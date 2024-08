Před nedávnem unikly informace o tom, že by se na trh mohly chystat nové grafiky AMD založené na architektuře RDNA 3: Radeon RX 7700, RX 7800 a RX 7900 (všechny bez „XT“). Nemusí to být poslední takové karty, protože AMD prý chystá ještě další dva modely. Ty by byly zajímavé tím, že aktuální architekturu RDNA 3 přenesou do levnějších pater, zatímco doteď byla nejdostupnější „aktuální“ karta Radeon RX 7600 a pod ní jen modely na bázi RDNA 2.

Podle leakera vystupujícího na Twitteru pod přezdívkou Komachi_Ensaka se vynořily informace o dvou nových chystaných kartách generace 7000. Mají to být grafiky Radeon RX 7400 a Radeon RX 7300. Vyšší z obou verzí má patrně mít i verzi pro pracovní stanice, Radeon Pro W7400.

Podle jejich označení je zřejmé, že cena a zařazení do žebříčku produktů by mělo být pod nynější Radeon RX 7600 (respektive pod modely W7600 a W7500 v případě Pro karty). Zatím není jasné, zda nahradí Radeon RX 6500 XT a RX 6400 s čipem Navi 24, nebo zda budou prodávány paralelně s těmito kartami s architekturou RDNA 2.





Osekaný čip z Radeonu RX 7600?

Tyto nové modely RX 7400 a RX 7300 budou podle všeho mít již architekturu RDNA 3, protože podle Komachi_Ensaka hlásí PCI ID 0×7499. To je identifikátor, kterým se označuje GPU Navi 33 s architekturou RDNA 3 používající 6nm proces. Jde o stejný čip, který je v Radeonu RX 7600 a RX 7600 XT, které mají plnou konfiguraci s 2048 shadery (32 CU) a 128bitovou sběrnicí.

AMD neprodává v desktopu žádnou grafiku s tímto GPU v ořezané formě, což je způsob, jak uplatnit čipy, které byly vyrobené s nějakým defektem v jednom z bloků CU. Tuto roli by ale mohly plnit právě tyto nové grafiky. Je tak vysoce pravděpodobné, že čip Navi 33 v nich bude nějak ořezaný – možná i výrazně (v případě modelu RX 7300).

AMD Radeon Pro W7500 Autor: AMD

Specifikace zatím neznáme, GPU by asi mohla mít cokoliv od 1024 po 1792 shaderů (16–28 CU) a dost možná i osekanou Infinity Cache. Také je možné, že u nich AMD zúží paměťovou sběrnici na 96 nebo 64 bitů, což by dovolilo osadit jen 6 GB nebo 4 GB paměti GDDR6. Samozřejmě ale za cenu značné ztráty herního výkonu. Na rozdíl od modelů RX 6500 XT a RX 6400 by ale asi měly zachované rozhraní PCIe 4.0 ×8 a hardwarové enkodéry videa či dekodér formátu AV1. Tyto grafiky by ale také mohly mít TDP nižší než 165 W u Radeonu RX 7600.

Ještě asi není úplně jisté, že se tyto karty budou běžně prodávat na volném trhu. AMD by je totiž teoreticky mohlo vytvořit pro nějakého OEM výrobce PC do levnějších sestav potřebujících základní samostatné GPU. Toto se stalo například s Radeonem RX 5300, který se snad nikdy samostatně neprodával.

Vedle toho asi také teoreticky mohlo dojít k záměně za mobilní grafiky a šlo by ve skutečnosti o Radeon RX 7400M a Radeon RX 7300M. Nicméně to, že k vyššímu z obou modelů bude existovat verze Pro, mluví proti této možnosti a pro to, že jde o desktopové grafiky.

