR?

Na dotace na zateplení zapomeňte. Nová vláda vykleští NZÚ

Máme údaje o tom, jak si vaše konkurence vede s ERP

Začínající podnikatel: Základní termíny a marketing

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

Petr Šmíd: Když startupy rostou, české fondy je opouštějí

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

Počet OSVČ opět vzrostl, podniká nejvíce lidí v historii

Hledala dokonalý šálek, našla životní vášeň a učí pít kakao

Máte plné zuby AI? Firefox má řešení

Špionáž v Googlu a phishing na Signalu

ŠKOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI