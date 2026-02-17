Thingiverse má nového majitele, který chce 3D tisk ochránit před záplavou AI balastu

Každý, kdo přišel do kontaktu s 3D tiskem, zná bezpochyby Thingiverse. Online katalog 3D modelů vznikl už v roce 2008 pod křídly MakerBotu jako komunitní open-source projekt pro digitální tvůrce. Postupně se z něj stala legenda s více než 8 miliony uživatelů. V posledních letech ho ale zaplatila lavina modelů generovaných umělou inteligencí, často pochybné kvality, což jen vedlo ke zhoršení přehlednosti i kvality obsahu.
MyMiniFactory kupuje Thingiverse ve snaze zachránit lidskou práci
Platformu nyní kupuje společnost MyMiniFactory, která od UltiMaker (dosavadní majitel Thingiverse) získala stoprocentní podíl. Převzít má nejen samotný provoz, ale i důkladné „vyčištění“. A to je podle mnohých více než potřeba. Thingiverse dlouhodobě postrádá lepší nástroje pro tvůrce, modernější podporu i smysluplný obchodní model.
Dnes populární katalogy 3D modelů jako Printable nebo MakerWorld provozují výrobci 3D tiskáren jako doplněk ke svým produktům, MyMiniFactory (MMF) si od začátku buduje vlastní, unikátní identitu. Společnost založená v roce 2012 staví na kurátorství a garantované tisknutelnosti, kdy každý model před zveřejněním prochází ruční kontrolou.
MMF si zároveň velmi zakládá na lidské práci. V rámci iniciativy „SoulCrafted“ prosazuje nulovou toleranci vůči generickému AI obsahu a naopak vyzdvihuje lidskou kreativitu a šikovnost. Tvůrcům tím poskytuje ochranu před záplavou automaticky generovaných modelů, zákazníkům naopak jistotu, že kupují a podporují skutečně lidský výtvor.
Díky tomuto modelu už MMF rozdělila přes 100 milionů dolarů z přímého prodeje 3D modelů a tisíce malých tvůrců zde provozuje své podnikání. Podporuje je téměř milion platících zákazníků.
Co bude s Thingiverse dál?
Nový majitel ujišťuje, že duch otevřeného sdílení nikam nezmizí a bezplatné modely zůstanou nadále zdarma. MMF nemá v plánu uzamknout obsah za paywal a uvědomuje si, že komunita Thingiverse a MMF je v mnohém odlišná.
Zástupci MMF pořádají dnes v 18:00 online setkání, kde chtějí odpovídat na dotazy ohledně budoucnosti platformy, práce s uživatelským obsahem i přístupu k umělé inteligenci. Založeny byly také oficiální skupiny, kam mohou uživatelé vkládat své nápady a podněty.
zdroj: MyMiniFactory, Thingiverse