Ikonická X1C má nástupce. Nová 3D tiskárna Bambu Lab X2D má dvě trysky a cenu, kterou opět drtí konkurenci

Bambu Lab stojící za populárními 3D tiskárnami představil novou generaci – model X2D, který navazuje na velmi úspěšnou X1C. Novinka přináší hromadu vylepšení a zároveň pokračuje v agresivní cenové politice, kterou společnost provozuje už roky. Bambu Lab X2D totiž seženete už od 15 tisíc.
Oproti předchozí generaci je vylepšení opravdu mnoho. Jednou z hlavních novinek je přepracovaný hotend, který jde ruku v ruce s aktuálním vícetryskovým trendem. U Bambu Lab X2D tak najdeme dvě samostatné tiskové hlavy, mezi kterými se přepíná pomocí speciální páky. Je ale důležité zmínit, že sekundární tryska není rovnocenná jako je tomu například u modelů H2D nebo H2S.
S tím souvisí i rozdílný tiskový objem. Zatímco u hlavní trysky dostanete plochu 256×256×260 mm³, při použití obou trysek objem klesá na 235.5×256×256 mm³. Dalším vylepšením u X2D je dvojí nasávání vzduchu a ofuk ze dvou stran, což by mělo zlepšit chlazení výtisku a lepší kvalitu například při tisku mostů.
U lepších Core XY modelů je dnes už vesměs standard vyhřívaná komora, která je potřeba pro tisk náročnějších materiálů jako ASA, PPC a další. Bambu Lab X2D zvládá ohřev komory do 65 °C a teplotu trysky do 300 °C.
Ceny? Opět agresivní
Bambu Lab i tentokrát nasadil konkurenceschopnou cenu. Základní varianta X2C vychází na zhruba 629 eur (lehce přes 15 tisíc korun), kombo s AMS 2 Pro jednotkou pak vyjde na 849 eur (asi 21 tisíc).
Pro zajímavost, původní Bambu Lab X1C se při startu prodávala za násobně více. Ze strany čínské společnosti je tak vidět, že pokračuje v tlaku na cenu. Například český Průša nabízí model Core One+ kit za 26 tisíc, sestavenou tiskárnu pak za téměř 33 tisíc. V porovnání s naposledy představenou Bambu Lab P2S s podobnými parametry, kterou seženete už od 12 tisíc, jde o velmi výrazný cenový rozdíl.