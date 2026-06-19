Konkurent Steamu řeší stížnosti: Epic Games Store dostane novou podobu a mnohem rychlejší launcher

Epic Games Store je dnes asi největší reálná konkurence Steamu v distribuci her na osobních počítačích, ale hráči si často stěžují, že jako obchod nemá tolik funkcí jako (skoro monopolní) obchod Steam. Situace pro uživatele by se ale mohla zlepšit, Epic teď chystá přestavbu jak obchodu, tak „launcheru“, tedy aplikace, která na počítači slouží ke správě a instalaci her a obvykle ji musíte pro jejich používání mít nainstalovanou.
Rychlejší a lépe vybavený Epic Games Store
Na internetu se objevily stránky z prezentace, kde Epic chystané nové verze obchodu a launcheru představuje. Možná nejvíc upoutá to, že nová verze aplikace má být responzivnější a rychlejší, zatímco aktuální klient může být poněkud líný.
Nová verze klienta interně označená v2 se spouští až 5× rychleji při prvním zapnutí a probuzení aplikace má být až 6,5× rychlejší (jde o čas do zobrazení herní knihovny od chvíle, kdy aplikaci otevřete z ikony v systémové liště). Toto jsou jinak údaje naměřené ve Windows 11 na velmi výkonném počítači – 32jádrovém Threadripperu se 128 GB operační paměti. To by přitom mělo pomáhat hůře optimalizované starší verzi launcheru. Doufejme tedy, že stejné nebo i výraznější zlepšení pocítí uživatelé obyčejnějších počítačů. Ne že by aktuální verze byla nepoužitelná, ale rychlejší reakce ve chvíli, kdy v klientu něco potřebujete nastavit, neuškodí.
Vedle přepsaného rychlejšího launcheru Epic předělává také rozhraní herní knihovny, což má proběhnout ve více fázích, systém notifikací a například je také v plánu přidat univerzální podporu pro ovládání gamepadem a různě vylepšit rozhraní. Zřejmě také je v plánu zlepšit rychlost stahování při instalaci nebo aktualizaci her (v rámci možností daných vaším připojením).
Změnami projde i samotný obchod
Změny se ale nebudou týkat jenom launcheru, ale i obchodu samotného. Má mít vylepšenou navigaci, vyhledávání a prohlížení katalogu a knihovny, a také lepší personalizování (nabízení her dle preferovaných žánrů a tak podobně). Přibýt by mělo víc komunitních funkcí, například vylepšené možnosti osobního profilu.
Také stránky jednotlivých her by měly projít zlepšeními, jako je zobrazování postupu hráče ve hře a obsahu, který to reflektuje. Uživatelé také konečně dostanou šanci psát recenze. A na stránce hry budou informace o vydaných aktualizacích hry vydávané vývojářem, aby nebylo třeba hledat je někde jinde. Přibude také třeba možnost pořídit někomu hru jako dar napříč regiony.
Novinky by měly přicházet v průběhu příštích 12 měsíců
Epic zatím neříká, kdy bude nová verze vylepšená obchodu (a launcheru) k dispozici. Firma má vydání nového launcheru (v2) mezi prioritami, ovšem v první fázi jako uzavřeného beta testu. Takže k vybraným pokusným králíkům se asi dostane v nejbližších měsících, ale pro všechny uživatele to bude trvat déle. Veřejné ostré vydání by podle prezentace ale pořád mohlo proběhnout letos. Epic prezentuje priority pro vývoj v následujících 12 měsících ve třech skupinách („co nejdřív“, „potom“ a „v plánu“) a veřejné vydání launcheru v2 je v té prostřední.
Ve třetí skupině je mimochodem otevření obchodu Epic Games Store pro více platforem, což lze tedy asi čekat zhruba za onen rok. Snad by to mohlo znamenat i oficiální podporu nového launcheru v operačním systému Linux (případně SteamOSu), i když výslovně to řečeno není.
Prezentace nezmiňuje, zda nová podoba obchodu bude dál udržovat tradici týdenního rozdávání her zadarmo, což je hlavní a velmi příjemný tahák Epic Games Store. Doufejme, že bude pokračovat…
Zdroj: VideoCardz, LuKaOnIndeed