Levnější SSD pro masy dohání highend. Mainstreamový Corsair MP600 Elite jede až na 7000 MB/s

Vypadá to, že příchod PCIe 5.0 SSD konečně způsobil, že se z úložišť, používajících předchozí PCI Express 4.0 konečně stává naprostá norma, zatímco předtím se většina trhu držela tvrdošíjně na PCIe 3.0. I levnější a úsporná SSD se teď zřejmě posunou na výkony, které nedávno měly jen ty nejdražší, což ukazuje nový Corsair MP600 Elite – spíš mainstreamové SSD, které ale čte data rychlostí až 7000 MB/s, takže skoro plně využije PCIe 4.0 ×4.

Corsair měl v nabídce highendový modul MP600 Pro, což byl zástupce PCIe 4.0 SSD s řadičem Phison E18. Tato novinka se jménem MP600 Elite působí, jako by opět šlo o highend, ale ten už se mezitím posunul na PCI Express 5.0 (SSD Corsair MP700 Pro) a moduly MP600 Elite jsou založené na mainstreamovém úspornějším řadiči Phison E27T, což je jen čtyřkanálový řadič a dokonce jde o „DRAMless“ řešení používající jen HMB (64MB blok v RAM počítače).

Ovšem díky tomu, že je řadič generačně pokročilejší a je použitá nová rychlejší paměť NAND, by měl výsledkem být výkon, který může předchozímu highendu MP600 Pro konkurovat. Toto doufejme teď uvidíme napříč trhem u dalších nových mainstreamových SSD.





Moduly Corsair MP600 Elite mají klasické provedení modulu M.2 s délkou 80mm a budou nabízené jednak s pasivním chladičem (poměrně funkčně vypadajícím hliníkovým pasivem), nebo bez chladiče. To se vám hodí, pokud vaše deska již chladič má připravený. Dostupné budou kapacity 1 TB a 2 TB ze začátku, v dubnu má být vydána také 4TB verze.

NVMe SSD Corsair MP600 Elite v notebooku Autor: Corsair

Řadič Phison E27T je vyráběný 12nm procesem (u TSMC) a je čtyřkanálový, s podporou pokročilého ECC algoritmu 4K LDPC (oproti dřív používanému 2K LDPC ECC). Má rozhraní PCIe Express 4.0 ×4 a jak už bylo řečeno, jde o DRAMless design bez mezipaměti DDR4 nebo LPDDR4 (což je levnější na výrobu, potenciálně i trošku úspornější za chodu). V modulu je použitá 3D TLC NAND, nenastává tedy žádné nahrazování za QLC. Podle Tom’s Hardware, který SSD recenzoval, je použitá 3D TLC NAND od Kioxia, a to generace BiCS6 se 162 vrstvami. Přesný typ se asi může časem změnit (že jde o TLC, je ale specifikacemi dáno).

NVMe SSD Corsair MP600 Elite ve verzi pro PlayStation 5 Autor: Corsair

Důležité je, že toto SSD podporuje všechny šetřící režimy a jeho klidová spotřeba může v režimu DevSLP být nižší než 5 mW. Mělo by tedy vedle desktopů být vhodné i pro notebooky. Corsair ho také inzeruje jako vhodný modul k rozšíření kapacity úložiště v konzoli PlayStation 5, která na to má slot M.2 – Corsair pro ní má speciální verzi MP600 Elite, lišící se světlou barvou chladiče. Maximální spotřeba je u 2TB modulu dle recenze údajně okolo 5,7 W.

Až 7000 MB/s

Výkon má dosahovat až na 7000 MB/s při sekvenčním čtení a až 6500 MB/s při sekvenčním zápisu pro 2TB model, respektive 6200 MB/s pro 1TB (to bude ale jako obvykle při zapisování do pseudoSLC cache). V náhodném přístupu má být dosahováno až 1 000 000 IOPS při čtení. V náhodných zápisech zvládne 1TB model 1 000 000 IOPS, 2TB model až 1 200 000 IOPS. Vyšší výkony 2TB modelu budou kvůli tomu, že obsahuje více NAND čipů, mezi které se zátěž rozloží.

NVMe SSD Corsair MP600 Elite s chladičem Autor: Corsair

Řadič Phison E27T by mimochodem měl být schopen i o trošku vyšších čísel, protože výrobce udává až 7400/6700 MB/s a až 1 200 000 IOPS i v náhodném čtení. Některé podobné moduly dalších výrobců tak mohou být i o něco rychlejší.

NVMe SSD Corsair MP600 Elite s chladičem Autor: Corsair

Garantovaná výdrž při přepisech odpovídá 600 cyklům (600 TB zápisů pro 1TB, 1200 TB zápisů pro 2TB modul) a záruka je obvyklá pětiletá. Oficiální ceny v obchodě Corsairu jsou 90 $ za 1TB model a 165 $ za 2TB model. To by u nás odpovídalo necelým 2500 Kč / 100 € a 4600 Kč / 185 €.

Za tyto ceny nebo ještě nižší se ale nyní prodávají díky předchozím slevám mnohé výkonné moduly vyšších tříd, takže reálně budou tyto Corsairy MP600 Elite výhodné, až když se budou také prodávat za nižší než doporučené ceny – což by vzhledem k výrobním nákladům mělo eventuálně nastat. Výrobci často u nově vydávaných SSD na začátku uvádějí přestřelené „MSRP“ (další nedávný případ je třeba Samsung SSD 990 Evo), takže tyto částky zatím berte s rezervou, důležitá bude realita v obchodech. U nás zatím dostupnost v eshopech nenastala, ale prodej už má globálně běžet, takže by se to asi brzo mělo změnit.

Zdroje: Corsair, Tom’s Hardware