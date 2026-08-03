Nečekaný krok Intelu: Firma předá svá CPU jádra startupu, který může vyrábět vlastní x86 procesory

Intel za svou historii proslul tím, že přísně střeží práva na výrobu procesorů s architekturou x86, a snahou nepustit na tento trh nové konkurenty a ty již existující (jako AMD) potlačit. Je tak velké překvapení, že podle posledních zpráv teď Intel licencuje či předá část své technologie externí firmě jménem RosaicLabs a zřejmě jí umožní vyrábět vlastní x86 procesory. Jde o krok nového CEO Lip-Bu Tana a zatím to budí samé otázky.
Šéf Intelu dá jádra Atom (spřízněnému) startupu
Podle agentury Reuters Intel této firmě RosaicLabs (celým jménem RosaicLabs Inc., zkráceně Rosaic) předal nebo předá technologii procesorů či architektury „Atom“, a to zřejmě dokonce s možností ji upravovat nebo dál vyvíjet či integrovat do nových čipů. Objektem předání totiž má být přímo v tzv. RTL, což lze zjednodušeně označit za cosi jako „zdrojový kód“ čipů.
Jde tedy o to, co je za běžných okolností naopak přísně střeženo, protože samotné návrhy a „kuchařky“ procesorové architektury jsou to nejcennější know-how a portfolio, které Intel má. Reuters prý ale přímo viděl dokumenty stvrzující tuto spolupráci, takže jde zřejmě o potvrzenou informaci a ne pouhý drb.
Rosaic je startup, takže smyslem tohoto sdílení technologií by mělo vyvinout nějaké nové produkty, možná pro trhy, na které se Intel nechce soustředit kvůli tomu, jak se snaží šetřit náklady a počet zaměstnanců. Pikantní ovšem je, že tento startup není nějaká náhodná firma. Reuters uvádí, že mu šéfuje Amarjit Gill, s kterým dlouhodobě společně investuje Lib-Bu Tan, tedy CEO Intelu. Společně vložili kapitál například do firem Rivos a Nuvia, které se podařilo dobře prodat Facebooku/Meta a Qualcommu.
Zda má Lip-Bu Tam přímo majetkový podíl ve firmě, které přihrál – v poměrně neobvyklé transakci – cenné IP Intelu, není jasné. Nicméně konflikt zájmů by to mohl být i v případě, že jde „jen“ o firmu kamaráda. Zpráva také nezmiňuje, zda neobdržel majetkový podíl (výměnou za investici ve formě technologie) Intel samotný.
Co bude Rosaic s technologií Intelu dělat, nevíme. Firma vznikla zřejmě teprve letos v květnu (nebo aspoň oficiálně podle prvních úředních záznamů), takže práce na produktech budou na samém začátku. Dalo by se čekat, že půjde o něco, co nebude přímo konkurovat hlavním produktům Intelu.
Není jasné, o jakých jádrech či architekturách Atom je řeč. Pravděpodobně nepůjde o úplně originální a už dávno nepoužívanou architekturu Bonnel s in-order jádry. Dnes mají smysl jen 64bitové pozdější architektury, otázka ale je, jak recentní technologii Intel vlastně pustil z ruky. Nejnovější architektury této linie, Gracemont, Skymont a Darkmont, tvoří jádra E-Core v novějších procesorech Intelu pro notebooky a desktopy a mluví se o tom, že v budoucnu by dokonce měla tvořit základ tzv. Unifikovaného Jádra, které má nahradit jak dosavadní P-Core, tak E-Core. Bylo by dost zvláštní, kdyby stejný stavební materiál Intel dal k dispozici potenciální konkurenci.
Teoreticky je možné, že Intel licencuje ne jen samotné jádro CPU pocházející z linie architektur Atom, ale celý design SoC, které byly na jádrech Atom založené, jako byly čipy Apollo Lake, Gemini Lake a Jasper Lake. Šlo o levné a úsporné procesory, svého času hodně používané v levných noteboocích a miniPC, ale s relativně nízkým jednovláknovým výkonem. Intel jako by od těchto malých čipů v poslední době ustupoval a soustředil se spíše na větší, výkonnější procesory. Teoreticky by na základě toho mohl rozhodnout, že návrh těchto čipů předá startupu Rosaic, který by ho mohl dál rozvíjet třeba pro embedded trhy.
Nedostatek detailů o podmínkách transakce otevírá nejrůznější spekulace. Je možné, že Intel tímto ať už záměrně, nebo nezáměrně otevřel firmě Rosaic možnost dál architekturu získaného jádra vyvíjet a eventuálně se třeba stát dalším konkurentem Intelu a AMD. Licencování může ale být smluvně omezeno jen na některé oblasti, nebo jinak „pojištěno“. Je také třeba říct, že Rosaic by v případě prodeje procesorů na volném trhu potřeboval nejspíš i licence na některé patenty AMD, které Intel má v rámci vzájemného licencování povoleno využívat, ale toto povolení nemůže předat dál. AMD by pak teoreticky mohlo Rosaic žalovat.
Ač tato zpráva přišla hodně nečekaně, je třeba dodat, že případy, kdy Intel propůjčil svá CPU jádra někomu jinému, se už staly. Když se před více než deseti lety snažil dostat na trh mobilů s Androidem, nechal některé čínské partnery (Rockchip a Spreadtrum) vyrobit jejích vlastní čipy s licencovanými jádry (šlo právě o jádra z linie Atom). Tato iniciativa se jmenovala Atom SoFIA a čipy se i fakticky objevily v telefonech, k ničemu většímu to ale pak už nevedlo.
Ani u spolupráce s Rosaicem tak není vyloučeno, že nakonec upadne v zapomnění bez toho, aby zanechala v historii větší stopu. Také se může ukázat, že tento krok měl mnohem větší význam, než se dnes zdá.
V nedávné minulosti ale Intel začal signalizovat, že licencování jader x86 by mohlo být mnohem méně vzácnou věcí než dříve, což souviselo s jeho snahou stát se foundry výrobcem. Smysl byl asi v tom, přitáhnout klienty například z řad hyperscalerů, kteří si dnes vyrábějí vlastní serverová CPU na základě licencí od Armu. Cílem Intelu zřejmě bylo přetáhnout je nabídkou, že si mohou navrhnout vlastní procesor na základě x86 jádra licencovaného od Intelu s tím, že se pak celý čip bude vyrábět v továrně Intelu. Je možné, že součástí smluv s RosaicLabs je také to, že výsledné čipy se musí vyrábět v továrnách Intelu, aby z nich firma pořád měla nějaký užitek.
Zdroj: Reuters