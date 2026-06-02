Na darknetu se údajně objevila kradená data zákazníků Alzy. Firma únik rázně odmítá

Neznámí aktéři začali na hackerských darknetových fórech nabízet k prodeji údajně odcizená data zákazníků největšího českého e-shopu Alza.cz. Společnost pro server Lupa.cz uvedla, že žádný únik dat nezaznamenala. Může tudíž jít o falešné inzeráty.
Aktéři na fórech tvrdí, že mají zhruba 437 tisíc záznamů pocházejících z Alzy, má jít o jména, e-mailové adresy, telefonní čísla, data narození, poštovní adresy, údaje o věrnostním programu a některé další. Takové informace mohou být zneužity pro phishingové kampaně a sociální inženýrství, podvody, pokusy o převzetí účtů a podobně.
Alza únik odmítá. „Na internetu se pravidelně objevují tvrzení o údajných únicích dat různých společností. Každé podobné oznámení standardně prověřujeme. V tomto případě naše dosavadní prověření nepotvrdilo, že by zveřejněná data byla autentická nebo že by pocházela ze systémů Alza.cz. Současně jsme nezaznamenali žádné indicie o neoprávněném přístupu do našich systémů v souvislosti s tímto případem,” řekla Lupě mluvčí Alzy Eliška Čeřovská.
„Na základě provedené analýzy můžeme jednoznačně potvrdit, že zveřejněná data nepocházejí ze systémů Alza.cz. Současně jsme v souvislosti s tímto případem nezaznamenali žádné indicie o neoprávněném přístupu do našich systémů. Přesto jsme věnovali čas důkladnému ověření všech dostupných informací,” doplnila Čeřovská.
Podobný falešný poplach nedávno zaznamenala také ČVUT, kde rovněž mělo dojít k hacku, což univerzita vyvrátila. Naopak Škoda Auto nedávno řešila únik informací zákazníků z německého e-shopu.
