Nebezpečné 12+4pinové konektory: Spolehlivost je horší než u starých 8pinů, už když se zatíží na 50 %

Nvidia v posledních letech razí nové konektory pro napájení GPU – nejdřív 12pinové, pak 12+4pinové. Ty protlačila i jako součást standardů ATX 3.0 a PCI Express, takže se čeká, zda se k této verzi kabelů pro grafiky přikloní i konkurenční výrobci GPU. Podle zákulisních informací to teď AMD, ale i Intel zvažují a na prototypech 12+4piny zkoušejí. Naráží to ale prý právě na ty problémy se spolehlivostí, jejichž existenci leckdo bagatelizuje…

12+4pin u Radeonů (a Arců)?

O této věci přinesl informace maďarský web Prohardver, který se vypouštěčem úniků nestává moc často, ale už tak v minulosti párkrát zafungoval. Dle jeho zdrojů prý jak Intel, tak AMD nyní 12+4pinové konektory zvažují u prototypů grafik nové generace, kde jejich použití už zkoušejí, ale zatím není rozhodnuto se k nim přiklonit. Prototypy jsou testované jak s touto novotou, tak s obvyklým řešením napájení pomocí jednoho nebo dvou osmipinových konektorů klasického typu.

Vypadá to nejspíš tak, že GPU je připraveno pro řízení (velmi jednoduché) signalizace přes datové vodiče a deska ES vzorků, které se při testování používají, má přípravu na oba druhy konektorů (což může pak být vidět i u finálního PCB, ale také nemusí).

Nové grafiky jak AMD, tak Intelu by případně používaly už vylepšenou verzi konektoru nazývanou 12V-2×6. Ta má proti původní verzi 12VHPWR tu odlišnost, že datové vodiče mají zkrácené piny v konektoru, aby k jejich spojení došlo později po zasunutí do konektoru. To má přerušit dodávku proudu v případě, že je kabel nedostatečně zasunutý (asi ale až od určité míry takové nezaklesnutí). Touto úpravou se Nvidia snaží omezit počet incidentů, kdy se kontakt vlivem špatného zasunutí (nebo vycvaknutí západky) zhorší, zvýší se přechodový odpor a teplota tak moc, až se konektory a izolace vodičů roztaví. Neřeší se ale robustnost konektorů nebo rezerva vodičů.





Prohardver píše, že dle jeho informací testy vyznívají spíš ve prospěch zachování klasického provedení s osmipinovými kabely. Testy AMD (a Intelu) údajně potvrzují, že 12+4pin má opravdu horší spolehlivost. Osmipin se prý chová při zátěžových testech spolehlivě a prakticky nikdy s ním nevznikne problém. U 12+4pinových konektorů spolehlivost vychází výrazně nižší. Údajně mají spolehlivost blížící se klasickému 8pinu až tehdy, když se přes kabely přenáší méně něž 300 W (přesněji proud, který při používaném napětí 12 V dává výsledné watty), tedy polovina kapacity, kterou mají zvládat. Předpokládáme, že jde o srovnání s 8pinovým kabelem přenášejícím 150 W, což je jeho oficiální schopnost dle standardu (má však poměrně velkou rezervu, v praxi se proto asi dá používat i na víc).

Z toho pramení, že pokud by se 12pin používal při vyšších zátěžích tak, jak ho používá Nvidia u highendových grafik (GeForce RTX 4090 má 450W spotřebu, RTX 5090 možná až 600W), způsobí to výrazně vyšší riziko selhání konektorů, které vede k onomu přehřívání a poškození (teoreticky je zde asi i riziko zkratů a požárů, ale zdá se, že incidenty zatím končily jen tavením plastů a gumy). Pokud lze pozorovat měřitelné zhoršení spolehlivosti, už když jde kabelem jen poloviční zátěž místo 100 %, musí být poruchovost při 100 % už dost velká (což incidenty s RTX 4090 asi dokládají). AMD a Intel přitom už testují vylepšenou verzi konektoru, přičemž původní 12VHPWR byla údajně horší.

To je zajímavá informace, protože tím, jak se do debaty o konektoru vkládají fanouškovské sympatie, často bývá zpochybňováno, že je nový konektor opravdu problematický. Vina bývá svalována na nesprávné zacházení ze strany uživatele, případně se tvrdí, že podobná selhání produkuje i osmipin (ačkoliv na internetu takových svědectví moc nenajdete).

Autor: Gigabyte

Tlak na změnu

Vzhledem k těmto údajným výsledkům by dávalo smysl zůstat u osmipinů aspoň u grafik, kde to nedělá problém (tedy karty do cca 300–350 W, kterým stačí obvyklé dva konektory), ale podle Prohardver jsou Intel i AMD pod tlakem, aby u jejich grafik také začal byl používaný nový druh napájení. Asi by to umožnilo ubrat u zdrojů na modulární kabeláži, takže zájem o změnu mohou teoreticky mít i výrobci zdrojů (kteří tak jako tak musí podporovat typ konektoru používaného Nvidií).

Onen tlak ale může být i čistě to, že v očích některých zákazníků může vypadat napájení 8pinem zastarale a karta bez 12+4pinu jako méně moderní, ačkoliv to praktické nevýhody nepřináší. Je proto možné, že nakonec nové grafiky Intelu (Arc „Battlemage“) a/nebo AMD (Radeony RX 8000) přesto budou mít napájení 12+4pinovým konektorem jako Nvidie. Doufejme, že skrz něj alespoň budou přenášet jen menší příkony ideálně do těch 300 W, aby se u nich nemusely spálené kabely a karty řešit.

Snížení proudů, které se přes 12+4pinové kabely přenáší, je asi jednou z možností, která by problém více méně elegantně řešila. Používat je například s jenom poloviční kapacitou (300 W) by se na základě těchto testů nabízelo, vzhledem k tomu, že pak má být spolehlivost už podobná osmipinům (byť ještě ne stejná). A pořád by byla kapacita vyšší, než má oficiálně 8pin, a jeden kabel by dokázal kompletně živit rozumné mainstreamové grafiky. Ale Nvidii takové řešení asi moc vonět nebude.

Podle Proharver by ale minimálně část grafik v nadcházejících generacích ještě mohla osmipiny používat, i kdyby už Intel nebo AMD u referenčních modelů 12+4pin zavedly. Otázka by byla, jak dlouho by to ale pak ještě vydrželo, když už by se jednou první krok udělal.

Zdroje: Prohardver, VideoCardz