Nová 3D tiskárna Prusa CORE One oznámena. Měl by se populární Bambu Lab začít bát?

Veletrh FormNext v německém Frankfurtu každý den přináší desítky zajímavých informací nejen ze světa 3D tisku. Pozornost upoutal český Prusa Research, který včera představil zbrusu novou 3D tiskárnu Prusa CORE One. Jedná se o plně zakrytovanou CoreXY 3D tiskárnu, která jde vybavením i cenou proti populární Bambu Lab X1C.

Jedna tiskárna vládne všem

Nová Prusa CORE One nabízí plně uzavřenou konstrukci, CoreXY tisk a tiskové rozměry 250 × 220 × 270 mm. Design tiskárny je postaven na bázi exoskeletonu, který by měl tiskárně dodat robustnost a pevnost.

Samotný výrobce v blogovém příspěvku popisuje, že CORE One je vymyšlena jako vaše jediná potřebná tiskárna na rychlé prototypování, tisk funkčních částí z odolných materiálů nebo tisk s ohledem na vysokou kvalitu výtisku. Má se tak jednat o „tiskového všeuměla“, který si poradí se všemi druhy tisku.





Zdroj: YouTube.com

CORE One přichází jako odpověď na rostoucí popularitu čínských Bambu Lab tiskáren, které si dobyly trh zejména nízkou cenou a snadnou přístupností tisku i úplným začátečníkům. To sice Prusa nabízel také, ale v portfoliu mu chyběla cenově dostupnější CoreXY tiskárna, po kterých tiskařská komunita hladověla. Pokud jste tedy chtěli kvalitní CoreXY tiskárnu, která by vás nestála ledvinu, šli jste do Bambu Lab P1P/P1S/X1C.

Prusa CORE One Autor: Prusa Research

Inspirace u MK4S je jasná, nahradit ji ale nemá

Jednou z hlavních výhod tiskárny je její kompaktnost. Celkový prostor, který CORE One oproti MK4S potřebuje, je o 50 % menší, což je dáno zejména CoreXY tiskem, při kterém se podložka nehýbe v osách XY (horizontální pohyby).

S MK4S má nová tiskárna hodně společného, například nasazení vylepšeného Nextruderu od Průši včetně senzoru Loadcell, automatické kalibrace před tiskem, odečet vibrací a mnoho dalšího. Na druhou stranu lze těžko omluvit absenci kamery, která je v dnešní době u tiskáren tohoto typu standard a kterou Průša nabízí jako příslušenství.

Srovnání doby tisku oproti starším Prusa tiskárnám Autor: Prusa Research

Průša jde vstříc zpětné kompatibilitě, udržitelnosti do budoucna i náročnějším spotřebitelům. Nová CORE One je zpětně kompatibilní s tiskovými pláty, tryskami a hotendy ze starší MK4/S. Pro ty nejnáročnější nabídne možnost dokoupení výše zmíněné kamery s Wi-Fi připojením, GPIO Hackerboardu nebo možnost dokoupit pokročilý filtrační systém.

Osobně se mi líbí promyšlenost a smysl pro detail, kterým je Průša známý. Například otevření dvířek do úhlu 180° nebo přehození pantů na druhou stranu může znít jako drobnost, při jakémkoliv servisním zásahu nebo v menších prostorách je toto vynikající detail, který bych ocenil i na mé Bambu Lab X1C. U ní jsem tento neduh musel vyřešit vytisknutím a instalací 180° pantu.

Upgrade z MK4 na CORE One, cena a dostupnost

Nebyl by to Průša, kdyby s představením nové tiskárny nepřinesl také tzv. upgrade kity. Vzhledem k tomu, že dosavadní MK4S a nová CORE One mají mnoho společného, bude možné za 11 990 Kč zakoupit upgrade kit, který z vaší MK4S udělá novou CORE One. Upgrade kit bude dostupný v březnu roku 2025.

Samotná tiskárna bude k dispozici ve dvou verzích – ve formě stavebnice a plně sestavená. Stavebnice Prusa CORE One se začne prodávat v dubnu příštího roku za cenu 25 990 Kč, plně sestavená Prusa CORE One přijde na trh už v lednu příštího roku za cenu 32 990 Kč.