Máte doma staré díly z Průši? Díky projektu Prusawire z nich postavíte úplně novou 3D tiskárnu

Starší 3D tiskárny nemusí vždy skončit v křemíkovém nebi. Dokazuje to komunitní projekt Prusawire, který dává nový život součástkám zbylým po upgradu 3D tiskáren Průša. S jejich pomocí lze totiž postavit zbrusu nový stroj s kinematikou CoreXZ.
Ze starých dílů nová 3D tiskárna
PrusaWire 2026.R1 je komunitní projekt, jehož cílem je co nejlépe využít komponenty, které uživatelům zůstanou po modernizaci starších tiskáren. Místo toho, aby díly z modelů Prusa MK3 nebo MK4 skončily nevyužité v krabici, mohou posloužit jako základ pro stavbu nové 3D tiskárny inspirované projektem VORON Switchwire.
Nápad na sestavené nového stroje ze zbylých součástek vznikl po přestavbě 3D tiskárny Prusa MK4S na Prusa Core One. Mezi přebytečnými díly zůstal například rám, tyče osy Y, kabeláž, ložiska a řada dalších menších komponent. Prusawire tyto součástky využívá a zároveň umožňuje zapojit další díly ze starších tiskáren, například Prusa MK3.
Zásadní změnou je použití kinematiky CoreXZ, která se odlišuje od klasického systému CoreXY známého například od Prusa Core One nebo nedávno oznámená Bambu Lab X2D. Podle autorů projektu má toto řešení eliminovat problémy s ohýbáním šroubů a zároveň umožňuje rychlejší pohyby v ose Z.
Tento fanouškovský projekt tak nabízí zajímavý způsob, jak vdechnout nový život součástkám, které by jinak zůstaly ležet bez povšimnutí. Pro stavbu je k dispozici webový konfigurátor, v němž si můžete vybrat barevné provedení nebo konkrétní komponenty a následně stáhnout potřebné STL soubory. Zdrojové kódy a další informace jsou k mání také na Printables a GitHubu, profily pro Prusa Slicer jsou rovněž k dispozici, dorazit má také adaptace pro OrcaSlicer.