Levnější Snapdragony X2 uvedené: Čipy X2 Plus mohou prosadit Arm v normálních noteboocích

Na CES 2026 teď byly vydány nové procesory Core Ultra 300 pro notebooky od Intelu a AMD oznámilo Ryzeny AI 400. Nové procesory představil i Qualcomm, který je novým vyzyvatelem tradiční architektury x86 se svými Arm čipy. Qualcomm už podobně jako Intel na podzim předběžně představil novou generaci Snapdragon X2 Elite, kterou ale tvořily zatím jen výkonné drahé modely. Teď na CES k nim ale firma přidala lidovější Snapdragony X2 Plus.
Snapdragon X2 Plus
Na podzim Qualcomm oznámil první tři modely své nové generace Arm procesorů s architekturou Oryon třetí generace. Šlo o dva modely s maximálním počtem 18 jader a třetí jen dvanáctijádrový – čip by měl obsahovat tři bloky po šesti jádrech, a 12jádro by měl zřejmě být vyrobeno deaktivací jednoho z bloků, což dovolí využít křemík s defektem. Stále by tedy mělo jít o 3nm čipy.
Nicméně všechny tyto procesory asi budou relativně drahé a Qualcomm by potřeboval i nějaké levnější modely, má-li platforma Arm dosáhnout významnějšího podílu na trhu. Právě pro tento účel jsou určené dva nové procesory řady Snapdragon X2 Plus, které firma oznámila nyní. Ty přinesou méně jader a tím nižší cenu, ale se stejnou výkonnou architekturou.
Výkonnější model řady, Snapdragon X2 Plus X2P-64–100 (značení modelů má Qualcomm dost nešikovné), nebude ovšem úplně slabota, tento model má pořád 10 jader (10 vláken) a celkovou kapacitu cache 34 MB. Snapdragony X2 jsou na rozdíl od první generace hybridní procesory s velkými „Prime“ a prostředními efektivními jádry „Performance“. V tomto případě má procesor 6 výkonnějších Prime a čtyři jádra Performance. Je tedy vytvořený z 18járového křemíku s defekty tak, že jsou ponechány jen dva z tří šestijádrových bloků s jádry Prime bloků a v bloku jader Performance jsou dále dvě jádra vypnutá. To by mělo umožnit využití čipů s chybami v nejrůznějších částech.
Qualcomm uvádí, že tento procesor má maximální takt pro mnohovláknové úlohy 3,4 GHz na jádrech Performance 4,0 GHz na jádrech Prime. Tento model nemá obvyklý dynamický boost, nebo aspoň ne významný – podle tabulek specifikací je maximální jednovláknový boost jen 4,04 GHz. Už je tedy znatelně nižší než u modelů Elite, které boostují až na 4,7 GHz nebo dokonce 5,0 GHz u vlajkového modelu Elite Extreme.
Je to škoda, protože jedním z lákadel Arm procesorů Qualcommu a Applu je vysoký jednovláknový výkon. Nicméně i při 4,04 GHz by měl procesor mít 80% jednovláknového výkonu 5,0GHz modelu Elite Extreme. A ten v benchmarcích jako je Geekbench 6 dostává více než 4000 bodů, takže i při zpomalení na 80 % (3200 bodů) by procesor pořád byl konkurenceschopný, ne-li rychlejší než mobilní Ryzeny od AMD a Core Ultra od Intelu, které v tomto benchmarku dávají spíše okolo 3000 bodů. Toto ale samozřejmě bude třeba ještě potvrdit v nezávislých testech, zatím se můžeme opírat jen o oficiální benchmarky od Qualcommu, což může být ošidné.
Model Snapdragon X2 Plus X2P-42–100 by měl být výrazně levnější s pouze šesti jádry. Všechna jádra by měla být velká (Prime). Nabízí stejné frekvence (maximálně 4,0 GHz v mnohovláknové zátěži a 4,04 GHz v jednovláknové) a 22 MB cache. Tento model bude mít logicky i výrazně nižší maximální spotřebu v zátěži, ale nic jako TDP nebo maximální turbo spotřebu Qualcomm nesděluje.
Oba procesory mají zachovánu podporu pamětí LPDDR5X-9523 o šířce 128 bitů (což dává propustnost 152 GB/s) a NPU s výkonem 80 TOPS. Pro SSD či případně jiné periférie bude podporováno plně rychlé rozhraní PCI Express 5.0 s osmi linkami (lze tedy osadit dvě Gen5 SSD) plus další čtyři linky PCIe 4.0. Je ponechána i podpora 40Gb/s USB4 a výstupu na monitor DisplayPort 2.1 (grafika ale umí maximální rozlišení jen 5K při 144 Hz).
Grafika a osekaná a osekanější
Obě verze také mají stejné schopnosti ISP a multimediálního bloku jako modely X2 Elite i možnosti osazení Wi-Fi 7, Bluetoothu a 5G modemu od Qualcommu. Kde se liší, je integrovaná grafika Adreno X2, která bude výrazně ořezaná proti modelům Elite. Konfigurace je označená X2–45, není ale sdělen počet výpočetních jednotek, ani výkon v TFLOPS. Ač je grafika „X2–45“ uvedená u obou modelů, hodně se bude lišit takt. V desetijádrovém modelu X2P-64–100 má mít frekvenci 1,7 GHz, ale v šestijádru X2P-42–100 jenom 0,9 GHz, takže výkon bude logicky mnohem nižší.
Je ale třeba říct, že tabulky s podrobnou specifikace na webu Qualcommu mají řadu zjevných chyb (například i v popisu položek), takže není jisté, zda některé uvedené parametry třeba nejsou výsledkem chyb v copy-paste.
Dostupnost někdy v prvním pololetí
Ani tyto levnější, ani předtím oznámené vyšší 12jádrové a 18jádrové modely Elite ale zatím nejsou na trhu. Qualcomm zatím neprozradil, kdy se začnou prodávat, stále víme jenom to, že notebooky s těmito čipy (X2 Elite i X2 Plus) vyjdou někdy v první polovině letošního roku. Aktuální odhalení je tedy stále ještě jen papírová záležitost, nikoliv fyzické uvedení procesorů (respektive) notebooků do prodeje.
Zdroje: techPowerUp, Qualcomm